H Moody's «ψήφισε» θετικά για τα μέτρα της ΔΕΘ - Οι προειδοποιήσεις για την κυβέρνηση

Ως «πιστοληπτικά θετικό» (credit positive) κρίνει η Moody's τα μέτρα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που ανακοίνωσε πρόσφατα από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε σχετική ανάλυση, ο οίκος αξιολόγησης αναφέρει πως τα μέτρα της ΔΕΘ αποτελούν ένα θετικό πακέτο που «καθώς ενισχύει την προσπάθεια αντιμετώπισης των δημογραφικών πιέσεων που αποτελούν μείζονα πρόκληση για τη χώρα».

Το πακέτο προβλέπει μόνιμες φορολογικές περικοπές ύψους 1,6 δισ. ευρώ ετησίως (0,6% του ΑΕΠ), που θα εφαρμοστούν σταδιακά από το 2026. Εστιάζει σε οικογένειες και νέους εργαζόμενους, με μειώσεις συντελεστών εισοδήματος κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για εισοδήματα €10.000–€40.000 και 5 μονάδες για €40.000–€60.000.

Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται σε πολύτεκνες οικογένειες, νέους κάτω των 25 ετών που απαλλάσσονται έως €20.000, καθώς και ειδικά μέτρα για μικρά νησιά και αγροτικούς οικισμούς, συμπληρώνει η Moody's.

Δημογραφικό

Ωστόσο, οι αναλυτές του οίκου σημειώνουν παράλληλα πως «παρά την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος που φέρνουν τα μέτρα, δομικοί παράγοντες όπως οι ευκαιρίες στην αγορά εργασίας και το κόστος στέγασης πιθανώς θα συνεχίσουν να δυσχεραίνουν τη δημιουργία οικογένειας» και να αποθαρρύνουν την επιστροφή Ελλήνων που έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό.

Οι δημογραφικές πιέσεις αποτελούν σημαντικό περιορισμό για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Ελλάδας. Εξηγούν ότι ο πληθυσμός της Ελλάδας μειώνεται από τις αρχές της δεκαετίας του 2010, αντανακλώντας τη διαρκώς χαμηλή γονιμότητα (1,3 γεννήσεις ανά γυναίκα το 2023) και τη σημαντική μετανάστευση πολιτών παραγωγικής ηλικίας κατά τη διάρκεια και μετά την κρίση χρέους του 2009-2018.

Προσθέτουν, δε, ότι η αύξηση του προσδόκιμου ζωής επιταχύνει τη γήρανση, αυξάνοντας τον δείκτη εξάρτησης ηλικιωμένων, για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι θα ανέλθει στο 61% έως το 2040, από 39% το 2022.

«Αυτές οι δυναμικές θα περιορίσουν την προσφορά εργασίας, θα επιβαρύνουν το δυνητικό προϊόν και θα αυξήσουν τις δημοσιονομικές δαπάνες. Σε αυτό το πλαίσιο, το φορολογικό πακέτο αποσκοπεί στο να ενθαρρύνει περισσότερες γεννήσεις, να συγκρατήσει και να προσελκύσει νεότερους εργαζόμενους και να στηρίξει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών σε περιοχές με χαμηλό πληθυσμό», σημειώνει ο οίκος.