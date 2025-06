Ο αριστερός αντισημιτισμός είναι το τελευταίο αποδεκτό μίσος στην Ελλάδα

Αν οι Εβραίοι έπρεπε να βασιστούν στην ελληνική Αριστερά για να σωθούν από τον φασισμό, θα ήταν ήδη όλοι νεκροί. Τόσο απλά.

Γιατί αυτό που ζούμε τα τελευταία χρόνια δεν είναι «αντίσταση στο σιωνισμό», δεν είναι «κριτική στο κράτος του Ισραήλ», δεν είναι «αλληλεγγύη στους Παλαιστίνιους».

Είναι ένας χυδαίος, ντυμένος με ροζ σημαίες αντισημιτισμός, που μισεί τον Εβραίο όχι επειδή είναι στρατιώτης, αλλά επειδή υπάρχει.

Ο Εβραίος, σήμερα, δεν είναι θύμα. Είναι ύποπτος. Είναι «εισβολέας». Είναι «σιωνιστής». Είναι «δολοφόνος». Είναι ό,τι πιο βολικό για να ξαναζωντανέψουν τα σύνδρομα που έκαναν την Ευρώπη να καεί στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα.

Το πρόσωπο του μίσους φοράει πλερέζα

Στην Κρήτη, ξεναγός αρνήθηκε να εξυπηρετήσει Ισραηλινούς τουρίστες. Γιατί; Επειδή ήταν Εβραίοι. Το είπε καθαρά: «Δεν εξυπηρετώ σιωνιστές». Κι όμως, δεν έγινε τίποτα. Καμία καταγγελία. Καμία αποδοκιμασία. Καμία παρέμβαση εισαγγελέα. Μόνο σιωπή, αδιαφορία και συνενοχή.

Αν έλεγε «δεν εξυπηρετώ μαύρους» ή «δεν δέχομαι Πακιστανούς», θα είχε χαλάσει ο κόσμος. Αλλά για τους Εβραίους; Όλα καλά. Το μίσος είναι επιτρεπτό, αρκεί να έχει προοδευτικό πρόσημο. Στην Αθήνα στοχοποιήθηκε κατάστημα εστίασης λόγω της συνεργασίας του με τουριστικά γραφεία που εξυπηρετούσαν Ισραηλινούς τουρίστες.

Ισραηλινοί μεμονωμένοι τουρίστες υφίστανται βίαιες συμπεριφορές και ύβρεις λόγω της καταγωγής τους και μόνο.

Η Αριστερά διδάσκει πώς να τον μισείς

Ας σταματήσει επιτέλους η καραμέλα «άλλο Ισραήλ, άλλο Εβραίοι». Στην πράξη, η Αριστερά στην Ελλάδα έχει κάνει copy-paste κάθε κλασικό αντισημιτικό στερεότυπο και το έχει μεταφράσει σε «αντισιωνισμό»:

Οι Εβραίοι είναι «πλούσιοι», «εξουσιαστές», «καταπιεστές»

Το Ισραήλ είναι «ναζιστικό», «αποικιοκρατικό», «δολοφόνος παιδιών»

Οι Ισραηλινοί πολίτες είναι «νόμιμοι στόχοι», επειδή υπηρετούν στον στρατό

Δεν υπάρχει καμία ηθική διαφορά ανάμεσα στον χρυσαυγίτη που ζωγραφίζει μια σβάστικα σε συναγωγή και στον αριστεριστή που κρατάει πανό «From the river to the sea, Palestine will be free».

Ο πρώτος λέει «να φύγουν οι Εβραίοι». Ο δεύτερος λέει να μην έχουν πατρίδα. Η πρόθεση είναι η ίδια: εξαφάνιση.

ΚΚΕ: Η γραμμή είναι ξεκάθαρη – σιωπή για τη Χαμάς, οργή για το Ισραήλ

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, από την αρχή των επιχειρήσεων στη Γάζα, έχει επιδοθεί σε έναν οχετό ανακοινώσεων που ξεπλένουν τη Χαμάς και παρουσιάζουν τους Εβραίους πολίτες ως ένοχους εξ αίματος.

Η λέξη «γενοκτονία» χρησιμοποιείται χωρίς ντροπή, οι Ισραηλινοί ταυτίζονται με τους ναζί, και καμία αναφορά δεν γίνεται σε δολοφονίες από την πλευρά των ισλαμιστών.

Αυτή δεν είναι κριτική. Αυτό είναι μίσος με φερέφωνο και μηχανισμό. Το ΚΚΕ δεν είναι το μόνο, αλλά είναι το πιο χαρακτηριστικό. Γιατί εδώ μιλάμε για κόμμα της Βουλής, με δημόσιο λόγο, που καλλιεργεί την ιδέα πως κάθε Εβραίος είναι δυνάμει εγκληματίας, αν δεν δηλώσει μετανοημένος για το ότι υπάρχει το Ισραήλ.

Η ελληνική νομοθεσία υπάρχει, η πολιτική βούληση όχι

Ο νόμος 4285/2014 τιμωρεί ρητά κάθε διάκριση λόγω θρησκείας. Το να αρνηθείς υπηρεσία σε Εβραίο πελάτη είναι ποινικό αδίκημα. Το να καλείς σε αποκλεισμό κράτους με βάση την εθνική/θρησκευτική του ταυτότητα είναι παρακίνηση σε μίσος.

Όμως κανείς δεν ενοχλείται όταν ο Εβραίος είναι το θύμα. Η «προοδευτική» σιωπή είναι εκκωφαντική.

Όταν καίνε συναγωγές, η Αριστερά λέει: «μην ταυτίζουμε τις πράξεις με το ευρύτερο κίνημα». Όταν μιλάς για αντισημιτισμό, σε αποκαλούν «πράκτορα του Ισραήλ».

Το επιχείρημα έχει τελειώσει. Μένει μόνο η αποκάλυψη της υποκρισίας.

Αυτός είναι ο νέος αντισημιτισμός κι έρχεται από τα αριστερά

Μην ψάχνετε τον αντισημίτη με μαύρη μπλούζα και τατουάζ. Ψάξτε τον σε συνελεύσεις φοιτητικών παρατάξεων. Σε «αντιρατσιστικά» φεστιβάλ. Σε ψηφίσματα για την Παλαιστίνη. Εκεί έχει βρει καταφύγιο ο αντισημιτισμός του 21ου αιώνα.

Είναι μεταμφιεσμένος, αλλά δεν είναι λιγότερο επικίνδυνος. Ίσα-ίσα: επειδή είναι αποδεκτός, περνάει πιο εύκολα. Και επειδή περνάει πιο εύκολα, ριζώνει πιο βαθιά. Η Ελλάδα κοιτάζει αλλού. Η αριστερά το προσπερνά με χαμόγελο.

Και οι Εβραίοι στην Ελλάδα - λιγότεροι από 5.000 πια - το γνωρίζουν καλά: Όταν το μίσος έρχεται από δεξιά, φοβάσαι. Όταν έρχεται από αριστερά, είσαι μόνος.

*Ο Σταύρος Γκουγκουλούδης είναι δικηγόρος