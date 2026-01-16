ΝΔ: Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο

Η αναβάθμιση της Ελλάδας σε κόμβο φυσικού αερίου και ΑΠΕ καθώς και η επιτάχυνση των διαδικασιών για την εκμετάλλευση του υποθαλάσσιου πλούτου της αποτέλεσε αντικείμενο της εκδήλωσης με θέμα «Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο», που πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας και συνδιοργάνωσαν η Γραμματεία Προγράμματος και η Γραμματεία Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής του κόμματος.



Την εκδήλωση άνοιξε ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Σκρέκας, ο οποίος επισήμανε ότι η Ελλάδα σήμερα αλλάζει επίπεδο και ηγείται των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο, με σαφές στρατηγικό σχέδιο, που υλοποιείται με συνέπεια από το 2019.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, η Ελλάδα θωρακίζει την ενεργειακή ασφάλεια, αναβαθμίζει υποδομές και ανοίγει νέες διασυνδέσεις. Παράλληλα, προχωράει σε μια δίκαιη και ρεαλιστική ενεργειακή μετάβαση που επιτυγχάνει τους κλιματικούς στόχους, ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και ενδυναμώνει την ενεργειακή ασφάλεια, ώστε οι πολίτες να προστατεύονται από τις διεθνείς αναταράξεις.



Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε ο χαιρετισμός που απηύθυνε ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος υπογράμμισε ότι «η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη μεγαλώνει την Πατρίδα μας και δημιουργεί πλούτο για τον καθένα και την καθεμία. Γιατί όλοι μας πιστεύουμε βαθιά στην Ελλάδα και στην ανάπτυξη που δεν αφήνει κανέναν πίσω».



Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών, Δημήτρης Σκάλκος, ο οποίος σημείωσε ότι η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, καθώς συμβάλλει στην ανθεκτικότητα της οικονομίας και στον στόχο της πράσινης ενεργειακής μετάβασης.



Σύντομους χαιρετισμούς, επίσης, απηύθυναν η Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου, ο Γραμματέας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής Χρήστος Σούλης και η Αναπληρώτρια Γραμματέας Προγράμματος Αντωνία Δήμου.



Ακολούθησε πάνελ με τη συμμετοχή διακεκριμένων στελεχών του ενεργειακού τομέα, που ανέλυσαν τις προκλήσεις και τις προοπτικές της Ανατολικής Μεσογείου, τον ρόλο των υποδομών για την ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και τη σύνδεση των ενεργειακών πολιτικών με την πράσινη μετάβαση και τη βιώσιμη ανάπτυξη.



Η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Δέσποινα Παληαρούτα, ανέδειξε τη δυναμική πορεία της Ελλάδας στον τομέα της ενέργειας, υπογραμμίζοντας ότι η ενεργειακή μετάβαση της χώρας προχωρά με σχέδιο, διεθνείς συμμαχίες και μετρήσιμα αποτελέσματα. Τόνισε, επίσης, ότι η ενεργειακή πολιτική δεν περιορίζεται μόνο σε μεγάλες επενδύσεις και διεθνείς συνεργασίες, αλλά έχει ξεκάθαρα ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό, κάνοντας αναφορά στον επόμενο κύκλο του «Εξοικονομώ», που στοχεύει στη μείωση του ενεργειακού κόστους, την αναβάθμιση των κατοικιών και τη δίκαιη συμμετοχή όλων στην ενεργειακή μετάβαση.



Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της HELLENiQ UPSTREAM, Αναστάσιος Βλασσόπουλος, ο οποίος υπογράμμισε ότι στον ελλαδικό χώρο, η HELLENiQ ENERGY ανταποκρίνεται πλήρως στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις άδειες έρευνας και εκμετάλλευσης, σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία με κορυφαίες διεθνείς εταιρείες ενέργειας, όπως η ExxonMobil και η Chevron προσδίδει πολύτιμη τεχνογνωσία, ιδίως σε έργα έρευνας μεγάλου θαλάσσιου βάθους (deepwater exploration).



Η Διευθύνουσα Σύμβουλος και Country Manager της Energean Oil and Gas στην Ελλάδα, Κατερίνα Σάρδη, επισήμανε ότι η Energean έχει εξελιχθεί από έναν μικρό παραγωγό πετρελαίου στον Πρίνο της Καβάλας σε μια από τις μεγαλύτερες ανεξάρτητες εταιρείες παραγωγής φυσικού αερίου στην ευρύτερη περιοχή, όπως στο Ισραήλ όπου καλύπτει το 50% των ετήσιων αναγκών του. Επίσης, πρόσθεσε ότι η Energean προετοιμάζει τη διενέργεια ερευνητικής γεώτρησης στο Block 2 στο Βορειοδυτικό Ιόνιο σε κοινοπραξία με την αμερικανική ExxonMobil και την HelleniQ Energy, σε ένα εγχείρημα που μπορεί να δώσει μια αξιόλογη ανακάλυψη κοιτάσματος υδρογονανθράκων και να καλύψει μέρος των αναγκών της χώρας.



Στη συζήτηση μετείχε ο Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων του ΑΔΜΗΕ, Θεόδωρος Τσακίρης, ο οποίος υπογράμμισε τον ρόλο του ΑΔΜΗΕ ως βραχίονα της εξωτερικής ενεργειακής πολιτικής της χώρας μας, αναδεικνύοντας τη σημασία των υπό εξέλιξη ηλεκτρικών διασυνδέσεων στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου (Great Sea Interconnector, Saudi Greek Interconnector και GREGY), οι οποίες είναι εμβληματικής σημασίας για την επίτευξη των στοχεύσεων της ευρωπαϊκής στρατηγικής του RepowerEU και του ευρωατλαντικού διαδρόμου IMEC και μπορούν να συμβάλλουν μαζί με άλλα έργα, όπως οι νέες γραμμές ηλεκτρικής διασύνδεσης προς Βουλγαρία και Ιταλία, στην κατακόρυφη αύξηση των εξαγωγών ηλεκτρισμού της Ελλάδας.



Στο πάνελ τοποθετήθηκε και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Mediterranean Gas, Βασίλης Πετκίδης, ο οποίος τόνισε ότι οι αμερικανικές επενδύσεις στην ενέργεια και τις υποδομές προσφέρουν στην Ελλάδα στρατηγικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη με μακροπρόθεσμη σημασία. Τόνισε ότι η ανάπτυξη υποδομών, όπως σταθμοί επαναεριοποίησης, αγωγοί και data centers προσελκύουν ξένα κεφάλαια, δημιουργούν θέσεις εργασίας και ενισχύουν την ελληνική ναυτιλία, η οποία κατέχει το 25% των LNG carriers παγκοσμίως.



Τον συντονισμό της συζήτησης είχε το στέλεχος της Γραμματείας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννα Αναστασιάδου.