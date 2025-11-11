Ο Αλέξης ισχυρίζεται ότι ζήσαμε την Ιθάκη ενώ ζήσαμε την Οδύσσεια

Για όσους… αδημονούν για το πολυδιαφημισμένο βιβλίο του Αλέξη, ο ίδιος ενημέρωσε χθες: «Οι μηχανές δουλεύουν στο φουλ. Η ''Ιθάκη'' εκτυπώνεται και σε λίγες ημέρες θα είναι στα βιβλιοπωλεία. Η πρώτη παρουσίαση θα γίνει στις 3 Δεκεμβρίου στο Παλλάς».

Η Ιθάκη του, όπως δήλωσε ο ίδιος σε προ δημοσιευμένο τμήμα συνομιλίας «δεν είναι ο προορισμός είναι αέναο ταξίδι… Η Ιθάκη μοιάζει με τον σοσιαλισμό που λέγαμε παλιά: Όσο πηγαίνεις προς τα εκεί απομακρύνεται – σαν το ορίζοντα»!

Βέβαια, λανθάνει εν τη μεγαλαυχία του. Όσα ζήσαμε μαζί του δεν ήταν Ιθάκη. Ήταν Οδύσσεια. Και ο ίδιος έχει μια ομοιότητα με τον Οδυσσέα. Ξεβράζεται μόνος του στην ακτή χωρίς συντρόφους. Ο Οδυσσέας τους έχασε από τους Κίκονες, τον Πολύφημο, τους Λαιστρυγόνες, την Σκύλλα και τη Χάρυβδη, τον κεραυνό του Δία στο νησί του Ηλίου, όταν έφαγαν τα βόδια του.

Ο Αλέξης απλώς τους παράτησε, και βρέθηκε στους Φαίακες των πανίσχυρων εκδοτικών συγκροτημάτων που ανέλαβαν να τον οδηγήσουν στην προσωπική του Ιθάκη, η οποία όπως είπε «δεν είναι σαν τον σοσιαλισμό που λέγαμε παλιά»...

Βέβαια, στον πηγαιμό για την Ιθάκη βρίσκει καινούργιους κωπηλάτες, αλλά και κάποιους που θυμίζουν τον σοσιαλισμό «που λέγαμε παλιά». Όπως π.χ. τον τότε υπουργό Παιδείας, Γαβρόγλου. Όταν οι φοιτητές της Θεσσαλονίκης του έστειλαν επιστολή ότι κινδύνευαν από ποινικούς στο ΑΠΘ, ο υπουργός μονολογούσε: Αν υπήρχε ένα ρωμαλέο φοιτητικό κίνημα... Και αφού δεν υπήρχε τέτοιο κίνημα δεν πήρε μέτρα για την προστασία τους. Θα ήταν αστυνομοκρατία για τη νοοτροπία του.

Ο Αλέξης στις νέες θάλασσες βρήκε και κάποιους ξέμπαρκους. Σαν τον κο. Μαραντζίδη, που μετά το ξύλο που έφαγε από τραμπούκους σε καφετέρια της Θεσσαλονίκης γιατί «έβριζε την Αριστερά» (αφορούσε το βιβλίο «Εμφύλια πάθη» που έγραψε με τον «αφορισμένο» από την Αριστερά Στάθη Καλύβα), έγινε συνεπής αριστερός και συν-συγγραφέας της Ιθάκης.

Χθες ο καθηγητής δήλωσε: «Ο κόσμος λέει να γυρίσει ο Τσίπρας γιατί αντιλαμβάνεται το αδιέξοδο στον προοδευτικό χώρο. Η κοινωνία το διατυπώνει απλά: Να γυρίσει ο Τσίπρας»!

Οι δημοκοπήσεις προς το παρόν δίνουν περί του 12% στον Τσίπρα, αλλά ο Μαραντζίδης ως γνήσιος (ή ανανήψας) αριστερός δεν λέει θα ήταν καλό για την κοινωνία να γυρίσει ο Τσίπρας, που θα ήταν θεμιτό. Διερμηνεύει τη θέληση της κοινωνίας την οποία άκουσε αυτοπροσώπως να διατυπώνει την επιθυμία να γυρίσει ο Τσίπρας!

Πάντως, δεν τη διατυπώνουν όλοι οι παλιοί συνταξιδιώτες της Οδύσσειας. Και δεν είναι μόνο ο Πολάκης, ο Παππάς και κάποιοι λίγοι στον ΣΥΡΙΖΑ. Κυρίως στο απολειφάδι του ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά, συνεχίζουν την ένδοξη παράδοση των αριστερών κομμάτων: Έτοιμοι να διασπαστούν, και αυτή τη φορά για την Ιθάκη του Αλέξη.

Στην προχθεσινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το σώμα των κεντροεπιτρόπων απέρριψε την πρόταση του προέδρου Αλέξη Χαρίτση για τη συγκρότηση κοινού ψηφοδελτίου που θα περιλάμβανε δυνάμεις της Αριστεράς, της αριστερής σοσιαλδημοκρατίας, της πολιτικής Οικολογίας, κα.

Στόχος η δημιουργία ενός «Λαϊκού Μετώπου» στα πρότυπα της Γαλλίας. Μόνο που το νέο Μέτωπο της Γαλλίας το 2024 (Nouveau Front Populaire), κατ’ έμπνευση εκείνου του 1936, δημιουργήθηκε για να αντιμετωπισθεί άνοδος της Λεπέν. Οι σύντροφοι του Χαρίτση το προτείνουν για να αντιμετωπισθεί ο Μητσοτάκης. Και μην πείτε ο Μητσοτάκης δεν είναι Λεπέν. Στα μυαλά τους είναι!

Ωστόσο, πλειοψήφησε η αρνητική άποψη που εκφράζεται από τον Γραμματέα του κόμματος Γαβριήλ Σακελλαρίδη, τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, τον Σκουρλέτη κ.α. Αυτοί ως πούροι αριστεροί θέλουν συνεργασία με τους ριζοσπάστες αριστερούς, όπως το ΜεΡΑ 25 του Βαρουφάκη, την ομάδα Λαφαζάνη, και άλλους ανένταχτους παρόμοιας ιδεολογίας.

Είναι γεγονός ότι η πρόταση Χαρίτση οδηγούσε σε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ από τον οποίον έφυγαν – και όλων μαζί στην Ιθάκη του Τσίπρα. Ο οποίος φευ δεν ήταν παρών να τους βάλει να ξαναψηφίσουν, όπως έκανε στο συνέδριο του 2016, όταν δεν πέρασε σε ψηφοφορία πρότασή του.

Η Ιθάκη έχει φουρτούνες για τους συντρόφους που ξεφόρτωσε ο Αλέξης στην Οδύσσεια. Προς την Ιθάκη πλέει μόνος σε μπουνάτσα. Απομένει να δούμε το μέγεθος του πλήθους που θα τον υποδεχθεί στο λιμάνι.