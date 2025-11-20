Ν. Ταχιάος: Παρεμβάσεις και νέα έργα για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στην Αττική

Στις παρεμβάσεις που δρομολογούνται προκειμένου να αντιμετωπιστεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ.

Με επίκεντρο το μετρό και την ενίσχυση του στόλου των δημόσιων συγκοινωνιών, παρουσίασε τις κατευθύνσεις των έργων και των μελετών που βρίσκονται σε εξέλιξη και οι οποίες θα διαμορφώσουν τα επόμενα βήματα για τις μετακινήσεις στην Αττική.

Όπως είπε ο κ. Ταχιάος, κεντρικός άξονας της στρατηγικής της Κυβέρνησης είναι η ενίσχυση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ), με απόλυτη προτεραιότητα στο μετρό. «Το μετρό δεν είναι εύκολο έργο ούτε φθηνό, είναι όμως το Μητροπολιτικό μέσο πάνω στο οποίο συνδέονται όλα τα υπόλοιπα συγκοινωνιακά μέσα, και όπως δήλωσε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, πρέπει να δώσουμε βάρος στα ΜΜΜ και να βρεθεί μία ισορροπία μεταξύ της ενίσχυσης τους και της δημιουργίας καινούργιων δρόμων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Υφυπουργός παρουσίασε την επόμενη γενιά επεκτάσεων προς Φάρο Ψυχικού και κατά μήκος της λεωφόρου Κηφισίας μέχρι το Μαρούσι και προς την Εθνική Οδό, ενώ τόνισε πως ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη μελλοντική επέκταση προς Γλυφάδα, όπου προβλέπονται δύο κλάδοι: ο ένας προς Άνω Γλυφάδα και ο άλλος προς το κέντρο της, μέσω Ελληνικού, ώστε να εξυπηρετηθεί αποτελεσματικά η αναπτυξιακή δυναμική της περιοχής.

Σχετικά με την ανάπτυξη της Γραμμής 4, από το Άλσος Βεΐκου έως τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, με διέλευση από Εξάρχεια και Ακαδημίας, μέχρι το Γουδή, ανέφερε ότι το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα θα παρουσιαστεί στο προσεχές διάστημα.

Σχετικά με την γραμμή 2 προς Ίλιον, ο κ. Ταχιάος σημείωσε ότι το έργο έχει ήδη δημοπρατηθεί και καταβάλλεται προσπάθεια να ενταχθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, το οποίο πλέον διαθέτει περιορισμένο χρηματοδοτικό περιθώριο για έργα μεταφορών. «Είναι σημαντικό να προχωρήσουμε το έργο, διότι εκτός των άλλων, προβλέπει την κατασκευή ενός αμαξοστασίου που είναι απολύτως χρήσιμο αυτή τη στιγμή για να σταθμεύουν οι συρμοί», διευκρίνισε.

Επιπλέον, ο Υφυπουργός έδωσε μεγάλη έμφαση και στην προμήθεια νέων τρένων που «τρέχουν» η «Ελληνικό Μετρό» και η ΣΤΑΣΥ: «Υπάρχει συνεργασία του Υπουργού Χρίστου Δήμα, του Αναπληρωτή Υπουργού Κωνσταντίνου Κυρανάκη και δική μου, ώστε να μπορέσουμε να "τρέξουμε" γρήγορα αυτές τις προμήθειες» δήλωσε, συμπληρώνοντας πως πέρα από το μετρό, σε εξέλιξη βρίσκονται εκτεταμένες επενδύσεις στη δημόσια συγκοινωνία, με την ανανέωση και ενίσχυση του λεωφορειακού στόλου να αποτελεί βασικό πυλώνα της προσπάθειας.

Κλείνοντας, ο κ. Ταχιάος αναφέρθηκε και στα οδικά έργα, σημειώνοντας ότι βρίσκονται υπό αξιολόγηση δύο πρότυπες προτάσεις: για την επέκταση με υπογειοποίηση τμήματος της περιφερειακής Υμηττού προς τον Καρέα και για την σύνδεση Ελευσίνας – Οινόης, η οποία θα παρακάμπτει τα επιβαρυμένα τμήματα του Κηφισού.

Υπογράμμισε ότι πρόκειται για έργα υψηλού κόστους που εξαρτώνται από κρίσιμες παραμέτρους. Τέλος, επεσήμανε ότι η διαδικασία απαιτεί χρόνο και ότι οι σχετικοί φάκελοι δεν έχουν ακόμη ανοίξει, ωστόσο η ανάγκη συνεργασίας Περιφέρειας και Δήμων θεωρείται δεδομένη, προκειμένου να ληφθούν άμεσα μέτρα άμβλυνσης των συνεπειών της κυκλοφοριακής συμφόρησης.