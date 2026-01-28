Με τις τοποθετήσεις των εισηγητών και ειδικών αγορητών των κομμάτων άρχισε η συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού για την «Προστασία έργων τέχνης και συλλεκτικών αντικειμένων - Καταπολέμηση της κατασκευής και διακίνησης πλαστών έργων τέχνης και συλλεκτικών αντικειμένων και της φθοράς έργων τέχνης και συλλεκτικών αντικειμένων - Ποινικές διατάξεις - Σύσταση Μητρώου Ορκωτών Πραγματογνωμόνων - Λοιπές διατάξεις Υπουργείου Πολιτισμού» στην Ολομέλεια.

Όλες οι εισηγήτριες και οι αγορητές των κομμάτων κατά την έναρξη των τοποθετήσεων τους εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στις οικογένειες των πέντε εργατριών που έχασαν τη ζωή τους στην μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα», όσο και στις οικογένειες των οπαδών του ΠΑΟΚ που χθες τραυματίσθηκαν θανάσιμα σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Συγκεκριμένα, η εισηγήτρια της ΝΔ, Ζωή Ράπτη ζήτησε την υπερψήφιση του σχεδίου νόμου τονίζοντας ότι «η προστασία της καλλιτεχνικής δημιουργίας και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς αποτελεί διαρκή θεσμική υποχρέωση της Πολιτείας και ταυτόχρονα βασική προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργίας της Σύγχρονης Πολιτιστικής ζωής και της Τέχνης».

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε το παρόν σχέδιο νόμου έρχεται να καλύψει με συστηματικό και συνεκτικό τρόπο ένα σημαντικό θεσμικό κενό της νομοθεσίας απαντώντας σε παθογένειες που αφορούν τον πεδίο της σύγχρονης Τέχνης.

Η βουλευτής της ΝΔ επισήμανε ότι με τις ρυθμίσεις τους νομοσχεδίου τίθενται σαφείς και ολοκληρωμένοι κανόνες για την προστασία των έργων τέχνης, των συλλεκτικών αντικειμένων, ενισχύεται η εμπιστοσύνη των αγοραστών, των συλλεκτών και των φορέων της αγοράς.

«Διασφαλίζονται και οι καλλιτέχνες από την υπονόμευση του έργου τους μέσω πλαστών ή παραποιημένων δημιουργιών. Δημιουργούνται συνθήκες ασφάλειας που ευνοούν την παραγωγή, την κυκλοφορία και την διεθνή παρουσία της σύγχρονης ελληνικής τέχνης», τόνισε.

Με το παρόν σχέδιο νόμου, ανέφερε η κυρία Ράπτη επίσης προστατεύονται οι ιστορικοί κινηματογράφοι ως τοπόσημα και φορείς της πολιτιστικής μας μνήμης, οι οποίοι εντάσσονται στην διευρυμένη έννοια της πολιτιστικής μας κληρονομίας.

Σχετικά με την θέσπιση ως ποινικού αδικήματος την πλαστογραφία ή την παραπλάνηση, αλλά και τους βανδαλισμούς έργων τέχνης, υποστήριξε η βουλευτής της ΝΔ ότι καλύπτονται πράξεις που μέχρι σήμερα ήταν ατιμώρητες μέσα από ένα συγκροτημένο πλαίσιο.

Λ. Μενδώνη: Μην προσπαθείτε με χυδαιότητα και αυθάδεια να δημιουργείτε εντυπώσεις

«Το Υπουργείο Πολιτισμού, ως όφειλε, συνεργάστηκε με το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τις διατάξεις του νομοσχεδίου που αφορούν τη θέσπιση των ποινικών κυρώσεων για την προστασία των έργων της Τέχνης και των συλλεκτικών αντικειμένων» αποσαφήνισε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη απαντώντας στις σχετικές αιτιάσεις της αντιπολίτευσης.

«Το Υπουργείο Δικαιοσύνης όρισε δύο εισαγγελείς που συζήτησαν τις δύο διατάξεις με τη νομική ομάδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Και οι δύο αυτοί εισαγγελείς ανήκουν στην ειδική νομική υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επομένως τι ειρωνεύεστε και πυροβολείτε τον υπουργό Δικαιοσύνης Γ, Φλωρίδη;», είπε η υπουργός και προσέθεσε: «Στην πραγματικότητα, αυτό που σας ενοχλεί είναι το πρόσωπο του υπουργού Δικαιοσύνης, η σκευή του και ο οξύς του λόγος - πείτε τα πράγματα όπως είναι».

Η κυρία Μενδώνη παρατήρησε ότι «ο στόμφος» και οι υψηλοί τόνοι στην κριτική τής αντιπολίτευσης «είναι κάτι που το έχουμε συνηθίσει» προσθέτοντας πως «θα έπρεπε να είσαστε λίγο πιο προσεκτικοί σε αυτά που υποστηρίζετε» και «μην προσπαθείτε με χυδαιότητα και αυθάδεια να δημιουργείτε εντυπώσεις»

Η κυρία Μενδώνη, χαρακτηριστικά απέρριψε τις επικρίσεις για τις ρυθμίσεις αύξησης των μέτρων ασφάλειας, των ειδικών φρουρών στα μουσεία, λέγοντας ότι «ένοπλοι φύλακες ασφαλείας στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία υπηρετούσαν από τη δεκαετία του ‘80» και πως «μετά τις ληστείες τύπου Λούβρου είναι αναγκαίο να λάβουμε μέτρα ενίσχυσης της φύλαξης», επισημαίνοντας ότι «οι ειδικοί αυτοί φύλακες δεν έχουν καμία σχέση με τους αρχαιοφύλακες που προσλαμβάνονται κανονικά με διαδικασίες ΑΣΕΠ».

Αναφορικά με τις κρίσεις προϊσταμένων στο Υπουργείο Πολιτισμού, η υπουργός είπε ότι «έχουν προκηρυχθεί για περισσότερο από έναν χρόνο και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία από τον ΑΣΕΠ».