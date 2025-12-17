Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ

Νέα ένταση σημειώθηκε στις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή ανάμεσα στην πρόεδρο, Μαρία Συρεγγέλα και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου με αποτέλεσμα να υπάρξει ολιγόλεπτη διακοπή στη συνεδρίαση.

Αιτία της σύγκρουσης αποτέλεσε η αναφορά του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Κώστα Μπούμπα ότι το Μέγαρο Μαξίμου «άκουγε τηλέφωνα».

Αναλυτικά ο διάλογος

Μπούμπας: Ακούγατε τηλέφωνα

Μυλωνάκης: Μετρήστε τα λόγια σας. Μετρήστε τα λόγια σας. είναι αξιόποινο. Ποιος άκουγε τηλέφωνα;

Κωνσταντοπούλου: Απειλείτε;

Συρεγγέλα: Κ. Μπούμπα εσείς έχετε το λόγο. Συνεχίστε

Κωνσταντοπούλου: Σας έχουμε κάνει πρόταση μομφής κα Συρεγγέλα

Συρεγγέλα: Κ. Κωνσταντοπούλου μην μιλάτε πανω στους άλλους

Κωνσταντοπουλου: Έχετε σύγκρουση συμφερόντων και παίζετε βρώμικο ρόλο.

Συρεγγέλα: Είστε συκοφάντης. Διακόπτουμε για 10 λεπτά για να ηρεμήσει η κα Κωνσταντοπούλου

Ερωτήματα της ΝΔ για Κωνσταντοπούλου

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα στην ολομέλεια, η Νέα Δημοκρατία κάλεσε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να δώσει απαντήσεις σχετικά με φερόμενη εμπλοκή της σε ΜΚΟ.

Σύμφωνα με πληροφορίες το εισαγγελικό αίτημα για άρση ασυλίας διαβιβάστηκε στην Βουλή μετά από μήνυση που υπέβαλλε η δημοσιογράφος Βασιλική Πολύζου κατά της κυρίας Κωνσταντοπούλου για εξύβριση. Σύμφωνα με την δικογραφία η κα. Πολύζου υποστηρίζει μεταξύ άλλων ότι πληρωνόταν από ΜΚΟ στην οποία φέρεται να μετέχει ως εταίρος η κα Κωνσταντοπούλου και η Πλεύση Ελευθερίας.

Για την υπόθεση μάλιστα πηγές της ΝΔ σχολιάζουν πως «προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι η κα Ζωή Κωνσταντοπούλου, στην Ολομέλεια, δεν βρήκε λέξη να πει για τα ερωτήματα που τέθηκαν για την ΜΚΟ στην οποία η ίδια είναι εταίρος, όπως και το κόμμα της. Ποια είναι τα οικονομικά στοιχεία και οι χρηματοδότες; Τηρεί τους κανόνες χρηματοδότησης κομμάτων; Δηλώνει το μερίδιο της στο πόθεν έσχες και το κόμμα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής; Αναμένουμε απαντήσεις».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας παρεμβαίνοντας στην διαδικασία επιχείρησε να συνδέσει την δημοσιογράφο με κυβερνητικά στελέχη. Παράλληλα παραδέχθηκε ότι υπήρξαν πληρωμές προς την ΙΚΕ της κυρίας Πολύζου, πρόσθεσε ωστόσο ότι «ερευνούμε πώς εισέπραξε αυτά τα χρήματα που ανέρχονται σε 40.000 ευρώ σε 5 μήνες. Ενθυλάκωσε ποσά από εταιρεία υπό επιλήψιμο καθεστώς».

Από την ΚΟ της ΝΔ ο Νότης Μηταράκης ανέφερε «αν ο μηνυτής έχει δίκιο ή άδικο δεν είναι κάτι που έχουμε άποψη. Θέλω να θέσω κάποια ερωτήματα. Εμφανίζεται ως εργοδότης μέσω τιμολογίου της μηνύτριας και μια ΜΚΟ. Οι μέτοχοι είναι η κα Κωνσταντοπούλου προσωπικά και η Πλεύση Ελευθερίας. Εγώ δεν γνωρίζω την μη κερδοσκοπική εταιρία αλλά επειδή είναι μέτοχος, δεν δημοσιεύει οικονομικά στοιχεία. Ποιος είναι ο κύκλος εργασιών της; Η κα Κωνσταντοπούλου δηλώνει την σχέση της στο πόθεν έσχες; Καταθέτει και τα στοιχεία της θυγατρικής της; Υπάρχουν πολύ αυστηροί κανόνες για το ποιοι έχουν δικαίωμα και με ποια ποσά μπορούν να χρηματοδοτούν πολιτικά κόμματα. Είναι εύλογα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Μου θυμίζει την ιστορία με την θυγατρική του ΣΥΡΙΖΑ που χρηματοδοτούσε την ΑΥΓΗ από την Κύπρο».