Το νέο πολιτικό τοπίο για την κυβέρνηση μετά τη ΔΕΘ

Με την αυλαία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ανοίγει πλέον σε όλα τα επίπεδα, η νέα πολιτική περίοδος, με την κυβέρνηση να καλείται να διαχειριστεί παράλληλα τα «μέτωπα» που ανοίγονται, εντός και εκτός συνόρων. Τρία βασικά κεφάλαια βρίσκονται ήδη στο επίκεντρο του Μεγάρου Μαξίμου.

Ο αντίκτυπος των ανακοινώσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη και η προοδευτική καταγραφή του στη δημοσκοπήσεις, το νέο κεφάλαιο της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που άνοιξε στη Βουλή, αλλά και οι διεθνείς εξελίξεις, ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή, που αποκτούν περαιτέρω διάσταση για την ελληνική εξωτερική πολιτική.

Το κυβερνητικό επιτελείο μελετά τα στοιχεία των μετρήσεων της κοινής γνώμης και εμφανίζεται ικανοποιημένο και συγκρατημένα αισιόδοξο, επιμένοντας στη θέση του ότι η συζήτηση για τον προϋπολογισμό τον Δεκέμβριο και η εφαρμογή των μέτρων από τον Ιανουάριο, θα διατηρήσουν σε «πρώτο πλάνο» την φορολογική μεταρρύθμιση και την στόχευση για μειώσεις φόρων και ενίσχυση των εισοδημάτων της μεσαίας τάξης -ιδιαιτέρως για νέους, οικογένειες και συνταξιούχους- όπως και τις παρεμβάσεις για την περιφέρεια.

Όπως επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη, ήδη το θετικό αποτύπωμα των μέτρων αντανακλά στις δημοσκοπήσεις και την ανάκαμψη που καταγράφεται στα δημοσκοπικά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, εκτιμώντας ότι δημιουργείται πλέον το κατάλληλο έδαφος για να στηριχθεί η επιχειρηματολογία που θα αναπτύξει η κυβέρνηση όλο το επόμενο διάστημα και μέχρι τις εκλογές. Ευρήματα, όπως αυτά στη δημοσκόπηση της Marc για το Πρώτο Θέμα, όπου η ΝΔ ενισχύεται κατά 1,7% και αγγίζει πλέον το 31%, με διαφορά πλέον από το ΠΑΣΟΚ στις 17,5 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ τα ποιοτικά χαρακτηριστικά “δείχνουν” την αποδοχή των μέτρων από συγκεκριμένες ομάδες, αλλά και το έλλειμμα πληροφόρησης που υπάρχει ακόμα, επομένως τον “χώρο” για να κινηθεί το κυβερνητικό επιτελείο.

Στο ίδιο πλαίσιο «χτίζεται» πλέον και η γραμμή αντιπαράθεσης με την αξιωματική αντιπολίτευση, στον απόηχο και της παρουσίας του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, με την κυβέρνηση να σχολιάζει δεικτικά ότι η εμφάνιση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ θα είχε τίτλο «όταν το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης συνάντησε το λεφτά υπάρχουν», όπως είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης.

Η κυβέρνηση επιμένει ότι η Χαριλάου Τρικούπη δεν απάντησε ποτέ πόσο κοστίζουν τα μέτρα που παρουσίασε -με τους υπολογισμούς του οικονομικού επιτελείου να κάνει λόγο για 4 δισεκατομμύρια ευρώ- μιλώντας εκ νέου είτε για κρυφή αύξηση φόρων, που σχεδιάζεται και δε λέγεται, είτε παραπλάνηση των πολιτών. Η κριτική ότι το ΠΑΣΟΚ επιμένει σε «συνταγές» του παρελθόντος, χωρίς συγκεκριμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα και επαναφορά θεμάτων, που έχουν απαντηθεί και διαψευστεί από την κυβέρνηση και τα στοιχεία, θα αποτελέσει βασικό καμβά της κριτικής που θα ασκείται στη Χαριλάου Τρικούπη.

Στην πολιτική ατζέντα εισέρχεται πλέον η διερεύνηση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Η κοινοβουλευτική πλειοψηφία αναμένεται να επιμείνει στην εξέταση της διαχρονικής κατάστασης, που επικρατούσε στον οργανισμό, ενώ η κυβέρνηση θα προτάξει μετ’ επιτάσεως τόσο τα μέτρα, που έχουν ήδη ληφθεί για τη λειτουργία του, όπως η υπαγωγή του στην ΑΑΔΕ, όσο και στις κινήσεις, που ήδη έγιναν ώστε οι παράνομες επιδοτήσεις να επιστραφούν και οι υπαίτιοι να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.

Κομβικές είναι οι εξελίξεις, όμως, στο διεθνές περιβάλλον, που η κυβέρνηση παρακολουθεί με ανησυχία και προβληματισμό. Αφενός, οι “κεραίες” του Υπουργείου Εξωτερικών είναι στραμμένες προς την Άγκυρα, παρακολουθώντας τις κινήσεις της Τουρκίας, όπως η έξοδος για δέκα ημέρες του ωκεανογραφικού «Πίρι Ρέις» για επιστημονικές έρευνες σε περιοχές του Αιγαίου, με την Αθήνα να απαντά με δική της NAVTEX. Αφετέρου, η κυβέρνηση βρίσκεται σε επιφυλακή για τα τεκταινόμενα στην ΕΕ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, με την ενίσχυση της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας και τις εξελίξεις στην Ουκρανία στην ατζέντα. Ενόψει του Συνόδου Κορυφής τον Οκτώβριο, που βασικό του θέμα θα έχει την άμυνα, στον απόηχο της παραβίασης του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά drones πριν από λίγες ημέρες, η Αθήνα αποσαφήνισε τη θέση της για τη σημασία της ανάπτυξης ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων με στόχο αμυντικά εγχειρήματα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως η αεράμυνα, με τον πρωθυπουργό να στέλνει σαφές μήνυμα για τη συμμετοχή τρίτων κρατών ότι «δεν μπορούν να μετέχουν στο πρόγραμμα SAFE χώρες οι οποίες απειλούν με πόλεμο μέλη της Ένωσης», δείχνοντας προς την Τουρκία.

Τα τέσσερα αυτά επίπεδα, το επόμενο διάστημα, αναμένεται να αποτελέσουν τα βασικά πεδία στα οποία θα κινηθεί η κυβέρνηση, με τον προβληματισμό, πάντως, για νέα «μέτωπα», όπως για παράδειγμα το μεταναστευτικό, να υπάρχει. Τις επόμενες ημέρες, στο Μέγαρο Μαξίμου θα είναι κυρίαρχη η διεθνής ατζέντα, καθώς ο πρωθυπουργός μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη για την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με την συνάντησή του στο περιθώριο, με τον Ταγίπ Ερντογάν, να αποτελεί το σημείο ενδιαφέροντος.