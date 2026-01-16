Νέα ψηφιακή καμπάνια της ΟΝΝΕΔ για τη νέα γενιά: Είναι ή δεν είναι σημαντικό;

Νέα ψηφιακή καμπάνια της ΟΝΝΕΔ με τίτλο «Είναι ή δεν είναι σημαντικό;»και στόχο την ανάδειξη του κυβερνητικού έργου για τη νέα γενιά».

Μια νέα ψηφιακή πρωτοβουλία με τίτλο «Είναι ή δεν είναι σημαντικό;» εγκαινιάζει η ΟΝΝΕΔ, με στόχο να αναδείξει το κυβερνητικό έργο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη που αφορά τη νέα γενιά.

Κάθε Πέμπτη στις 18:00 η ΟΝΝΕΔ στο πλαίσιο μιας σειράς video, θα εστιάζει σε συγκεκριμένες πολιτικές και μέτρα, εξηγώντας με απλό και κατανοητό τρόπο πώς αυτά επηρεάζουν στην πράξη την καθημερινότητα των νέων.

Με σύγχρονη ψηφιακή προσέγγιση η πρωτοβουλία φιλοδοξεί να φέρει πιο κοντά τη νέα γενιά στην πολιτική συζήτηση, αναδεικνύοντας τη σύνδεση της κυβερνητικής πολιτικής με τη ζωή των πολιτών.

Κάντε κλικ στην εικόνα για να δείτε το βίντεο