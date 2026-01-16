Ο Φάμελλος έθεσε την Κασιμάτη εκτός Συμβουλίου της Ευρώπης μετά το καλωσόρισμα στην φρεγάτα «Κίμων»

Εκτός της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης τέθηκε η Νίνα Κασιμάτη, με απόφαση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου.

Σε επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο κ. Φάμελλος τον ενημερώνει ότι μετά την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, από το βουλευτικό αξίωμα, τη θέση του που έμεινε κενή θα καλύψει ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Διονύσης Καλαματιανός, ενώ ο Γιώργος Ψυχογιός ορίστηκε ως αναπληρωματικό μέλος, στη θέση της Νίνας Κασσιμάτη.

Η επιστολή Φάμελλου στον πρόεδρο της Βουλής για τους νέους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ στο Συμβούλιο της Ευρώπης

«Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Σας ενημερώνω, ότι στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (Parliamentary Assembly of the Council of Europe) για την Κ ' Κοινοβουλευτική Περίοδο, θα συμμετέχει ως τακτικό μέλος ο κ. Καλαματιανός Διονύσιος-Χαράλαμπος στη θέση του κ. Τσίπρα Αλέξιου και ως αναπληρωματικό μέλος ο κ. Ψυχογιός Γεώργιος, στη θέση της κας. Κασιμάτη Νίνας.

Η βουλευτής Β’ Πειραιά έχει διαφοροποιηθεί από αποφάσεις του κόμματος, υπερψηφίζοντας τις αμυντικές δαπάνες του προϋπολογισμού, παρά το γεγονός ότι το κόμμα της καταψήφισε, ενώ χθες παρέστη στις εκδηλώσεις υποδοχής του «Κίμωνα», παρά τις συστάσεις της Κουμουνδούρου για αποχή».

Οι διαφοροποιήσεις της Νίνας Κασιμάτη από τη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ

Υπενθυμίζεται ότι η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στη Β' Πειραιά είχε διαφοροποιηθεί σε κάποιες περιπτώσεις από τη γραμμή του κόμματος.

Ειδικότερα, «έσπασε» τη γραμμή του κόμματος και υπερψήφισε τις αμυντικές δαπάνες στον προϋπολογισμό, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ τις καταψήφισε.

Επιπλέον σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ φέρεται να ζήτησε άδεια από τον ΣΥΡΙΖΑ να παρευρεθεί στην τελετή υποδοχής της πρώτης φρεγάτας Belharra «Κίμων», η απάντηση ήταν αρνητική και εκείνη επέλεξε όχι μόνο να πάει, αλλά να βγει και φωτογραφίες δίπλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη