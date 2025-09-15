Ο Ανδρουλάκης τα δίνει... όλα, ακόμη και υποσχετική σε Τσίπρα

« Το ευαγγέλιο μας είναι το πρόγραμμα μας. Είναι πρόγραμμα γενναίων μεταρρυθμίσεων και γενναίας πολιτικής αλλαγής. Όποιος θέλει αυτή την πολιτική αλλαγή ας έρθει να συνεργαστεί για αυτή την αλλαγή. Αλλά να μπούμε σε ένα παιχνίδι εξουσίας, υπονομεύοντας τις δεσμεύσεις που έδωσα στον ελληνικό λαό δεν θα το κάνω» δήλωσε στο πλαίσιο της συνέντευξης στη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ας δούμε μερικά από τα παρανοούμενα χωρία του προγραμματικού ευαγγελίου του ΠΑΣΟΚ, το οποίο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε ως «πρασινισμένο» πρόγραμμα Θεσσαλονίκης παραπέμποντας στο περίφημο πρόγραμμα με το οποίο ο Αλέξης Τσίπρας «αυταπάτησε» τους Έλληνες.

Πιο επιζήμια και από τους λογαριασμούς αλά ΣΥΡΙΖΑ και την ελαφρότητα στην κοστολόγηση των…στόχων είναι το γεγονός ότι η Χαριλάου Τρικούπη έκλεισε το μάτι στο μελλοντικό κόμμα Τσίπρα, στο κόμμα Φάμελλου – Πολάκη ακόμη και στο κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Ο «έτοιμος» να κυβερνήσει Νίκος Ανδρουλάκης υποσχέθηκε μεταξύ άλλων ειδική φορολόγηση για τα «καρτέλ» ενέργειας και τις τράπεζες για να στηρίξει όπως είπε τη νέα γενιά. Και ο Αλέξης Τσίπρας, από το συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη πρόσφατα, ζήτησε μια πατριωτική εισφορά στο Μεγάλο Πλούτο.

Εύκολα Ανδρουλάκης και Τσίπρας μπορούν να διευρύνουν ή να περιορίσουν τη λίστα των μεγάλων φοροδοτών που θα ποτίσουν το λεφτόδεντρο αν χρειαστεί να εμφανίσουν ένα πλαίσιο εθελοντικής ή αναγκαστικής συνεργασίας.

Στις προγραμματικές δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ περιλαμβάνεται μια νεφελώδης στόχευση για τη ΔΕΗ. Η ρητορεία για τα golden boys είναι κανονικό χρησιδάνειο από το παρελθόν και από το οπλοστάσιο των άλλοτε αριστερών ριζοσπαστών του ΣΥΡΙΖΑ.

Πώς θα επικεντρωθεί η ΔΕΗ στο χαμηλό κόστος, προφανώς στη Χαριλάου Τρικούπη θα το συζητήσουν και θα το κανονίσουν με τον Πολάκη και τον Φάμελλο που υπόσχονται επανακρατικοποίηση. Στη Θεσσαλονίκη ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ έκανε ένα ακόμη προγραμματικό άλμα στο παρελθόν.

Υποσχέθηκε την επαναφορά του νόμου Κατσέλη που επέτρεψε σε χιλιάδες επαγγελματίες μπαταχζήδες να κρυφτούν, και να φορτώσουν τα χρέη τους σε όλους μας. Για τον υποψήφιο πρωθυπουργό Ανδρουλάκη οι καλύτερες μέρες θα έρθουν μέσα από πολιτικές που θα στηρίξουν το κράτος, το δημόσιο, τους δημοσίους υπαλλήλους.

Η αύξηση των μισθών και το δημόσιο θα είναι ο μοχλός ανάπτυξης και μείωσης των ανισοτήτων. Αν η πολιτική είναι όπως ανέφερε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ το επίπεδο των εκπλήξεων και των ανατροπών, η οικονομία χρειάζεται ακριβώς τα ανάποδα: σταθερότητα και συνέχεια.

«Αυτό που μπορώ να διαβεβαιώσω τον ελληνικό λαό είναι ότι έστω και με μία ψήφο διαφορά για το ΠΑΣΟΚ ο τόπος θα έχει μία άλλη κυβέρνηση και άλλη πολιτική» εγγυήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης με αφετηρία ότι τον θεωρεί κατάλληλο για πρωθυπουργό μόλις το 7,5% από το συνολικά 14% που δηλώνει ότι θα ψηφίσει ΠΑΣΟΚ.

Αλλά ο κ. Ανδρουλάκης έχει μια εξήγηση αλά Τσίπρα. Η ΝΔ και τα συμφέροντα δεν αφήνουν τους ψηφοφόρους να αναγνωρίσουν το πολιτικό μέγεθος του ιδίου και την αξία του εναλλακτικού σχεδίου για να ζήσουν όλοι οι Έλληνες καλύτερες μέρες.