Ο αντισημιτισμός ως νέος ολοκληρωτισμός

Έβλεπα πριν λίγες ημέρες σε βρετανικό τηλεοπτικό σταθμό, όταν η δημοσιογράφος ρώτησε μία καλοζωισμένη, με πολύχρωμα μαλλιά και τη σημαία της Παλαιστίνης στους ώμους, αν γνωρίζει τι σημαίνει το σύνθημα «from the river to the sea» και η απάντηση που πήρε ήταν: δεν είμαι ενημερωμένη για αυτό. Η δημοσιογράφος ρώτησε και τον συνοδό της κοπέλας αν γνωρίζει πως λέγεται ο ποταμός για τον οποίο φωνάζουν και η απάντηση που πήρε ήταν αρνητική. Διαδήλωση, όμως έκαναν, με ένα σύνθημα που προωθεί την ιδέα της εξαφάνισης του κράτους του Ισραήλ, χωρίς καν να υποπτεύονται ή να γνωρίζουν πόσο ταιριαστή είναι αυτή η άποψη με την «Τελική λύση» του Χίτλερ.



Ο αντισημιτισμός που εκδηλώνεται στις μέρες μας, χάρη στις άοκνες προσπάθειες ακροαριστερών σεχτών και ακροδεξιών συμμοριών, εξαπλώνεται σαν μεταστατικός καρκίνος στην πάντα ανεκτική δυτική κοινωνία.



Η Ελλάδα δε θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση. Αυτές τις ημέρες στοχοποιήθηκε ο βαθύς γνώστης της μουσικής, εξαιρετικός παραγωγός του ραδιοφώνου Kosmos FM, ο οποίος ανήκει στη δημόσια ΕΡΤ, Ιωσήφ Βάγγερ, γιατί απλά διατύπωσε άλλη άποψη για τις θηριωδίες της ΧΑΜΑΣ και τα εγκλήματα που διέπραξε κατά του άμαχου πληθυσμού. Βρέθηκαν, μάλιστα, ορισμένοι - ευτυχώς λίγοι - που άρχισαν να μαζεύουν υπογραφές ζητώντας την απόλυση του.



Προφανώς, πρόκειται για οπαδούς της ΧΑΜΑΣ, η οποία, άλλωστε διακρίνεται για την προσήλωσή της στα δημοκρατικά ιδεώδη, αφού μόλις κατέλαβε την εξουσία, κατήργησε τις εκλογές, εξαπέλυσε πογκρόμ με εξωδικαστικές εκτελέσεις, σφετερίστηκε τη διεθνή βοήθεια προς τους χειμαζόμενους πολίτες, καταδικάζοντας τους στην ανέχεια και την εξάρτηση από την ηγεσία των τρομοκρατών.



Ως εδώ, όμως, η ελληνική, ανοιχτή, δημοκρατική κοινωνία, δε θα επιτρέψει την αναβίωση του αντισημιτισμού ως μία νέα μορφή ολοκληρωτισμού, όπου κάθε αντίθετη φωνή θα πνίγεται, εργαζόμενοι θα απολύονται και η κοινωνία θα ζει με τον φόβο τής μη συμμόρφωσης με τις επιταγές της πολιτικής ορθότητας.



Με ποιο δικαίωμα όλοι αυτοί απαιτούν να σωπάσει ο οποιοσδήποτε, ποιος τους έχει εξουσιοδοτήσει και νομιμοποιήσει, ώστε να εμφανίζονται ως τιμητές των πάντων και να υπαγορεύουν τι είναι σωστό και τι όχι;



Αν θέλουν ας πάνε στην επικράτεια της ΧΑΜΑΣ να εφαρμόσουν τις ιδέες τους, για να δουν από κοντά το κάλλος του ισλαμοφασισμού.



Η διοίκηση της ΕΡΤ και η διεύθυνση του Kosmos FM θα πρέπει να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να αντιμετωπίσουν αυτή την επίθεση ολοκληρωτισμού και κατάλυση κάθε έννοιας ελευθερίας της γνώμης και του λόγου. Διαφορετικά, το τσουνάμι αυτών των οπαδών του νέου ολοκληρωτισμού θα πνίξει κάθε ελεύθερη φωνή, κάθε αντίθετη φωνή, υποσκάπτοντας τα θεμέλια της Δημοκρατίας, 50 χρόνια μετά την αποκατάσταση της. Οι καιροί ου μενετοί.