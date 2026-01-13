Ν. Ρωμανός για αγροτικές κινητοποιήσεις: Η υπομονή της κοινωνίας πρωτίστως έχει τελειώσει προ πολλο

«Είναι ξεκάθαρο ότι από τη στιγμή που θα γίνει η σημερινή συνάντηση, από τη στιγμή που θα συμφωνηθεί ό,τι συμφωνηθεί, θεωρούμε ότι προφανώς εμείς εξαντλήσαμε τα περιθώρια που είχαμε προκειμένου να έρθουν να κάτσουν στο τραπέζι του διαλόγου όλοι οι αγρότες. Δεν μπορείς να αναγκάσεις κανέναν, έρχονται όσοι θέλουν και από εκεί και πέρα νομίζω ότι πλέον το ζήτημα αυτό τελειώνει» δήλωσε ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας Πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ λίγες ώρες πριν τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με εκπροσώπους των αγροτών.

«Δεν θεωρώ ότι θα υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση. Θεωρώ ότι τουλάχιστον ως απόρροια της σημερινής συνάντησης, τα ζητήματα τα οποία ήδη έχουν μπει στο τραπέζι και έχουν εξειδικευτεί αλλά και τα διαρθρωτικά που είναι και τα πιο σημαντικά κατά τη γνώμη μου για την επόμενη ημέρα του αγροτικού τομέα, θα έχουν πια λυθεί οριστικά» συμπλήρωσε.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο οι αγρότες να πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο στην Αθήνα με τα τρακτέρ και ύστερα να ζητήσουν διάλογο, ο κ. Ρωμανός είπε χαρακτηριστικά «θεωρώ ότι η υπομονή σε αυτό το κομμάτι έχει τελειώσει προ πολλού, η υπομονή της κοινωνίας πρωτίστως». «Όταν κάποιος θέλει να προσέλθει στο διάλογο, προσέρχεται. Όταν κάποιος θέλει το διάλογο δεν τον αρνείται, ψάχνοντας συνεχώς καινούργιες αφορμές και καινούργιους τρόπους για να τον αρνηθεί. Και αυτό αποδεικνύεται σήμερα με τα πάνω από 18 μπλόκα που συμμετέχουν σε αυτό τον διάλογο» τόνισε.

Ως προς το πώς ανεβλήθη τελικά η συνάντηση του πρωθυπουργού με τους αγρότες από τα μπλόκα της Πανελλαδικής, με τους τελευταίους να κατηγορούν ευθέως την κυβέρνηση ότι προσχηματικά βρήκε τρόπο μέσω του αριθμού των ανθρώπων που θα συμμετέχουν για να αποκλείσει αυτούς που ήθελε από τον διάλογο, ο κ. Ρωμανός ανέφερε τα εξής:

«Νομίζω τα πράγματα είναι πολύ απλά. 40 μέρες και βάλε, μπορεί να είναι και παραπάνω, η κυβέρνηση ζητάει να προσέλθουν οι αγρότες σε διάλογο. 6 Δεκεμβρίου νομίζω ήταν η πρώτη πρόσκληση του πρωθυπουργού.

Τους είπε ένα απλό πράγμα. Βρείτε μια αντιπροσώπευση, βρείτε ένα κλιμάκιο, βρείτε ποιοι θα είναι, ελάτε στο Μαξίμου. Τους όρισε και τη μέρα τότε. Τότε έκαναν τη συνέλευση τους, διαφώνησαν με το διάλογο, δεν ήρθαν ποτέ σε διάλογο, αρνήθηκαν το διάλογο, εμείς βάλαμε στο τραπέζι απαντήσεις στα ζητήματα που τους αφορούσαν, εξειδικεύσαμε αυτές τις απαντήσεις την προηγούμενη εβδομάδα. Τους καλέσαμε σε διάλογο. Τελικά είπαν ότι είναι θετικοί στο διάλογο. Μετά άρχισαν να λένε ότι όχι, δεν θέλουμε όμως να είναι αυτοί, θέλουμε να είναι χωρισμένοι στα δύο.

Παρότι είχαμε πει να είναι μία η αντιπροσωπεία, το δεχτήκαμε αυτό. Και μετά άρχισαν τα όχι, να μην είναι 20, να είναι 25, να είναι 30. Δεχτήκαμε τελικά οι 20 να γίνουν 25 αλλά καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό πλέον ξεπερνάει και τα όρια της σοβαρότητας και καταδεικνύει ότι προφανώς μια μικρή μειοψηφία, γιατί σήμερα ο πρωθυπουργός θα δει γύρω στους 25 αν δεν κάνω λάθος εκπροσώπους από πάνω από 18 μπλόκα, μια μικρή μειοψηφία δεν ήθελε το διάλογο και επίσης αποδεικνύει αυτό που λέγαμε από την πρώτη στιγμή, συμφωνήστε σε συγκεκριμένα αιτήματα και συγκεκριμένους εκπροσώπους.

Αν έχεις συμφωνήσει στο τι ζητάς τότε δεν σε ενδιαφέρει αν σε εκπροσωπούν 10, 15, 20. Αλλά σίγουρα δεν μπορεί να βρίσκεις τέτοια τερτίπια για να αρνείσαι το διάλογο μονίμως, όπως το κάνεις εδώ και πάνω από ένα μήνα».

«Εμείς πάμε πάντα με πολύ καλή διάθεση στο διάλογο, εμείς από την πρώτη στιγμή λέμε ότι ο διάλογος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να δώσει λύση στα ζητήματα και ακριβώς με αυτήν τη λογική προσερχόμαστε με αγρότες από όλη την Ελλάδα. Εγώ δεν μπαίνω στους τίτλους και στο τι μπορεί να σχολιάσει ο καθένας. Είναι 25 άνθρωποι που εκπροσωπούν αγρότες από 18 μπλόκα σε όλη την Ελλάδα. Μακάρι να έρθουν και τα υπόλοιπα μπλόκα και οι υπόλοιποι αγρότες» συμπλήρωσε ο κ. Ρωμανός.

Για Καρυστιανού και δημοσκόπηση της Interview

Στην υπόλοιπη πολιτική επικαιρότητα, σχετικά με τη σημερινή δημοσκόπηση της Interview που εμφανίζει το υπό ίδρυση κόμμα της κ. Καρυστιανού να τερματίζει στη δεύτερη θέση στην πρόθεση ψήφου, ερωτηθείς κατά πόσο προβληματίζει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Ρωμανός σημείωσε ότι η εν λόγω δημοσκόπηση έχει ένα ενδιαφέρον στοιχείο που έχει να κάνει «με την αποτύπωση της σημερινής κατάστασης με τα σημερινά κόμματα, δηλαδή της πραγματικής πρόθεσης ψήφου με τις σημερινές συνθήκες και της εκτίμησης κατ’ αντιστοιχία, η οποία δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ανέβει 2,5 μονάδες από την προηγούμενη αντίστοιχη δημοσκόπηση και από την άλλη, βάζει στο τραπέζι και το σενάριο με τα υπό ίδρυση κόμματα, όπου φαίνεται ότι πάλι και σε αυτό το σενάριο και φυσικά με την δυνητική εικόνα της κ. Καρυστιανού, γιατί καταλαβαίνετε ότι πάντα για ένα κόμμα που δεν έχει ακόμα πάρει σάρκα και οστά, η λογική λέει ότι η πραγματική εικόνα δεν θα αντιστοιχεί σε αυτή την εικόνα που βλέπουμε ως δυνητική, αλλά σε κάθε περίπτωση, ακόμα και έτσι επιβεβαιώνει την κυριαρχία της η Νέα Δημοκρατία με σχεδόν διψήφια διαφορά από το δεύτερο κόμμα, που στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι η κυρία Καρυστιανού».

«Από εκεί και πέρα, εγώ δεν θα σχολιάσω κάτι παραπάνω για το κόμμα Καρυστιανού. Περιμένουμε να ακούσουμε συγκεκριμένες προτάσεις, να παίρνει σάρκα και οστά, συγκεκριμένους συνεργάτες, συγκεκριμένη κατεύθυνση και ούτω καθεξής» συμπλήρωσε καταλήγοντας.