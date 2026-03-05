Η ΟΝΝΕΔ παρουσιάζει το νέο της βίντεο για το δικαίωμα των απόδημων Ελλήνων να ψηφίζουν χωρίς να χρειάζεται να ταξιδέψουν στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρει: «Από το 2019 μέχρι σήμερα, έγιναν συνεχόμενα βήματα για να ενισχυθεί η φωνή του απόδημου Ελληνισμού.

Το 2019 θεσπίστηκε για πρώτη φορά η δυνατότητα ψήφου από τον τόπο κατοικίας, έστω και με αυστηρά κριτήρια.

Το 2023 η διαδικασία απλουστεύθηκε και οι περιορισμοί μειώθηκαν, ώστε περισσότεροι Έλληνες του εξωτερικού να μπορούν να συμμετέχουν.

Το 2024 έγινε ένα ακόμη σημαντικό βήμα, με τη θέσπιση της επιστολικής ψήφου για τους απόδημους στις Ευρωεκλογές, κάτι που οδήγησε σε μεγάλη αύξηση της συμμετοχής.

Και τώρα, το 2026, γίνεται το επόμενο και καθοριστικό βήμα.

Χθες ψηφίστηκε η θέσπιση της επιστολικής ψήφου και για τις Εθνικές Εκλογές για τους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό και θα ισχύσει από τις επόμενες εκλογές.

Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από το 2019 κάνει συνεχώς βήματα με έναν στόχο:

να διευκολύνει τους Έλληνες της διασποράς να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Γιατί η φωνή τους έχει αξία.

Γιατί ο απόδημος Ελληνισμός είναι ζωντανό κομμάτι της πατρίδας.

Τελικά,

είναι ή δεν είναι σημαντικό;»

Κάντε κλικ στη φωτογραφία να δείτε το βίντεο