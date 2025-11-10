Νέος Γενικός Διευθυντής στο Εθνικό Ίδρυμα Ελευθέριος Βενιζέλος ο Γιώργος Κουκουράκης

Το Εθνικό Ίδρυμα «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», το οποίο εδρεύει στα Χανιά, ανακοινώνει ότι, μετά την απώλεια του Νικόλαου Παπαδάκη, με ομόφωνη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής νέος γενικός διευθυντής αναλαμβάνει ο Γιώργος Κουκουράκης. Όπως προβλέπεται από τον οργανισμό του Ιδρύματος, ο γενικός διευθυντής είναι αυτοδικαίως πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής. Επίσης, η Εκτελεστική Επιτροπή εξέλεξε ομόφωνα αναπληρώτρια γενική διευθύντρια την Αργυρώ Βατσάκη.

Ο Γιώργος Κουκουράκης είναι διδάκτορας Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης) και του μεταπτυχιακού προγράμματος Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σπούδασε επίσης στο Εργαστήρι Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας. Από το 2008 είναι στέλεχος του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» (επιστημονικός συνεργάτης, υπεύθυνος εκδόσεων και από τον Μάρτιο του 2024 αναπληρωτής γενικός διευθυντής).

Η Αργυρώ Βατσάκη είναι ιστορικός με πτυχίο και μεταπτυχιακό στη Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Από το 2000 εργάζεται στο Ίδρυμα ως υπεύθυνη προγραμμάτων και ψηφιακών έργων. Το 2024 ορίστηκε αναπληρώτρια διευθύντρια διοικητικών υπηρεσιών.

Στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής μετείχαν οι Σταύρος Αρναουτάκης, περιφερειάρχης Κρήτης (διαδικτυακά), Νίκος Καλογερής, αντιπεριφερειάρχης Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, δήμαρχος Χανίων, Χρήστος Πραματευτάκης, πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων, Σήφης Μαρκάκης, Λευτέρης Τσουράκης και Γιώργος Φαραντάκης. Επίσης, παραβρέθηκαν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι πρόεδροι του Συλλόγου Φίλων και του Παραρτήματος Αττικής του Ιδρύματος Αργυρώ Χανιωτάκη-Σμυρλάκη και Νίκος Σαρρής αντίστοιχα.