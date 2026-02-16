Ο Αδ. Γεωργιάδης δημοσιοποιεί καταγγελία εθελοντή κατά της Κωνσταντοπούλου για στοχοποίηση διαφωνούντων

Νέα καταγγελία πρώην εργαζομένου της Πλεύση Ελευθερίας για«κάθε διαφορετική άποψη προκαλούσε έντονες αντιδράσεις και προσωπική στοχοποίηση» φέρνει στη δημοσιότητα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, λίγες ώρες αφότου έγινε γνωστή αντίστοιχη καταγγελία γυναίκας, πρώην υπαλλήλου της Πλεύσης Ελευθερίας, στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Υπενθυμίζεται ότι η εργαζόμενη στην Πλεύση Ελευθερίας έκανε καταγγελία για «απλήρωτους μισθούς» και «εργασιακό μπούλινγκ» από την Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Με ανάρτησή του στα social media ο Άδωνις Γεωργιάδης δημοσιοποιεί την καταγγελία του Αλέξανδρου Καζάκου, επισημαίνοντας πως πρόκειται για την τρίτη που γίνεται γνωστή και σχολιάζει: «Η "υπερασπιστής" των εργαζομένων, τους αφήνει απλήρωτους και τους ασκεί ψυχολογική βία».

Ο Καζάκος υπήρξε εθελοντής της Πλεύσης Ελευθερίας από τον Σεπτέμβριο του 2017 έως την αποχώρησή του τον Μάιο του 2018.

Σύμφωνα με την καταγγελία του, ο ίδιος παρατήρησε ότι «κάθε διαφορετική άποψη προκαλούσε έντονες αντιδράσεις και προσωπική στοχοποίηση», ενώ δέχθηκε επαναλαμβανόμενα παράπονα από άλλους εργαζομένους.

«Σε μία περίπτωση, πρώην εργαζόμενη αποχώρησε καταγγέλλοντας πολύμηνη μη καταβολή αποδοχών. Σε άλλη περίπτωση, εργαζόμενος περιέγραφε ότι εργαζόταν επί μακρόν χωρίς να έχει λάβει αμοιβή και ότι είχε αναλάβει προσωπικά έξοδα τα οποία, σύμφωνα με όσα ανέφερε, δεν του επιστράφηκαν ποτέ», σημειώνει ο καταγγέλλων.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Έλαβα και άλλη καταγγελία από πρώην εργαζόμενο της @ZoeKonstant που την κατηγορεί και αυτός. Είναι η 3η καταγγελία (Βασιλική Πολύζου και η κουνιάδα της κας Κεφαλά). Η «υπερασπιστής» των εργαζομένων, τους αφήνει απλήρωτους και τους ασκεί ψυχολογική βία. Με την άδεια του αποστολέα δημοσιεύω αυτούσιο το μέιλ με την καταγγελία του:

“Κύριε Γεωργιάδη, καλησπέρα σας,

Με αφορμή τη δημόσια συζήτηση που έχει ανοίξει σχετικά με καταγγελίες για μη καταβολή δεδουλευμένων, θα ήθελα να σας μεταφέρω τη δική μου προσωπική εμπειρία από το διάστημα που συμμετείχα ως εθελοντής στην Πλεύση Ελευθερίας, ήτοι από τον Σεπτέμβριο του 2017 έως και την αποχώρησή μου τον Μάιο του 2018.

Η αποχώρησή μου συνδεόταν με την διαπίστωση πως κάθε διατύπωση διαφορετικής άποψης προκαλούσε έντονες αντιδράσεις και προσωπική στοχοποίηση. Το περιβάλλον, όπως το βίωσα, δεν ενθάρρυνε τον διάλογο αλλά αντίθετα υπήρχαν επαναλαμβανόμενες προσωπικές επιθέσεις σε όποιον διαφωνούσε.

Παράλληλα, έγινα αποδέκτης επαναλαμβανόμενων παραπόνων από εργαζομένους. Σε μία περίπτωση, πρώην εργαζόμενη αποχώρησε καταγγέλλοντας πολύμηνη μη καταβολή αποδοχών. Σε άλλη περίπτωση, εργαζόμενος περιέγραφε ότι εργαζόταν επί μακρόν χωρίς να έχει λάβει αμοιβή και ότι είχε αναλάβει προσωπικά έξοδα τα οποία, σύμφωνα με όσα ανέφερε, δεν του επιστράφηκαν ποτέ. Για τα περιστατικά αυτά δεν μπορώ να γνωρίζω το σύνολο των πραγματικών δεδομένων, μεταφέρω όμως το γεγονός ότι τέτοιες αναφορές υπήρχαν συχνά ανά διαστήματα.

Ζώντας έκτοτε στο εξωτερικό, είναι κρίμα σήμερα έχοντας αυτήν την προσωπική εμπειρία να βλέπω ανθρώπους στην ελληνική πολιτική σκηνή να υποστηρίζουν δήθεν τον σεβασμό των εργατικών και ανθρώπινων δικαιωμάτων όταν είναι αυτοί οι ίδιοι που κατεπανάληψη δεν τα έχουν σεβαστεί. Νιώθω έτσι ότι πρέπει έστω και με αυτόν τον τρόπο να πάρω μια θέση μοιραζόμενος την εμπειρία μου.

Παραμένω στην διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση.

Με εκτίμηση,

Αλέξανδρος Καζάκος»