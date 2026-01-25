Νέα ψηφιακή καμπάνια της ΟΝΝΕΔ: «Είναι ή δεν είναι σημαντικό;»

Μια νέα ψηφιακή πρωτοβουλία με τίτλο «Είναι ή δεν είναι σημαντικό;» εγκαινιάζει η ΟΝΝΕΔ, με στόχο να αναδείξει τι είναι πραγματικά σημαντικό από το κυβερνητικό έργο της Νέας Δημοκρατίας για τη νέα γενιά.

Κάθε Πέμπτη στις 18:00 η ΟΝΝΕΔ στο πλαίσιο μιας σειράς video, θα εστιάζει σε συγκεκριμένες πολιτικές και μέτρα, εξηγώντας με απλό και κατανοητό τρόπο πώς αυτά επηρεάζουν στην πράξη την καθημερινότητα των νέων.

Το πρώτο video της ΟΝΝΕΔ: χιούμορ μπροστά, ένα σημαντικό μήνυμα στο βάθος

Η ΟΝΝΕΔ, πιστή στο εβδομαδιαίο της ραντεβού, παρουσίασε την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου στις 18:00 το πρώτο βίντεο για τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και την οδική ασφάλεια, με χιούμορ αλλά με ένα ξεκάθαρο και σημαντικό μήνυμα: οι αλλαγές που έφερε η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη κάνουν τους δρόμους μας πιο ασφαλείς.

Κάντε κλικ στη φωτογραφία για να δείτε το βίντεο