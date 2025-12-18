Εξώδικο Γεωργιάδη σε Κωνσταντοπούλου: «Με είπε παιδοβιαστή, θα προχωρήσω σε αγωγή εάν δεν ανασκευάσει»

Σε αποστολή εξωδίκου προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου προχωρά ο Άδωνις Γεωργιάδης, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο X, ζητώντας της να ανακαλέσει και να απολογηθεί για όσα ανέφερε κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, απευθυνόμενη στον Ανδρέα Νικολακόπουλο, είπε: «Ο Γεωργιάδης, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, έχει καταδικαστεί για βιασμό ανηλίκων;».

Όπως τόνισε ο κ. Γεωργιάδης, παρά το γεγονός ότι στη συνέχεια η ίδια διευκρίνισε ότι αναφερόταν στον Νίκο Γεωργιάδη, ότι το έκανε επίτηδες, με στόχο να πληγεί η τιμή και η υπόληψή του.

«Λυπούμαι που πολλοί συμπολίτες μου νομίζουν ότι η συμπεριφορά της έχει κάποιους είδους μαγκιά και την επιβραβεύουν. Είναι μία κακιά και μοχθηρή γυναίκα που ενώπιον του συμφέροντος της δεν υπολογίζει τίποτε», τονίζει ο υπουργός Υγείας.

Ενώ, ξεκαθάρισε ότι σε περίπτωση που η κ. Κωνσταντοπούλου δεν ζητήσει συγγνώμη, προτίθεται να κινηθεί νομικά, καταθέτοντας μήνυση και αγωγή σε βάρος της.

«Εάν νομίζει ότι θα την αφήσουμε να δηλητηριάζει την Δημοκρατία μας με την συμπεριφορά της, για να κερδίζει ψήφους, κάνει λάθος. Η Δημοκρατία έχει ισχυρά όπλα για να υπερασπιστεί τον εαυτό της!», κατέληξε,

Ολόκληρη η ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη

«Η @ZoeKonstant απολύτως επίτηδες και μετά δόλου με κατηγόρησε ότι έχω καταδικαστεί για παιδεραστία. Είπε επί λέξει: «ο Γεωργιάδης ο Αντιπρόεδρος της Νδ δεν έχει καταδικαστεί για παιδεραστία κύριε;..», μετά το άλλαξε, ότι εννοούσε δηλ τον κ. Νίκο Γεωργιάδη αλλά αυτός δεν είναι, ούτε ήταν ποτέ Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Το έκανε επίτηδες για να βλάψει την Τιμή και την Υπόληψη μου επειδή δεν μπορεί να με αντιμετωπίσει Πολιτικά και πλέον όποτε της απαντώ το βάζει στα πόδια τρέχοντας. Λυπούμαι που πολλοί συμπολίτες μου νομίζουν ότι η συμπεριφορά της έχει κάποιους είδους μαγκιά και την επιβραβεύουν. Είναι μία κακιά και μοχθηρή γυναίκα που ενώπιον του συμφέροντος της δεν υπολογίζει τίποτε.

Ο πραγματικός υπεύθυνος για όλο αυτό είναι για άλλη μία φορά ο @androulakisnick που άνοιξε πάλι τον Ασκό του Αιόλου νομίζοντας ότι μπορεί να ανταγωνιστεί το @pasok την κυρία αυτή στην χυδαιότητα και στην λάσπη. Φυσικά δεν μπορεί και έτσι ανεβαίνει πάλι στις δημοσκοπήσεις αυτή εις βάρος του, όπως ακριβώς έγινε όταν είχε φουντώσει η τοξικότητα για το δυστύχημα των Τεμπών.

Σε κάθε περίπτωση όσοι έχουμε Δημοκρατικό Φρόνημα έχουμε καθήκον να βάλουμε έναν φραγμό σε αυτή την τοξική της συμπεριφορά. Ο δικηγόρος μου της στέλνει εξώδικο άμεσα για να μου ζητήσει ρητώς συγγνώμη και αν δεν το πράξει προχωρώ και σε μήνυση και σε αγωγή εναντίον της. Εάν νομίζει ότι θα την αφήσουμε να δηλητηριάζει την Δημοκρατία μας με την συμπεριφορά της, για να κερδίζει ψήφους, κάνει λάθος. Η Δημοκρατία έχει ισχυρά όπλα για να υπερασπιστεί τον εαυτό της!»