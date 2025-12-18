Νέα ένταση στην Εξεταστική: «Ομαδικές μηνύσεις» προανήγγειλε ο Μ. Λαζαρίδης στην Κωνσταντοπούλου που τον χαρακτήρισε «επίορκο»

Σε κλίμα έντασης ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση του 2025 της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να προκαλεί συνθήκες μπάχαλου και να μην αφήνει κανέναν να τοποθετηθεί.

Αιτία για την σφοδρή σύγκρουση αποτέλεσε η παρέμβαση του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη, αμέσως μετά την εξέταση των μαρτύρων. Ο βουλευτής της πλειοψηφίας επιχείρησε να καταγγείλει χθεσινή αναφορά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας με την οποία υποστήριξε ότι ο αντιπρόεδρος της ΝΔ Άδωνις Γεωργιάδης έχει καταδικαστεί για παιδεραστία.

Η φράση της έχει αποτυπωθεί στα πρακτικά της συνεδρίασης όπως βέβαια έχει καταγραφεί και η διόρθωση που έκανε στην συνέχεια λέγοντας ότι δεν εννοούσε τον σημερινό υπουργό Υγείας αλλά τον Νίκο Γεωργιάδη.

Για το θέμα ο Άδωνις Γεωργιάδης προανήγγειλε εξώδικα και ο κ. Λαζαρίδης επιχείρησε να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής για τις νομικές ενέργειες, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει λόγω των παρεμβάσεων της κυρίας Κωνσταντοπούλου.

Συρεγγέλα: Κύριε Λαζαρίδη έχετε το λόγο.

Κωνσταντοπούλου: Είστε εκτεθειμένη και επίορκη.

Λαζαρίδης: Χθες η κυρία Κωνσταντοπούλου ισχυρίστηκε ότι ο αντιπρόεδρος της ΝΔ έχει καταδικαστεί για παιδεραστία.

Κωνσταντοπούλου: Ο Γεωργιάδης.

Λαζαρίδης: Θα διαβάσω τι είπε από τα πρακτικά…

Κωνσταντοπούλου: Δεν εννοούσα Άδωνι. Είπα για τον άλλο Γεωργιάδη τον πρώτο αντιπρόεδρο που πρότεινε ο Μητσοτάκης

Συρεγγέλα: Περιμένετε να ολοκληρώσει…

Κωνσταντοπούλου: Όχι όταν με συκοφαντούν.

Λαζαρίδης: Περιμένετε ομαδικές μηνύσεις.

Κωνσταντοπούλου: Προσέξτε τι λέτε.

Λαζαρίδης: Μα αφήστε με επιτέλους.

Κωνσταντοπούλου: Δεν θα σας αφήσω να λέτε ψέματα.

Λαζαρίδης: Μα δεν γίνεται

Κωνσταντοπούλου: Δεν θα σας αφήσω να λέτε ψέματα.

Λαζαρίδης: Από τα πρακτικά λέει η Κωνσταντ…

Κωνσταντοπούλου: Δεν θα σας αφήσω να λέτε ψέματα

Λαζαρίδης: …

Κωνσταντοπούλου: Όχι. Έχουμε πάρα πολλά να κατηγορήσουμε τον Γεωργιάδη. Είναι αρνητής του Ολοκαυτώματος, του πολυτεχνείου, είναι ρατσιστής. Δεν τον κατηγόρησα για παιδεραστία. Σταματήστε την γελοία διαδικασία

Λαζαρίδης: Είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου όπως καταγράφεται στα πρακτικά “ο Γεωργιάδης ο αντιπρόεδρος της ΝΔ έχει καταδικαστεί για παιδεραστία. Αυτό είπε και είναι γραμμένο στα πρακτικά”.

Συρεγγέλα: Ακούστε.

Κωνσταντοπούλου: Δεν θα ακούω συκοφαντίες για εμένα από ένα θρασύδειλο.

Συρεγγέλα: Αυτό που κάνετε είναι φασισμός. Δεν αφήνετε κανέναν να μιλήσει. Εσείς μιλήσατε 43 λεπτά περισσότερο από όλους.

Κωνσταντοπούλου: Είναι συκοφαντία. Είστε σε δύσκολη θέση

Λαζαρίδης: …

Κωνσταντοπούλου: Δεν θα αφήσω να λέτε συκοφαντίες για εμένα. Με συκοφαντήσατε ανερυθρίαστα. Εμένα, τον πατέρα μου και τη μητέρα μου.

Λαζαρίδης: Είναι ψέματα ότι ο πατέρας σας επί Βαρδινογιάννη ήταν πρόεδρος Παναθηναϊκού;

Κωνσταντοπούλου: Και αυτό είναι κατηγορία; Είναι δημόσιο γεγονός. Ο επίορκος Λαζαρίδης ο συκοφάντης.

Νωρίτερα, αντίστοιχης έντασης επεισόδιο προκλήθηκε όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε από το προεδρείο να ενημερωθεί εάν έχει προγραμματιστεί κλήση προς τον Γ. Ξυλούρη προκειμένου να υπογράψει τα πρακτικά της κατάθεσής του. Από την πλευρά του προεδρείου η κυρία Συρεγγέλα είπε ότι η πρόσκληση έχει γίνει ωστόσο δεν έχει οριστεί ημερομηνία προσέλευσης καθώς ο μάρτυρας λείπει εκτός Αθήνας. Ωστόσο η απάντηση δεν ικανοποίησε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας η οποία υποστήριξε πως «εν κρυπτώ και αν αγνοία μου θέλετε να τον φέρετε στην Βουλή. Αυτόν που απείλησε την ζωή μου».