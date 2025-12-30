Αλαλούμ στο ΠΑΣΟΚ: Ο Χ. Δούκας επιμένει να γίνονται προκριματικές εκλογές για τους υποψήφιους βουλευτές

Σε νέο κύκλο αναταραχής εισέρχεται το ΠΑΣΟΚ, μετά την πρόταση του Χάρη Δούκα να γίνεται η επιλογή των υποψηφίων βουλευτών μέσω προκριματικών εκλογών και όχι με λίστα, επαναφέροντας σήμερα την πρότασή του και αφήνοντας αιχμές «για όσους κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν».

Ο κ. Δούκας υπογραμμίζει ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να λειτουργεί στην πράξη ως ανοιχτό και συμμετοχικό κόμμα, κάτι που έχει τονίσει και ο Παύλος Γερουλάνος, «δείχνοντας» παράλληλα την «ακούνητη βελόνα» στις δημοσκοπήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων και μέλος της Πολιτικής Γραμματείας Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ δήλωσε χθες ότι η αυτόνομη πορεία δεν σημαίνει «να κλείνομαι στο καβούκι μου» και πρότεινε, στο πλαίσιο της προσυνεδριακής συζήτησης, τη διεξαγωγή προκριματικών εκλογών για τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων.

Μάλιστα, διευκρίνισε ότι από τη διαδικασία που προτείνει εξαιρούνται αυτονόητα οι νυν βουλευτές και άφησε αιχμές προς την ηγεσία, επισημαίνοντας την ανάγκη άμεσης στελέχωσης της Επιτροπής Ψηφοδελτίων.

Σήμερα επανήλθε στο ίδιο θέμα με ανάρτησή του στο «Χ», κάνοντας ειδική αναφορά στο καταστατικό του κόμματος.

Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα

«Θέλουμε ένα ανοιχτό, συμμετοχικό κόμμα.

Η επιλογή των υποψήφιων βουλευτών του ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι μια ουσιαστική, δημοκρατική διαδικασία, με ανοιχτά ψηφοδέλτια και άμεση συμμετοχή των μελών και των φίλων του Κινήματος.

Για όσους κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν, επαναλαμβάνω τις δύο προτάσεις μου:

Άμεση συγκρότηση της Επιτροπής Ψηφοδελτίου προς αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων με βάση το άρθρο 33, παράγραφος 6 του Καταστατικού και προκριματικές εκλογές, όπως επίσης προβλέπεται στο άρθρο 15, παράγραφος 1 του Καταστατικού, με τους νυν βουλευτές να είναι αυτοδικαίως υποψήφιοι.

ΥΓ. Το Καταστατικό του κόμματος ψηφίστηκε τον Ιούνιο του 2022, επί προεδρίας Νίκου Ανδρουλάκη».