🐺 🐺 🐺 «Λύκε, λύκε (του Οκτώβρη) είσαι εδώ;»

Επιμέλεια: Κώστας Στούπας

🧘‍♂️ ⏳ 🎢Οκτώβριος: Ο πιο «νευρικός» μήνας για τις αγορές

🌀 Ιστορικά, ο Οκτώβριος ξεχωρίζει ως ο μήνας με τη μεγαλύτερη μεταβλητότητα στο χρηματιστήριο. Από το 1945, η μεταβλητότητα του S&P 500 καταγράφεται 33% υψηλότερη σε σχέση με τον μέσο όρο των υπόλοιπων 11 μηνών. Ο Ιανουάριος ακολουθεί δεύτερος, αλλά αρκετά πιο πίσω (+16%).

🔹 Δεν είναι τυχαίο ότι ο Οκτώβριος «κουβαλά» μνήμες από μεγάλες κρίσεις και sell-offs (1929, 1987, 2008), αλλά και εντυπωσιακά ράλι. Είναι ο μήνας που η αγορά συχνά «δοκιμάζει» τα νεύρα των επενδυτών.

🔹 Στο πλαίσιο του πρώτου έτους προεδρικής θητείας στις ΗΠΑ, ο Οκτώβριος είναι ιστορικά ο 3ος πιο αδύναμος μήνας, με μέση απόδοση -0,58% από το 1929. Παρ’ όλα αυτά, έχει κλείσει θετικά στο 54% των περιπτώσεων, δείχνοντας ότι η αστάθεια δεν σημαίνει πάντα απώλειες.

🔹 Μετά από ισχυρά ανοδικά ράλι – όπως το τρέχον +35% από τον Απρίλιο – τα δεδομένα δείχνουν πως ο Οκτώβριος καταλήγει σε μικρές απώλειες (-0,60% κατά μέσο όρο). Ωστόσο, η ιστορία είναι πιο αισιόδοξη για το τέταρτο τρίμηνο, όπου ο S&P 500 καταγράφει μέση άνοδο +3,0%.

➡️ Συμβουλές Black Box

📌 Ο Οκτώβριος είναι παραδοσιακά μήνας υψηλής μεταβλητότητας – κρατήστε ψυχραιμία.

📌 Μετά από μεγάλα ράλι, τα στατιστικά δείχνουν πιθανότητα μικρής διόρθωσης.

📌 Μην εγκλωβίζεστε στο βραχυπρόθεσμο «θόρυβο» – το Q4 συνήθως κλείνει θετικά.

📌 Διατηρήστε ρευστότητα για να εκμεταλλευτείτε ευκαιρίες μέσα στην αναταραχή.

📌 Παρακολουθήστε στενά Fed, επιτόκια και μακροοικονομικά στοιχεία – θα καθορίσουν την κατεύθυνση.

📈🇺🇸 Wall Street: Shutdown αλλά… risk-on!

Το πολιτικό αδιέξοδο στην Ουάσινγκτον και το νέο shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης δεν στάθηκε ικανό να χαλάσει το πάρτι στη Wall Street. Αντίθετα, οι δείκτες και ο χρυσός κατέγραψαν νέα ιστορικά υψηλά, με τους επενδυτές να εστιάζουν στις προσδοκίες για νέες μειώσεις επιτοκίων από τη Fed.

💡 Παρότι ένα παρατεταμένο shutdown μπορεί να έχει πραγματικές οικονομικές επιπτώσεις, οι αγορές προς το παρόν ακολουθούν το μοτίβο «risk-on», δείχνοντας διάθεση για ρίσκο και αγνοώντας τους πολιτικούς κινδύνους.

📰 Η απουσία των επίσημων στοιχείων απασχόλησης (που θα δημοσιεύονταν την Παρασκευή) λόγω του shutdown, έστρεψε το ενδιαφέρον στα δεδομένα του ιδιωτικού τομέα, τα οποία εμφανίζουν μια αγορά εργασίας σε υποτονική φάση.

🏦 Αυτό ενισχύει το σενάριο ότι η Fed θα προχωρήσει σε νέα μείωση επιτοκίων πιθανότατα μέσα στον Οκτώβριο.

🥇 Ο χρυσός συνεχίζει το ράλι του, καταγράφοντας 7η συνεχόμενη εβδομάδα κερδών και πλέον εμφανίζει άνοδο 47% από την αρχή του έτους, ενισχύοντας τον τίτλο του ως «ασφαλές καταφύγιο» σε περιόδους πολιτικής αβεβαιότητας.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Το κλίμα παραμένει «φιλικό» προς το ρίσκο, αλλά η αγορά είναι ευαίσθητη στις ανακοινώσεις της Fed.

📌 Ο χρυσός δείχνει υπερ-αγορασμένος τεχνικά αλλά συνεχίζει να λειτουργεί ως hedge.

📌 Το shutdown μπορεί να αγνοείται βραχυπρόθεσμα, αλλά αν παραταθεί, οι επιπτώσεις θα φανούν στην πραγματική οικονομία.

🏗️⚡✈️🛣️ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Έργα, ορατότητα, μερίσματα

Η χθεσινή τηλεδιάσκεψη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έβγαλε αρκετές ειδήσεις που δίνουν τροφή για σκέψη:

🏗️ Αντλησιοταμίευση Αμφιλοχίας (Αμάρι)

Η διοίκηση δήλωσε πρόθεση άσκησης του δικαιώματος απόκτησης του 50% του έργου, ενισχύοντας την παρουσία της στον τομέα αποθήκευσης ενέργειας – κρίσιμο για την ενεργειακή μετάβαση.

📑 Ανεκτέλεστο υπόλοιπο

Ορατότητα 6 ετών στις κατασκευές, με συνεχή ροή νέων συμβάσεων. Τα περιθώρια EBIT τοποθετούνται σε υγιές εύρος 7,0–7,5%, προσφέροντας σταθερή κερδοφορία.

✈️ Αεροδρόμιο Καστελίου

Το έργο βρίσκεται στο 60% υλοποίησης με στόχο ολοκλήρωσης στο τέλος του 2026. Αν το Δημόσιο καθυστερήσει να στελεχώσει την ΥΠΑ, η κοινοπραξία καλύπτεται από ρήτρες διαφυγόντων κερδών.

🛣️ Εγνατία Οδός

Η παραχώρηση θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 2025. Προβλέπονται δύο αυξήσεις διοδίων πέραν της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής. Στο μεταξύ, η κίνηση στην Εγνατία έχει ήδη αυξηθεί +15% από την ημέρα ανάδειξης του αναδόχου.

💸 Μέρισμα 2025

Η διοίκηση καθησύχασε: «Δεν θα απογοητεύσουμε τους μετόχους μας». Αυτό δείχνει πρόθεση για ικανοποιητική διανομή και στο νέο έτος.

➡️ Συμπέρασμα Black Box:

📌 Η ΓΕΚ χτίζει ισχυρό story σε ενέργεια – παραχωρήσεις – κατασκευές.

📌 Τα μεγάλα έργα (Αμφιλοχία, Καστέλι, Εγνατία) λειτουργούν ως ορατότητα κερδών και μερισμάτων.

📌 Οι επενδυτές βλέπουν ότι η εταιρεία έχει διασφαλισμένη ροή εσόδων για χρόνια.

📌 Ο συνδυασμός σταθερής κερδοφορίας + cash flow από παραχωρήσεις την καθιστά βασικό απόκτημα για το ΧΑ.

🏦 🔑💶 Η ΕΧΑΕ στο επίκεντρο

Η υπόθεση της δημόσιας πρότασης της Euronext για το 100% των μετοχών της ΕΧΑΕ μπαίνει στην τελική της ευθεία και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις των τελευταίων ετών για την ελληνική αγορά.

👉 Ο φάκελος εξετάζεται ήδη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και όλα δείχνουν ότι τη Δευτέρα ξεκινά η περίοδος αποδοχής. Το ανοιχτό ερώτημα είναι η διάρκειά της (μέχρι 8 μήνες τυπικά), αν και δεν είναι βέβαιο ότι θα εξαντληθεί.

🔹 Η Euronext, «κολοσσός» 30 φορές μεγαλύτερης κεφαλαιοποίησης από την ΕΧΑΕ, προτείνει ανταλλαγή 20 μετοχών ΕΧΑΕ → 1 νέα μετοχή Euronext, δίνοντας premium ~19% σε σχέση με την τιμή της 30/6.

🔹 Η διοίκηση της ΕΧΑΕ στηρίζει ομόφωνα την προσφορά, αναγνωρίζοντας όχι μόνο το τίμημα, αλλά και τα στρατηγικά οφέλη: κλίμακα, ανθεκτικότητα και ρόλο στον ευρωπαϊκό χάρτη.

📌 Στρατηγικές δεσμεύσεις Euronext:

👉Διατήρηση έδρας & φορολογικής βάσης στην Ελλάδα.

👉Ισχυρή παρουσία προσωπικού.

👉Αθήνα ως κεντρικός κόμβος για ΝΑ Ευρώπη.

👉Έλληνας εκπρόσωπος στο Supervisory Board.

👉Ενίσχυση ρόλου διοίκησης ΧΑ στο ομοσπονδιακό μοντέλο.

📢 Το μήνυμα είναι σαφές: η πρόταση δεν είναι απλώς μια εξαγορά, αλλά μια ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική αγορά και ευκαιρία στρατηγικής αναβάθμισης.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Για τους μετόχους: Άμεση υπεραξία + προοπτική ένταξης σε ευρωπαϊκό «οικοσύστημα».

📌 Για την αγορά: Πιθανή αύξηση επενδυτικού ενδιαφέροντος, διεθνοποίηση & περισσότερες ευκαιρίες.

📌 Για την Ελλάδα: Αναγνώριση ως περιφερειακό χρηματοοικονομικό κέντρο σε μια κρίσιμη στιγμή.

📡⚡ COSMOTE – Protergia: Νέα Συμμαχία σε Επικοινωνία & Ενέργεια

Η συνεργασία COSMOTE – Protergia ανοίγει τον δρόμο για μια νέα κατηγορία «ενιαίων λύσεων» που παντρεύουν τις τηλεπικοινωνίες με την ενέργεια. Ένας στρατηγικός συνδυασμός που στοχεύει τόσο στο οικονομικό όφελος όσο και στη λειτουργική απλότητα για τα νοικοκυριά.

🔹 Το νέο μοντέλο

Οι συνδρομητές σταθερής τηλεφωνίας COSMOTE που επιλέγουν το πρόγραμμα Protergia Picasso για 2 χρόνια, λαμβάνουν έκπτωση €5/μήνα στον τηλεπικοινωνιακό τους λογαριασμό. Μια κίνηση που αξιοποιεί συνέργειες χωρίς να παραβιάζει το αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο των τηλεπικοινωνιών.

🔹 MagentaONE ecosystem

Η συνεργασία εντάσσεται στο πλαίσιο του MagentaONE, του ψηφιακού οικοσυστήματος της COSMOTE που επεκτείνεται σε ενέργεια, smart home, ασφάλιση και πληρωμές, δημιουργώντας έναν ενιαίο κόμβο εξυπηρέτησης με επίκεντρο τον πελάτη.

🔹 Protergia Picasso

Η καινοτομία βρίσκεται στην τιμολόγηση: 9 σταθερά πακέτα κατανάλωσης, τα οποία ο καταναλωτής επιλέγει εκ των προτέρων, με δυνατότητα αλλαγής ανάλογα με τις ανάγκες του. Έτσι, εξασφαλίζεται προβλεψιμότητα και ευελιξία στο κόστος ενέργειας.

🔹 Η στρατηγική σημασία

Ενισχύει την πιστότητα των πελατών σε δύο καίριους κλάδους.

Δημιουργεί «δέσιμο» σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο επικοινωνίας – ενέργειας.

Ανταποκρίνεται στη ζήτηση για σταθερότητα και έξυπνες λύσεις σε περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Παρακολουθήστε την αποδοχή της αγοράς – εάν το μοντέλο πετύχει, μπορεί να δημιουργήσει νέο trend στον συνδυασμό ενέργειας & τηλεπικοινωνιών.

📌 Η πιστότητα πελατών θα είναι το «κρυφό χαρτί» της στρατηγικής.

📌 Η είσοδος ενέργειας στο οικοσύστημα MagentaONE δείχνει πως οι πάροχοι επικοινωνιών επεκτείνονται πλέον σε καθημερινές υπηρεσίες κατανάλωσης.

🌑 🌑 Ασήμι: Κοντά στην κορυφή;

📊 Ο RSI (14 εβδομάδων) στο ασήμι ξεπέρασε το 82 για πρώτη φορά από το 2020. Αυτό έχει συμβεί μόλις 5 φορές τα τελευταία 40 χρόνια.

📉 Στατιστικά:

Κάθε φορά που συνέβη, το ασήμι ήταν χαμηλότερα 9 μήνες μετά (100% των περιπτώσεων).

Μέση πτώση: -11,6%.

Σε 1 χρόνο, η μέση απόδοση ήταν -7,4% με μόνο 40% πιθανότητα να είναι θετική.

Βραχυπρόθεσμα όμως, τις πρώτες 2 εβδομάδες, η εικόνα είναι συχνά ανοδική (+6-7% κατά μέσο όρο).

⚡ Ιστορικά παραδείγματα:

1987: +30% σε 1 μήνα ➡️ -9,7% σε 1 χρόνο.

2006: +6,3% σε 2 εβδομάδες ➡️ -21,5% σε 3 μήνες.

2011: +14,6% σε 2 εβδομάδες ➡️ -28,5% σε 2 μήνες.

2020: Άμεση πτώση -6,5% σε 1 εβδομάδα, -16,5% σε 3 μήνες.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Οι traders μπορούν να κυνηγήσουν βραχυπρόθεσμες κινήσεις (+ράλι εβδομάδων).

📌 Οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές να είναι προσεκτικοί – η στατιστική δείχνει υψηλή πιθανότητα διόρθωσης.

📌 Τα «υπεραγορασμένα» επίπεδα RSI ιστορικά σηματοδοτούν κορυφές στην τιμή.

📌 Προστασία θέσεων με stop-loss ή μερική κατοχύρωση κερδών φαίνεται συνετή κίνηση.

📌 Η αγορά πολύτιμων μετάλλων κινείται σε κύκλους υπερβολής – μην αγνοείτε τα ιστορικά μοτίβα.

🚨🚨🚨BB Disclaimer: Τα δεδομένα είναι ιστορικά και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.

🤖 📊 Profile (ΠΡΟΦ) – Sibos 2025: Το μεγάλο στοίχημα της διεθνούς εξωστρέφειας

🌍 Η συμμετοχή της Profile Software στη Sibos 2025 της SWIFT στη Φρανκφούρτη δεν ήταν μια «τυπική παρουσία», αλλά μια στρατηγική τοποθέτηση στην κορυφαία σκηνή όπου οι τράπεζες και οι fintechs σχεδιάζουν το μέλλον.

🛠️ Η εταιρεία παρουσίασε ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο:

Finuevo (core & digital banking)

Axia (wealth management)

Acumen.plus (treasury)

RiskAvert (risk & Basel IV compliance)

AI.Adaptive (Agentic AI – το πιο καινοτόμο «χαρτί»)

🤖 Στο fireside chat, η Agentic AI αποτέλεσε το highlight: όχι μόνο πρόβλεψη αλλά αυτόνομες αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο σε δανειοδοτήσεις, fraud detection και customer experience. Το σημαντικό: με διαφάνεια και ελεγχόμενα όρια, ώστε να αποφευχθεί ο φόβος των «μαύρων κουτιών» που ανησυχεί τις τράπεζες.

📌 Η θεματολογία της Sibos (embedded finance, πληρωμές, cash management, agentic AI) ταίριαξε απόλυτα με τη στρατηγική της Profile, ενώ οι διεθνείς επαφές και η κάλυψη από fintech media ενίσχυσαν το brand visibility.

💡 Για τον επενδυτή, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: η Profile δεν είναι πια ένας τοπικός niche vendor, αλλά μια εταιρεία με διεθνές αποτύπωμα, cutting-edge τεχνολογίες, και προοπτική να σταθεί ισότιμα δίπλα σε «κολοσσούς» του κλάδου. Η εξωστρέφεια + διαφοροποίηση προϊόντων δημιουργούν πλεονέκτημα σε μια αγορά που «τρέχει» με AI, data και ρυθμιστική συμμόρφωση.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η παρουσία στην Sibos δείχνει ότι η Profile μπαίνει στη «μεγάλη σκηνή».

📌 Ο συνδυασμός Agentic AI + banking software μπορεί να φέρει premium αποτιμήσεις.

📌 Η διεθνής προβολή ενισχύει το story εξωστρέφειας – κρίσιμο για rerating.

🧼🛁 🧽 Παπουτσάνης (ΠΑΠ): Το πολυεπίπεδο growth case συνεχίζεται

🧴 Η Παπουτσάνης συνεχίζει να αποδεικνύει ότι μπορεί να «παίζει μπάλα» σε πολλές κατηγορίες ταυτόχρονα. Τα αποτελέσματα εννεαμήνου 2025 δείχνουν καθαρά ότι η στρατηγική διαφοροποίησης και επέκτασης αποδίδει. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε +23% σε σχέση με πέρυσι, με σημαντική συνεισφορά από όλες σχεδόν τις δραστηριότητες.

✨ Επώνυμα προϊόντα:

Η αύξηση +29% ήρθε κυρίως από τη νέα κατηγορία οικιακής φροντίδας, όπου οι πωλήσεις υπερδιπλασιάστηκαν. Στην προσωπική περιποίηση η ανάπτυξη ήταν πιο μετρημένη (+4%), αλλά σταθερή.

🏨 Ξενοδοχειακή αγορά:

Παραμένει στήριγμα, με συνολική άνοδο +2%. Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι τα επώνυμα ξενοδοχειακά προϊόντα κινήθηκαν πολύ καλύτερα (+14%), ενισχύοντας την εικόνα του brand τόσο στην Ελλάδα (+13%) όσο και στο εξωτερικό (+18%).

⚙️ Παραγωγές τρίτων:

Η «ατμομηχανή» της ανάπτυξης, με εκτίναξη +41%. Η διεύρυνση συνεργασιών και η είσοδος νέων πελατών καθιστούν την κατηγορία βασικό growth driver.

🧼 Σαπωνόμαζες:

Υποχώρηση -4% λόγω product mix, αν και η διοίκηση βλέπει νέες συμφωνίες στον ορίζοντα.

🌍 Συνολικό προφίλ:

54% του τζίρου προέρχεται από εξαγωγές

Ισχυρό brand σε Ελλάδα και εξωτερικό

Σταθερή διψήφια ανάπτυξη εσόδων

Ορατότητα από συνεργασίες τρίτων

📌 Επενδυτικό συμπέρασμα:

Η Παπουτσάνης έχει «χτίσει» ένα καθαρό growth story. Διαφοροποίηση ρίσκου, εξωστρέφεια και επώνυμα προϊόντα που κερδίζουν έδαφος. Εφόσον συνεχιστεί αυτή η τροχιά, η μετοχή αποκτά χαρακτήρα μακροπρόθεσμης τοποθέτησης με ουσιαστικό growth case.

🛡️🛡️ MEVACO (ΜΕΒΑ): Από τη μεταλλουργία στην άμυνα

Στο Black Box έχουν εντοπίσει από νωρίς την επιχειρούμενη στροφή της εταιρείας και το ράλι της μετοχής που ακολούθησε. Η συνέχεια έχει ως εξής:

⚔️ Διπλό deal με Intracom Defense

Δύο νέες συμβάσεις συνολικού ύψους 20+ εκατ. δολ. και διάρκεια 24 μηνών. Σταθερή ορατότητα εσόδων για την επόμενη διετία.

🚀 Συνεργασία που αποδίδει

Πρώτη συμφωνία: 14,5 εκατ. δολ. για μεταλλικά εξαρτήματα αμυντικών συστημάτων εξαγωγών.

Δεύτερη: 6 εκατ. δολ. που «σφραγίζει» εμπιστοσύνη και συνέχεια.

🔧 Επένδυση που δικαιώνεται

Η MEVACO είχε δημιουργήσει ειδικό τμήμα αμυντικών κατασκευών με τεχνολογία αιχμής και εξειδικευμένο προσωπικό. Σήμερα εμφανίζεται ως αξιόπιστος συνεργάτης σε έναν κλάδο που απαιτεί αυστηρά standards.

🌍 Αναβάθμιση αφηγήματος

Από «παραδοσιακή» μεταλλουργία σε εξαγωγικό παίκτη άμυνας, την ώρα που η γεωπολιτική αστάθεια αυξάνει τις δαπάνες διεθνώς. Το χαρτοφυλάκιο βαραίνει σε έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η στροφή στην άμυνα δίνει στη MEVACO premium αποτίμησης.

📌 Οι εξαγωγές ενισχύουν το διεθνές προφίλ και μειώνουν την εγχώρια εξάρτηση.

📌 Το momentum στις συμβάσεις δείχνει συνέχεια∙ απαιτείται στενή παρακολούθηση νέων deals.

🚀📊🤖 Fermi IPO –Η απόλυτη προσδοκία, χωρίς θεμελιώδη

📈 Η Δημόσια Εγγραφή της Fermi είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί υπεραξίες από το μηδέν. Η μετοχή άνοιξε με +19% και έφτασε μέσα στην πρώτη ημέρα σε +55%, αποτιμώντας την εταιρία στα 18 δισ. δολάρια.

👉 Το παράδοξο; ❌ Δεν υπάρχουν P/E, ούτε έσοδα, ούτε κέρδη. Πρόκειται για ένα real estate project 🏗️ που υπόσχεται να φιλοξενήσει data centers 🖥️, τα οποία θα τροφοδοτούνται από πυρηνική ενέργεια ⚛️, με έναρξη λειτουργίας το 2026. Μέχρι τότε, μόνο σχέδιο 🗺️ και μετρητά στο ταμείο 💰.

⚡ Αυτό που υπάρχει σε αφθονία είναι η πίστη των επενδυτών 🙏: η αγορά δείχνει διατεθειμένη να πληρώνει αδρά για την ιδέα 💡, όχι για την πραγματικότητα.

🎈 Πρόκειται για το ίδιο μοτίβο που έχουμε δει σε όλες τις μεγάλες φούσκες: από τις σιδηροδρομικές 🚂 του 19ου αιώνα, το dot-com 🌐 των 2000s, μέχρι τις SPACs 📦 του 2021. Η διαφορά είναι ότι σήμερα το AI narrative 🤖 λειτουργεί σαν καύσιμο που καίει κάθε λογική αποτίμησης.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Μην κοιτάτε P/E όπου δεν υπάρχουν∙ κοιτάξτε το narrative premium ✨.

📌 Τα IPOs σε περιβάλλον hype λειτουργούν περισσότερο σαν καζίνο 🎰 παρά σαν επένδυση 📊.

📌 Προσοχή ⚠️: από το όνειρο 🌙 μέχρι την εκτέλεση 🏗️ υπάρχει πάντα ο κίνδυνος "wake-up call" ⏰.

📢 📢 Υδρογονάνθρακες: Σε τροχιά ταχείας εξέλιξης οι παραχωρήσεις τεσσάρων θαλάσσιων οικοπέδων

⛴️ Η διαδικασία για τις παραχωρήσεις τεσσάρων θαλάσσιων μπλοκ στην ελληνική επικράτεια μπαίνει στην τελική ευθεία. Η κοινοπραξία Chevron – HelleniQ Energy έχει καταθέσει τις προσφορές της και η ΕΔΕΥΕΠ επισπεύδει την αξιολόγηση, με στόχο την ολοκλήρωση μέσα στον Οκτώβριο.

📑 Το χρονοδιάγραμμα είναι ασφυκτικό αλλά εφαρμόσιμο: οι Συμβάσεις Μίσθωσης αναμένεται να έχουν «κλειδώσει» στις αρχές του 2025, ενώ η κύρωση από τη Βουλή προγραμματίζεται μέχρι το τέλος του 2026. Το μήνυμα προς την επενδυτική κοινότητα είναι σαφές: σταθερότητα και σοβαρότητα στον τομέα των υδρογονανθράκων.

🇺🇸 Σε πολιτικό επίπεδο, η παρουσία της Chevron θεωρείται διπλωματικό «χαρτί», που ενισχύει τη θέση της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο και λειτουργεί ως έμμεση απάντηση στο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Η κίνηση αυτή αναβαθμίζει γεωπολιτικά το project και προσφέρει στρατηγικό βάθος στις διεθνείς συμμαχίες της χώρας.

⚡ Σε ενεργειακό επίπεδο, το στοίχημα είναι ακόμη μεγαλύτερο: η ανακάλυψη εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων θα μπορούσε να μετατρέψει την Ελλάδα σε παίκτη ενεργειακής αυτάρκειας, σε μια συγκυρία όπου οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι και η διεθνής αβεβαιότητα πιέζουν όλο και περισσότερο.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Οι παραχωρήσεις αυτές δεν αφορούν μόνο επενδυτικές αποδόσεις αλλά και στρατηγική αναβάθμιση της Ελλάδας στο ενεργειακό σκάκι.

📌 Οι επενδυτές οφείλουν να δουν τη μακροπρόθεσμη προοπτική: το project μπορεί να αλλάξει ισορροπίες στην περιοχή.

📉🏠⚡ «Εξοικονομώ»: Αντιμέτωπο με χρόνιες παθογένειες ενόψει του νέου κύκλου – Τι αλλάζει

Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» βρίσκεται ξανά στο μικροσκόπιο, καθώς οι πολίτες περιμένουν τον νέο κύκλο για το 2025, αλλά η αγορά βλέπει τα ίδια γνωστά εμπόδια: καθυστερήσεις, γραφειοκρατία και αδιαφάνεια.

📌 Παρά τις εξαγγελίες για επιτάχυνση, έργα που έχουν ολοκληρωθεί εδώ και μήνες παραμένουν απλήρωτα, ενώ η αναθεώρηση του Οδηγού (Νοέμβριος 2024) βελτίωσε μεν τις εκταμιεύσεις, αλλά δεν έλυσε τα δομικά προβλήματα.

📌 Ο νέος κύκλος για το 2025, με προϋπολογισμό 434 εκατ. ευρώ, δεν έχει ακόμη πίνακες δικαιούχων, ενώ το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης –μέχρι τον Φεβρουάριο 2026– θεωρείται ανεπαρκές.

📌 Παράλληλα, προετοιμάζεται νέο πρόγραμμα για το 2026 με αποπληρωμή μέσω λογαριασμών ρεύματος (OBF). Ωστόσο, φορείς προειδοποιούν για συγκέντρωση ισχύος στους παρόχους ενέργειας και κίνδυνο αποκλεισμού των μικρομεσαίων τεχνικών εταιρειών.

📌 Το ΤΕΕ ζητά άμεσες παρεμβάσεις: γρήγορες εγκρίσεις, περισσότερη διαφάνεια και μέτρα προστασίας για τις μικρότερες επιχειρήσεις του κλάδου.

📉 📉 Στο σφυρί δύο ιστορικά ονόματα της ελληνικής κλωστοϋφαντουργίας

Η πάλαι ποτέ κραταιά ελληνική κλωστοϋφαντουργία μετρά ακόμη δύο απώλειες: «Βαρβαρέσος» και «Ήλιος», δύο ιστορικά ονόματα με δεκαετίες παρουσίας, περνούν στον κύκλο των πλειστηριασμών που σφραγίζουν το τέλος μιας εποχής για τον κλάδο.

🏭 Βαρβαρέσος Α.Ε.

Ιδρύθηκε το 1908, με εργοστάσιο στη Νάουσα.

Στις 29 Οκτωβρίου βγαίνει σε πλειστηριασμό: ακίνητα & εγκαταστάσεις 119.000 τ.μ., τιμή εκκίνησης 7,1 εκατ. ευρώ.

Είχε αναστείλει τη λειτουργία της τον Απρίλιο 2024, έπειτα από χρόνια ζημιών και αποτυχημένες προσπάθειες εξεύρεσης στρατηγικού επενδυτή.

🧵 Ήλιος Βιομηχανία Πλεκτικής

Γνωστή από το σλόγκαν και τη μακρά παρουσία στην αγορά εσωρούχων.

Στις 10 Οκτωβρίου ξαναβγαίνει σε πλειστηριασμό η μονάδα στη Μίκρα Θεσσαλονίκης & 5 παρακείμενα ακίνητα, τιμή εκκίνησης 4,15 εκατ. ευρώ.

Η πρώτη προσπάθεια πλειστηριασμού είχε αποβεί άγονη.

⚠️ Παρά την ιστορική τους διαδρομή, τις επενδύσεις και την ποιότητα των προϊόντων τους, οι δύο εταιρείες δεν μπόρεσαν να αντέξουν στον διεθνή ανταγωνισμό, την έλλειψη ρευστότητας και τη μεταβαλλόμενη καταναλωτική ζήτηση. Η κατάληξή τους εντάσσεται στο μακρύ κεφάλαιο της αποβιομηχάνισης της ελληνικής περιφέρειας, που σφράγισε τις τελευταίες δεκαετίες.

[email protected]

*Αποποίηση Ευθύνης: Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δε θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.

