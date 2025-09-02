Νέα επίθεση Κωνσταντοπούλου στον Τσίπρα: Του λείπουν τα φράγκα της εξουσίας 

Υψηλούς τόνους κατά του Αλέξη Τσίπρα χρησιμοποιήσε για μια ακόμα φορά η Ζωή Κωνσταντοπούλου την Τρίτη, σε συνέντευξη της στο ΣΚΑΪ.

Σε ερώτηση για το εάν ο πρώην πρωθυπουργός θα δημιουργήσει δικό του κόμμα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε πως «μακάρι να το κάνει, για να φανεί στην ελληνική κοινωνία τι είναι αυτός ο τύπος. Είναι 26 μήνες βουλευτής, άφωνος εντελώς, δεν έχει πάρει τον λόγο μισή φορά στη Βουλή. Εισπράττει κανονικότατα βουλευτική αποζημίωση ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν πιστεύω όμως ότι θα κάνει νέο κόμμα τελικά. Δεν ξέρω, θα δούμε. Μακάρι να το κάνει να το δούμε κι αυτό και για να επιβεβαιωθώ».

Συνεχίζοντας σε επιθετικό ύφος κατά του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ -όπου άνηκε και η ίδια μέχρι το 2015-, η κ. Κωνσταντοπούλου είπε πως «η ουσία πάντως είναι ότι ένας ενεργός βουλευτής άφωνος και βωβός στη Βουλή σε τόσο σοβαρά ζητήματα και κάνοντας συνεντεύξεις λέγοντας ότι του λείπει η ενεργός πολιτική, αυτό το οποίο στα αλήθεια εννοεί είναι ότι του λείπουν τα φράγκα της εξουσίας.

Είναι προφανές ότι δεν του φτάνει η αποζημίωση, την οποία την παίρνει αχρεωστήτως. Υπάρχουν άνθρωποι που κοπιάζουν και μοχθούν.

Όταν λέω "φράγκα", το λέω με την έννοια της συνδιαλλαγής, της συναλλαγής και της διαπλοκής στην οποία επιδόθηκε ο κ. Τσίπρας και από θέση πρωθυπουργού» πρόσθεσε, μεταξύ άλλων, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.