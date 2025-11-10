Ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για το βιβλίο του σε podcast - «Η Ιθάκη δεν είναι ένας προορισμός, αλλά ένα ταξίδι αέναο»

Σχεδόν τρεις εβδομάδες πριν από την επίσημη παρουσίαση του βιβλίου, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μιλάει πρώτη φορά για το βιβλίο του με τίτλο «Ιθάκη».

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο Αλέξης Τσίπρας προανήγγειλε ένα podcast που θα δημοσιευτεί αύριο Τρίτη, αφιερωμένο στο βιβλίο του, το οποίο θα παρουσιαστεί επίσημα στις 3 Δεκεμβρίου.

Όπως σημειώνει «αύριο Τρίτη στο Bookvoice - The podcast, σε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Αιμίλιο Χειλάκη και τον Σπήλιο Λαμπρόπουλο, μιλάω για πρώτη φορά για την Ιθάκη. Παρουσιάζω τον σκελετό του βιβλίου μου, εξηγώ τι με ώθησε να το γράψω, μιλάω για αυτά που με ενέπνευσαν αλλά και για αυτά που με δυσκόλεψαν ».

Στο απόσπασμα που δημοσιεύει ο πρώην πρωθυπουργός αναλύει τον τίτλο του βιβλίου και πώς κατέληξε στην «Ιθάκη», με αναφορές στην Αριστερά, το σοσιαλισμό, αλλά και τους στόχους του κάθε ανθρώπου.