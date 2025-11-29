Νίκος Χαρδαλιάς: Θέλουμε να φέρουμε τους ανθρώπους πιο κοντά - Μέχρι τις 7 Ιανουαρίου οι εκδηλώσεις της Περιφέρειας Αττικής στο Πεδίο του Άρεως (pics)

Με μια εντυπωσιακή φωταγώγηση, ένα light show, και μια γεμάτη ενέργεια συναυλία από αγαπημένους καλλιτέχνες, άνοιξε για δεύτερη χρονιά τις πύλες του το Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας Αττικής, την Παρασκευή, στο Πεδίο του Άρεως.

Την επίσημη έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων έκανε ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς, πατώντας το κουμπί για τη φωταγώγηση όλου του Πάρκου, αλλά και την εκκίνηση ενός πλούσιου εορταστικού προγράμματος για μικρούς και μεγάλους, με ελεύθερη είσοδο, που θα διαρκέσει έως τις 7 Ιανουαρίου.

Μέσα σε δευτερόλεπτα, ένα φαντασμαγορικό light show έκανε τη νύχτα μέρα σε όλες τις διαδρομές και τους χώρους του Πεδίου του 'Αρεως, με χιλιάδες πολύχρωμα λαμπιόνια που άναψαν ταυτόχρονα, μεταφέροντας τη λάμψη και το φως των γιορτών μέσα από εντυπωσιακούς σχηματισμούς.

«Για δεύτερη χρονιά βρισκόμαστε εδώ, στο Πεδίο του 'Αρεως, στο πιο εμβληματικό πάρκο της πόλης, για να εκπέμψουμε τα δικά μας μηνύματα, σε μια γιορτή γεμάτη φως, που απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου. Γιορτάζουμε και φέτος με σεβασμό στα πάρκα μας και στον δημόσιο χώρο» δήλωσε ο περιφερειάρχης και πρόσθεσε: «Ξεκινήσαμε πέρσι δειλά - δειλά και πάνω από ένα εκατομμύριο επισκέπτες βρέθηκαν εδώ κοντά μας. Σήμερα δίνουμε το έναυσμα των φετινών μας εκδηλώσεων, κάθε μέρα μέχρι και τις 7 Ιανουαρίου, με ελεύθερη πρόσβαση όλων των πολιτών, με πολλές όμορφες γιορτές, με συναυλίες, με πολλά happenings για τα παιδιά, αλλά και για όλες τις ηλικίες».

Ο κ. Χαρδαλιάς, αφού ευχαρίστησε τους χορηγούς των εκδηλώσεων, υπογράμμισε την ανάγκη να φτάσει το νόημα των εορτών σε κάθε συνάνθρωπό μας: «Οι γιορτές φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά, εμείς θέλουμε τον κόσμο να βγει από τις γειτονιές, να ξεφύγει από τη δύσκολη καθημερινότητά του. Θέλουμε να συναντηθούμε, να βρεθούμε όλοι εδώ, μέσα σε αυτό το γιορτινό κλίμα. Να δούμε τον συνάνθρωπό μας, να δούμε τους διπλανούς μας, να εκπέμψουμε αλληλεγγύη και να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Με τη σκέψη μας σε όλους αυτούς που είναι δίπλα μας και έχουν την ανάγκη μας, αλλά και σε αυτούς που δεν είναι πια ανάμεσά μας και μας λείπουν. Χρόνια πολλά, καλές γιορτές σε όλους!» είπε χαρακτηριστικά ο περιφερειάρχης.

Το εορταστικό κέφι κορυφώθηκε με την παρουσία δύο από τους πιο γνωστούς και αγαπημένους καλλιτέχνες στην κεντρική μουσική σκηνή.

Ο Θοδωρής Φέρρης μαζί με τον εκρηκτικό Onemanshow πρόσφεραν στους χιλιάδες επισκέπτες του πάρκου ένα ζωντανό πρόγραμμα γεμάτο μεγάλες επιτυχίες, θετική ενέργεια και χορό - όπως ακριβώς ταιριάζει στην έναρξη της εορταστικής περιόδου. Τη συναυλία παρουσίασε ο Θέμης Γεωργαντάς.

Λίγη ώρα πριν, η street band «Μολυβένιοι Στρατιώτες»… παρέλασε στο Πεδίο του 'Αρεως, ερμηνεύοντας με μοναδικό τρόπο τις μεγαλύτερες χριστουγεννιάτικες επιτυχίες, σε διάδραση με τους επισκέπτες που βρέθηκαν στον δρόμο της.

Ένα γιορτινό χωριό στο κέντρο της Πρωτεύουσας - δεκάδες εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους

Για δεύτερη χρονιά, το Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας Αττικής στο Πεδίον του 'Αρεως, είναι το απόλυτο εορταστικό τοπόσημο της πρωτεύουσας, προσφέροντας στους επισκέπτες κάθε ηλικίας ποικίλες δραστηριότητες, με απόλυτη προσβασιμότητα και υψηλή ασφάλεια.

Ανάμεσα σε αυτές, ξεχωρίζει και πάλι το υπερσύγχρονο παγοδρόμιο - το καλύτερο και μεγαλύτερο που έχει στηθεί στην Ελλάδα - τα μεγάλα πολύχρωμα καρουζέλ που υπόσχονται στιγμές παιχνιδιού και ανεμελιάς, μια γευστική γωνιά για λεπτά γούστα με παραδοσιακά ποτά και εδέσματα των ημερών, καθώς και καλαίσθητα ξύλινα σπιτάκια, από τα οποία ο επισκέπτης θα μπορεί να αγοράσει χειροποίητες δημιουργίες, είδη δώρων και χριστουγεννιάτικα στολίδια.

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες είναι επίσης οι δραστηριότητες που προσφέρονται με τη στήριξη των εταίρων της Περιφέρειας στην πρωτοβουλία για το Χριστουγεννιάτικο Χωριό: της Protergia ως Μεγάλος Χορηγός, της Cosmote Telekom, της ΕΥΔΑΠ, της Snappi και του RELEASE ATHENS FESTIVAL ως χορηγοί και του MAD ως χορηγός επικοινωνίας.

Απίθανες δράσεις για μικρά και μεγάλα παιδιά από τους χορηγο+ύς του Χωριού

Ειδικότερα, από το περίπτερο της Protergia στο κέντρο του χωριού, τα παιδιά μπορούν να συμμετέχουν σε πολλές δράσεις, όπως να χορέψουν στην silent disco, να συνεχίσουν στα παιδικά εργαστήρια με ζωγραφική και κατασκευές και να «ντυθούν» με face painting. Οι επισκέπτες μπορούν να φωτογραφηθούν στο Protergia Photo Corner και να μοιραστούν όμορφες στιγμές στα social, να περπατήσουν στο φωτεινό χριστουγεννιάτικο μονοπάτι Protergia Magic Lights που επιμελήθηκε ο εμβληματικός σχεδιαστής φωτισμού Γιώργος Τέλλος και να ολοκληρώσουν την εμπειρία τους, τυπώνοντας μετά από κάθε συναυλία τη δική τους tote bag στο Protergia Stage.

Τη διασκέδαση με την εξοικείωση στις νέες τεχνολογίες συνδυάζουν οι δράσεις της Cosmote Telekom, καθώς τα παιδιά είναι οι επίσημοι καλεσμένοι στο Σπίτι του Αϊ-Βασίλη, ενώ ο Φωτεινός Κύβος υπόσχεται ξεχωριστές εκπαιδευτικές εμπειρίες με ευφάνταστες εφαρμογές και installations.

Για μια ακόμα χρονιά, ο «Καταρράκτης» της ΕΥΔΑΠ μας καλεί σε ένα ταξίδι γνώσης και ευαισθητοποιήσης πάνω σε ένα καίριο θέμα της εποχής μας: την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων. Με αφετηρία τον ιστορικό Ροδώνα, οι επισκέπτες ακολουθούν το παραμυθένιο φωτεινό μονοπάτι και τις υδάτινες διαδρομές με το ανακυκλούμενο νερό, ανακαλύπτοντας τα μηνύματα για την προστασία των υδάτων.

«Έξυπνες» φωτογραφίες μπορούν να τραβήξουν όσοι επισκεφθούν το AI Photobooth της Snappi, επιλέγοντας εντυπωσιακά virtual props, για να μοιραστούν τη γιορτινή χαρά στο Instagram. Παράλληλα, στο Storm box της Snappi μπορούν να «ψαρέψουν» τα αιωρούμενα Snappi notes, κερδίζοντας tote bags, vouchers και πρωτότυπα δώρα.

Τα αστέρια της μουσικής λάμπουν στο main stage του Χωριού.

Για μία ακόμα χρονιά, το μουσικό κανάλι MAD έχει αναλάβει την καλλιτεχνική επιμέλεια ενός πλούσιου μουσικού προγράμματος, για κάθε ηλικία και κάθε γούστο, που θα φέρει το κέφι και τη γιορτινή διάθεση στο κέντρο της Αθήνας - με ελεύθερη είσοδο για όλες και όλους!

Κλαυδία, Γιάννης Κότσιρας, Νίκος Πορτοκάλογλου, Ρένα Μόρφη, Μελίνα Ασλανίδου, Γιάννης Ζουγανέλης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μελίνα Κανά, Locomondo, Gadjo Dilo, είναι μόνο μερικοί από τους αγαπημένους καλλιτέχνες που θα ανέβουν στο main stage του Χριστουγεννιάτικου Χωριού.

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, η Ελένη Φουρέιρα, ο Zaf και ο DJ Bobito, με τις πιο εκρηκτικές επιτυχίες τους και την αστείρευτη ενέργειά τους, μας καλούν σε ένα μεγάλο street party για την πιο χαρούμενη, την πιο αισιόδοξη υποδοχή του νέου χρόνου.

Παράλληλα, την παραμονή των Χριστουγέννων, ο Πάνος Μουζουράκης μας ταξιδεύει στο δικό του, ανατρεπτικό σύμπαν με χιούμορ, αυτοσχεδιασμούς και όλες τις γνωστές του επιτυχίες, σε ένα χαλαρό, γιορτινό live.

Ξεχωριστές είναι επίσης οι συναυλίες και τα μουσικά αφιερώματα που έχουν προγραμματιστεί για τις ιστορικές, διαχρονικές μορφές της ελληνικής μουσικής - τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Απόστολο Καλδάρα, τον Γιάννη Σπανό, τον Μίμη Πλέσσα και τον Μάριο Τόκα - με καταξιωμένους τραγουδιστές να ερμηνεύουν τις αθάνατες επιτυχίες τους.

Οι επισκέπτες μπορούν μέσα από το ενημερωμένο και λειτουργικό site του Χωριού https://xmasvillageattica.gr να βρουν το πλήρες πρόγραμμα των συναυλιών στην κεντρική σκηνή, καθώς και στα δύο μικρότερα stages που θα στηθούν στο Πεδίο του 'Αρεως, γεμάτα με εορταστικές μελωδίες, παιδικό θέατρο και μουσικοχορευτικές παραστάσεις.