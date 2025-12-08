Ν. Ταχιάος: Το Σχέδιο Νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις για Εγνατία, Αττική Οδό και Καστέλλι, φέρνει λεφτά στο ελληνικό δημόσιο

Συζήτηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, για την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με:

«α) Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης Υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Εγνατίας Οδού και τροποποίησής της,

β) Κύρωση τροποποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης Υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Αττικής Οδού και

γ) Κύρωση τροποποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης της μελέτης, κατασκευής, χρηματοδότησης, λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης».

Όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, «το Σχέδιο Νόμου το οποίο έχετε σήμερα για την κύρωση των τριών συμβάσεων που είναι ουσιαστικά κύρωση μιας σύμβασης με την τροποποίηση αυτής και για τροποποιήσεις σε δύο άλλες συμβάσεις, είναι ένα πολύ σημαντικό Σχέδιο Νόμου. Και δεν είναι ένα Σχέδιο Νόμου το οποίο δίνει λεφτά, είναι ένα Σχέδιο Νόμου το οποίο φέρνει λεφτά στο Ελληνικό Δημόσιο και τα οποία μάλιστα κατευθύνονται προς έναν πολύ συγκεκριμένο σκοπό που είναι η απομείωση του χρέους».

Όπως τόνισε, «Το να καταλήξει κανένας στην τροποποίηση των συμβάσεων έχοντας αντιληφθεί τις παθογένειες που πιθανόν να είχε η αρχική σύμβαση, η οποία, ειρήσθω εν παρόδω, είναι μια διαδικασία η οποία δεν ξεκίνησε από τις κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά ξεκίνησε πολύ νωρίτερα. Η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού, ξεκίνησε το 2011 και πολλαπλές κυβερνήσεις έχουν ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα. Το δε θέμα το χειρίστηκε το Υπερταμείο και το ΤΑΙΠΕΔ με τις διαφορετικές κατά περίπτωση μορφές».

Σύμφωνα με τον κ. Ταχιάο: «Το θέμα αυτό, λοιπόν, είναι ιδιαίτερα σοβαρό και είναι ένα θέμα το οποίο αποφέρει σημαντικά έσοδα στο Ελληνικό Δημόσιο. Ήταν επίπονη διαδικασία και μακρά της τροποποίησης και πέρασε Ελεγκτικό Συνέδριο. Πέρασε Ελεγκτικό Συνέδριο και βεβαίως αυτό ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει. Έπρεπε να προηγηθεί ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου».

Σύμφωνα με τον κ. Ταχιάο: «Από την ώρα, λοιπόν, που θα εισέλθει στον κρατικό προϋπολογισμό τον φετινό, ένα πολύ σημαντικό ποσό, είναι σαφές ότι αυτό θα επηρεάσει και τη σύνταξη του προϋπολογισμού του προσεχούς έτους, αφού αυτό προσμετράται αυτομάτως ως μεταβιβαζόμενο στο χρέος και στη μείωση του ποσοστού του χρέους επί του ΑΕΠ. Κατά συνέπεια, είναι απολύτως απαραίτητο, το σχετικό σχέδιο νόμου να κυρωθεί πριν από τη συζήτηση στη Βουλή του Προϋπολογισμού του ερχόμενου έτους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον εμείς επιμένουμε στην άμεση ψήφιση του σχετικού σχεδίου νόμου».

Στη συζήτηση συμμετείχαν ο ειδικός αγορητής της ΚΟ «Πλεύση Ελευθερίας», Αλέξανδρος Καζαμίας, ο οποίος χαρακτήρισε τη διαδικασία «απαράδεκτη», καθώς όπως είπε, «το νομοσχέδιο κατατέθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, ενώ μέχρι σήμερα το πρωί δεν υπήρχε διαθέσιμο σε χάρτινη μορφή δεμένη για τους βουλευτές να το μελετήσουν».

Κριτική άσκησαν, επίσης, ο κ. Σπυρίδων Τσιρώνης, ειδικός αγορητής ΚΟ Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα, ο κ. Ιωάννης Δελής, Ειδικός Αγορητής της Κ.Ο του Κ.Κ.Ε., καθώς επίσης και ο κ. Χρήστος Γιαννούλης, Ειδικός Αγορητής της Κ.Ο. «ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ», η κα Θεοπίστη Πέρκα, από την «Νέα Αριστερά», και η κα Μαρία Αθανασίου ειδική αγορήτρια της ΚΟ ελληική Λύση.

Ο κ. Ιωάννης Γιώργος, ο εισηγητής της πλειοψηφίας, εξήγησε ότι στο Πρώτο Μέρος, αφορά μόνο την Κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης Εγνατίας Οδού, αποτελεί το βασικό κορμό του νομοσχεδίου, καθώς κυρώνει τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων μαζί με την τροποποίησή της. Με την κύρωση οι όροι της Σύμβασης αποκτούν ισχύ νόμου και καθορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας, συντήρησης, εκμετάλλευσης και διαχείρισης του έργου για όλη τη διάρκεια της παραχώρησης.

Όπως είπε: «Η τροποποίηση της Σύμβασης είναι αναγκαία για ζητήματα αδειοδότησης σηράγγων και προστασίας προσωπικών δεδομένων, ώστε να επιτευχθεί η ομαλή έναρξη της παραχώρησης. Τα άρθρα 3 έως 11, δε, ρυθμίζουν λεπτομερώς τις διαδικασίες εκτέλεσης της Σύμβασης διασφαλίζοντας την ομαλή μετάβαση και τη διατήρηση της αξίας του αυτοκινητοδρόμου».