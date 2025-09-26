ΝΔ για Γιώργο Σταμάτη: Η Πολιτεία από τις 10 Μαρτίου του 23 είχε λάβει μέτρα για την στήριξη των συγγενών των θυμάτων στα Τέμπη

«Για την αποκατάσταση της αλήθειας και για να μην δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις από αβάσιμους ισχυρισμούς σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Σταμάτη, τονίζουμε ότι η Πολιτεία, από τις 10 Μαρτίου 2023 είχε λάβει, δια των αρμόδιων υπουργείων, σειρά μέτρων για τη στήριξη των συγγενών των θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών, μεταξύ των οποίων ήταν και η διαγραφή των τραπεζικών χρεών».

Αυτό τόνισε σε ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία επισημαίνοντας ότι «σε συνεννόηση με τα τραπεζικά ιδρύματα και τους διαχειριστές δανείων, κατόπιν πρωτοβουλίας τους, διεγράφησαν οι δανειακές υποχρεώσεις για τις οικογένειες των θυμάτων, οι οποίες προέρχονταν από συμβάσεις στεγαστικών ή προσωπικών δανείων, ανεξάρτητα εάν οι οφειλές αυτές εξυπηρετούνταν ή μη».

Η ΝΔ αναφέρεται στα όσα καταλογίζουν στον βουλευτή Γιώργο Σταμάτη, και σημείωσε ότι «ο κ. Σταμάτης, τότε ως Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, συνέβαλε καίρια, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, στην παροχή κάθε στήριξης στις οικογένειες των πληγέντων».

Η ΝΔ καταλήγει σημειώνοντας ότι όλα τα μέτρα στήριξης και αγωγής έχουν γνωστοποιηθεί από τις 10 Μαρτίου 2023, «με κοινό δελτίο Τύπου έξι υπουργείων, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του υπουργείου Οικονομικών.

https://minfin.gov.gr/protovoulies-stirixis-kai-arogis-syngenon-thymaton-travmation-kai-epivainonton-sto-sidirodromiko-dystychima-ton-tebon/».