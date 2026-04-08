Nίκος και Ζωή Κωνσταντοπούλου: Προσφυγή για ποινική και πειθαρχική δίωξη κατά του Χρ. Σεβαστίδη

«Θα μηνύσω τον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, θα ζητήσω την πειθαρχική παραπομπή του και θα απευθυνθώ στα διεθνή παρατηρητήρια» είπε ο Νίκος Κωνσταντόπουλος σε συνέντευξη Τύπου που έδωσαν ως συνήγοροι θυμάτων των Τεμπών με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ)

Παρουσία των οικογενειών Ρούτσι, Παπαγγελή, Δουρμίκα και Γεωργούση, συγγενείς θυμάτων των Τεμπών, οι δύο δικηγόροι εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση κατά του υπουργού Δικαιοσύνης, του προέδρου της ΕνΔΕ Χριστόφορου Σεβαστίδη, του προέδρου του ΔΣΑ Ανδρέα Κουτσόλαμπρου, κάνοντας λόγο για «κρατικό έγκλημα» και συντονισμένη «κυβερνητική προπαγάνδα» που επιχειρεί να «μπαζώσει την υπόθεση» και να «εξουθενώσει τους συγγενείς».

Απαντώντας με μύδρους σε όσα έχει αναφέρει ο επικεφαλής του ΔΣ της ΕνΔΕ Χριστόφορος Σεβαστίδης για τον ίδιο και την κυρία Κωνσταντοπούλου, ο Νίκος Κωνσταντόπουλος καταλόγισε στον εφέτη ότι είναι σε συντονισμό με τον υπουργό Δικαιοσύνης ως «δραγουμάνος του Υπουργείου» και ότι «δεν διαθέτει ίχνος από ήθος και ύφος δικαστικό».

Υποστηρίζοντας ότι η ΕνΔΕ, όπως και η Ένωση Εισαγγελέων «δεν είναι φορείς αλλά Σωματεία», ο κ. Κωνσταντόπουλος είπε «ο κ. Σεβαστίδης είναι σωματιάρχης που αρέσκεται να είναι πρόεδρος. Πότε αυτός, πότε ο αδελφός του».

Προαναγγέλλοντας μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και προσβολή προσωπικότητας σε βάρος του κ. Σεβαστίδη, αίτημα για πειθαρχική παραπομπή του «για απρεπή, ανάρμοστη και αναιδή συμπεριφορά δικαστικού εντός και εκτός υπηρεσίας» αλλά και αποστολή όσων έχει αναφέρει ο κ. Σεβαστίδης στα παρατηρητήρια του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργία του κράτους δικαίου, ο Νίκος Κωνσταντόπουλος τόνισε σε έντονο ύφος:

«Πενήντα ένα χρόνια δικηγορίας και όλα όσα αντιπροσωπεύω αυτά τα χρόνια, εγώ δεν πρόκειται να τα χαρίσω σε κανέναν Σεβαστίδη».

Στο στόχαστρο του κ. Κωνσταντόπουλου τέθηκε και η όπως ισχυρίστηκε «σύμπραξη» του προέδρου της ΕνΔΕ με τον υπουργό Δικαιοσύνης «δερβέναγα των δικαστών» και τον πρόεδρο του ΔΣΑ. Όπως είπε: «Από κοινού Φλωρίδης και Σεβαστίδης επιδίδονται σε ενορχηστρωμένη επίθεση κατά της Ζωής, εμού και άλλων».

Κάνοντας λόγο για «χυδαιολόγους» ο κ. Κωνσταντόπουλος προέβη σε ισχυρισμούς για «πρόσωπα που εξυπηρετούν ίδια και αλλότρια συμφέροντα» και έχουν στόχο, όπως είπε, «να επιβληθεί κατασταλτικός απαγορευτικός περιορισμός των δικηγορικών δικαιωμάτων».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε στον πρόεδρο του ΔΣΑ που έθεσε «σε ψηφοφορία δια περιφοράς» την αίθουσα για τη συνέντευξη Τύπου: «Για πρώτη φορά κινητοποιήθηκαν γρανάζια και εντός του ΔΣΑ» ισχυρίστηκε, συμπληρώνοντας ότι στην ίδια αίθουσα δόθηκε βήμα στον «υπουργό που είχε πει "όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα" και πραγματοποιεί οργιώδεις παρεμβάσεις. Ήταν ευπρόσδεκτος αυτός ο τύπος μετά βαΐων και κλάδων από τον πρόεδρο του ΔΣΑ να μιλήσει σε αυτήν την αίθουσα, αλλά δεν ήμασταν εμείς».