Ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζει την Τετάρτη το βιβλίο του «Ιθάκη», το οποίο έχει προκαλέσει μεγάλες συζητήσεις στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας.

Δείτε live από την εκδήλωση στο Θέατρο «Παλλάς»

Οι πόρτες άνοιξαν στις 5:30 μ.μ. και μία ώρα μετά έκλεισαν, καθώς το θέατρο είχε γεμίσει.

Παρόντες και η Έφη Αχτσιόγλου με τον Νίκο Παππά, για τους οποίους στο βιβλίο του ο πρώην πρωθυπουργός ασκεί κριτική.

Ο Αλέξης Τσίπρας έφτασε στο Παλλάς στις 7:25 μ.μ. Η εκδήλωση ξεκίνησε στις 7:35. Την παρουσίαση της εκδήλωσης έχουν αναλάβει οι δημοσιογράφοι Μαρία Νικόλτσιου από τον Alpha TV και ο Αντώνης Αντζολέτος από τον ΣΚΑΪ και την «Καθημερινή».

Πριν λάβει τον λόγο ο πρώην πρωθυπουργός, η εκδήλωση ξεκίνησε με τοποθετήσεις σχετικά με το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου, από τους:

Ιωάννα Λαλιώτου, Καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Αντώνης Λιάκος, Ιστορικός - Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Ευγενία Φωτονιάτα, Συντονίστρια του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, Δρ. Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Γιώργος Χουλιαράκης, Δρ. Οικονομολόγος, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών (2015-2019)

Μεταξύ άλλων, στην εκδήλωση βρίσκονται οι:

Σωκράτης Φάμελλος, Αλέξης Χαρίτσης, Πέτρος Κόκκαλης, Κατερίνα Νοτοπούλου, Κώστας Μπάρκας, Μίλτος Ζαμπάρας, Βασίλης Κόκκαλης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Συμεών Κεδίκογλου, Δώρα Αυγέρη, Γιάννης Ραγκούσης, Χρήστος Γιαννούλης, Κώστας Ζαχαριάδης, Στ. Τζουμάκας, Αθηνά Λινού, Γιάννης Μαντζουράνης, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Γιάννης Σαρακιώτης, Χρήστος Σπίρτζης, Γιάννης Σαρακιώτης, Γ. Καραμέρος, Κώστας Ζουράρις, Εφη Αχτσιόγλου, Νίκος Παππάς.