Νέος κυβερνητικός σχεδιασμός μετά το «όχι» των αγροτών - Το μήνυμα Μητσοτάκη και οι «κόκκινες γραμμές»

Η διπλή πρόσκληση της κυβέρνησης προς τους αγρότες για άμεση έναρξη διαλόγου πάνω στα βασικά τους οικονομικά αιτήματα, επεστράφη ως... απορριπτέα, με τις συντονιστικές επιτροπές να αποφασίζουν συνέχιση των κινητοποιήσεων, αρχικά με σκλήρυνση της στάσης τους και εν συνεχεία με «ειδική μέριμνα» για τους πολίτες τις ημέρες των εορτών.

Υπό το φως αυτών των εξελίξεων, τη θέση του καλείται να επανακαθορίσει και το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς η πρώτη κίνηση για διάλογο με τους αγρότες, είχε απευθυνθεί από τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Είναι σαφές ότι η διπλή άρνηση των αγροτών δημιουργεί νέα δεδομένα και η κυβέρνηση καλείται να αποφασίσει με τη σειρά της τη στάση της, τόσο σε πολιτικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Το μήνυμα, που εκπέμπεται, πάντως, δείχνει ότι τα περιθώρια παροχών εξαντλούνται, καθώς τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι συγκεκριμένα, όπως διαμηνύεται χαρακτηριστικά.

Αυτήν τη φορά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από τις Βρυξέλλες, έστειλε εκ νέου μήνυμα, απευθυνόμενος εμμέσως στους αγρότες, που όπως είπε, «δεν αισθάνονται την ανάγκη να διαφωνήσουν με τις προτάσεις που έχουν γίνει από την κυβέρνηση». Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή σε διάλογο, αρχίζοντας πλέον να βάζει στο τραπέζι τις πρώτες «κόκκινες γραμμές». Η πρώτη αφορά στη μορφή των κινητοποιήσεων, η δεύτερη στο περιεχόμενο κάποιων αιτημάτων. «Λέμε ''ναι'' στον διάλογο, λέμε ''όχι'', όμως -και το λέμε με κάθε τρόπο και τόνο-, στην αχρείαστη ταλαιπωρία της ελληνικής κοινωνίας και στις επιπτώσεις που ένα ενδεχόμενο παρατεταμένο μπλόκο θα έχει στη λειτουργία της οικονομίας», τόνισε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι «έρχονται Χριστούγεννα. Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι κόσμος θέλει να μετακινηθεί. Άνθρωποι θέλουν να γυρίσουν στα χωριά τους. Οι χειμερινοί προορισμοί πρέπει να λειτουργήσουν και πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο όλοι θα το λάβουν πάρα πολύ σοβαρά υπόψη τους».

Ο κ. Μητσοτάκης επέμεινε στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί, σημειώνοντας ότι «η κυβέρνηση έχει σκύψει με προσοχή πάνω στα προβλήματα των αγροτών. Θεωρεί ότι έχει αντιμετωπίσει πολλά από τα δικαιολογημένα αιτήματα», στέλνοντας σαφές μήνυμα -για πρώτη φορά- ότι η κυβέρνηση δεν θα αποδεχθεί άκριτα κάθε πρότασή τους. «Προφανώς δεν πρόκειται να ενδώσουμε σε κανέναν, θα έλεγα, μαξιμαλισμό, ο οποίος να μας βγάζει από το ευρωπαϊκό πλαίσιο, το οποίο είναι πάρα πολύ καθορισμένο, και να μας οδηγεί τελικά σε λύσεις οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές ούτε από την κυβέρνηση αλλά ούτε από την Ευρώπη», επεσήμανε, δίνοντας το στίγμα της εξάντλησης των περιθωρίων, που υπάρχουν.

Το βασικό αίτημα που η κυβέρνηση απορρίπτει κατηγορηματικά, αφορά στην επόμενη ημέρα του ΟΠΕΚΕΠΕ και την υπαγωγή του στην ΑΑΔΕ, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να βάζει πλέον στο κάδρο και τα υπόλοιπα κόμματα, δείχνοντας ότι η στάση τους στο επίμαχο νομοσχέδιο θα αποτελέσει και μέρος της πολιτικής αντιπαράθεσης και ανάδειξης των αντιθέσεων μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων. «Η εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, αποτελεί μία δοκιμασία και μία πρόκληση για όλα τα κόμματα. Αν πραγματικά εννοούν αυτό το οποίο λένε, ότι θέλουν να πάμε σε ένα σύστημα αδιάβλητων επιδοτήσεων και να παίρνουν τις επιδοτήσεις αυτοί πραγματικά που τις δικαιούνται, οφείλουν να στηρίξουν αυτή τη μεταρρύθμιση και να μην στρουθοκαμηλίζουν και να κρύβουν το κεφάλι τους στην άμμο».

Η κυβέρνηση επισημαίνει τα οφέλη που ήδη έχουν προκύψει από τις προωθούμενες αλλαγές, κάνοντας λόγο για εξοικονομήσεις πόρων, οι οποίοι θα ανακατανεμηθούν στους κτηνοτρόφους, τους σιτοπαραγωγούς και τους βαμβακοπαραγωγούς, για τους οποίους ανακοινώθηκαν επιπλέον μέτρα στήριξης κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον Προϋπολογισμό... «Με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύουμε στην πράξη αυτό το οποίο λέμε: ότι όχι απλά δεν χάνονται ευρωπαϊκοί πόροι, αλλά τελικά τα χρήματα αυτά τα οποία θα περισσέψουν από την εξυγίανση του συστήματος θα τα καρπωθούν αυτοί που τα έχουν πραγματικά ανάγκη», υποστήριξε ο κ. Μητσοτάκης.

Από το κυβερνητικό επιτελείο διαμηνύουν ότι η κυβέρνηση θα επιμείνει να λέει «ναι» στον διάλογο και στα λογικά αιτήματα, όπως σημειώνουν, αλλά «όχι» στην κλιμάκωση και ταλαιπωρία της κοινωνίας, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει εμπράκτως ότι ενδιαφέρεται για το σύνολο των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα. Απόδειξη, σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, ότι οι καταβολές στους εργαζόμενους του πρωτογενούς τομέα φέτος ανέρχονται στα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή ήδη περισσότερα από όσα είχαν λάβει πέρσι συνολικά, ενώ έως το τέλος του έτους θα εκταμιευθούν ακόμα 600 εκατομμύρια ευρώ. «Αυτό σημαίνει περισσότερα χρήματα για τους πραγματικούς παραγωγούς», λένε χαρακτηριστικά. Προτάσσουν δε, σειρά παρεμβάσεων, που ανακοινώθηκαν, βάζοντας ένα πλαίσιο που θα μπορούσε να ικανοποιεί ένα πολύ μεγάλο μέρος των αιτημάτων του πρωτογενούς τομέα.

Την ίδια ώρα, αυξάνονται οι φωνές από το εσωτερικό της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας γενικότερα, που ζητούν εμμέσως να υπάρξει και επιχειρησιακή αντίδραση, με τους κυρίους Πλεύρη και Καιρίδη να χαρακτηρίζουν αδιανόητο τον αποκλεισμό των συνόρων. Στο κυβερνητικό επιτελείο σταθμίζουν, ωστόσο, όλα τα δεδομένα, όπως αυτά που προκύπτουν από τις δημοσκοπήσεις, σύμφωνα με τις οποίες 8 στους 10 πολίτες δηλώνουν ότι τα αιτήματα των αγροτών είναι δικαιολογημένα και σχεδόν οι μισοί στηρίζουν και τα μπλόκα ως μορφή αντίδρασης. «Ο διάλογος μπορεί να συνεχιστεί, πρέπει να συνεχιστεί», είναι το μήνυμα της κυβέρνησης, που δηλώνει ανοιχτή στον διάλογο, καλώντας τους αγρότες να προσέλθουν και «να γίνει μία σοβαρή συζήτηση που να οδηγήσει σε μία λύση επί τη βάσει του πλαισίου που έχει τεθεί», όπως λένε.