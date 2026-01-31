ΝΔ: Ορίστηκαν τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής για το 16ο Τακτικό Συνέδριο από τις 15 έως τις 17 Μαΐου

Με απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, ορίστηκαν τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής για το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου 2026 στην Αθήνα.



Αναλυτικά η σύνθεση της Οργανωτικής Επιτροπής:



Πρόεδρος



Θεόδωρος Ρουσόπουλος

Βουλευτής Β1 Βορείου Τομέα Αθηνών, τ. Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης



Μέλη



Κώστας Σκρέκας

Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής ΝΔ, Βουλευτής Τρικάλων



Μάξιμος Χαρακόπουλος

Γενικός Γραμματέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΝΔ, Βουλευτής Λάρισας



Παύλος Μαρινάκης

Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό & Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, π. Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής ΝΔ



Ελίζα Βόζεμπεργκ

Ευρωβουλευτής ΝΔ



Ορφέας Γεωργίου

Πρόεδρος ΟΝΝΕΔ



Στέλιος Κονταδάκης

Γραμματέας Οργανωτικού ΝΔ, Διευθυντής Γραφείου Προέδρου



Χριστόφορος Μπουτσικάκης

Αναπληρωτής Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής ΝΔ



Παναγιώτης Λεμπέσης

Αναπληρωτής Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής ΝΔ



Ζήσης Ιωακείμοβιτς

Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης



Αλεξάνδρα Σδούκου

Εκπρόσωπος Τύπου ΝΔ



Νίκος Ρωμανός

Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας Πρωθυπουργού



Χάρης Χατζηχαραλάμπους

Διευθυντής Γραφείου Τύπου ΝΔ



Έλενα Σώκου

Εκπρόσωπος Τύπου ΝΔ για τα Περιφερειακά ΜΜΕ



Νίκος Παπουτσής

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής ΝΔ



Ευθύμιος Αλεξανδρής

Συντονιστής Διαγραμματειακού ΝΔ



Κώστας Τσιαγκλιώτης

Συντονιστής Διατομεακού ΝΔ



Γιάννης Πολιτόπουλος

Μέλος Εκτελεστικής Γραμματείας ΝΔ



Όλγα Βησσαράκη

Μέλος Πολιτικής Επιτροπής ΝΔ



Φρόσω Σακελλαρίου

π. Πρόεδρος ΔΕΕΠ Ανατολικής Αττικής



Διαμαντής Βαχτσιαβάνος

π. Γραμματέας Οργανωτικού ΝΔ



Γιάννης Γκιάτας

Διευθυντής Γραφείου κ. Ρουσόπουλου



Μιχάλης Μπεκίρης

Διευθυντής Γραφείου Πρωθυπουργού στη Βουλή και Γραφείου Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη



Κύρα Κάπη

Διευθύντρια Επικοινωνίας Πρωθυπουργού



Γιώργος Ευθυμίου

Διευθυντής Γραφείου Τύπου Πρωθυπουργού



Θανάσης Νέζης

Σύμβουλος Προέδρου



Ιωάννης Σμυρλής

Γενικός Διευθυντής ΝΔ