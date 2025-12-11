Ο Χρήστος Τσίτουρας Διοικητής της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας

Καθήκοντα Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.) ανέλαβε ο κ. Χρήστος Τσίτουρας, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το πρωτόκολλο ορκωμοσίας και πραγματοποιήθηκε, σήμερα, ενώπιον του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρίστου Δήμα.

Ο διορισμός του κ. Τσίτουρα, με πενταετή θητεία, κυρώθηκε με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, κατόπιν θετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Ο κ. Τσίτουρας είναι Μηχανολόγος Μηχανικός και διαθέτει πολυετή εμπειρία στον χώρο, έχοντας διατελέσει Διοικητής της Αρχής και κατά την προηγούμενη θητεία.