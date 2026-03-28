Ν. Πλακιάς: Όποιος έχει στο μυαλό του προσωπικά συμφέροντα για τη μεταφορά της δίκης σε άλλη πόλη θα με βρει απέναντί του

Ο Νίκος Πλακιάς εκφράζει κατηγορηματικά την αντίθεσή του στη μεταφορά της δίκης για τα Τέμπη από τη Λάρισα σε οποιαδήποτε άλλη πόλη, υπογραμμίζοντας ότι η διαδικασία πρέπει να παραμείνει στον τόπο όπου ξεκίνησε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ακόμη και το κτίριο όπου ξεκίνησε η δίκη μπορεί, με ορισμένες χωροταξικές παρεμβάσεις και τον κατάλληλο έλεγχο πρόσβασης και θέσεων για τους παρευρισκόμενους, να καλύψει τις απαιτήσεις της διαδικασίας. Εναλλακτικά, τονίζει ότι στη Λάρισα υπάρχουν χώροι που μπορούν να προσαρμοστούν ώστε να διασφαλιστεί η επαρκής διεξαγωγή της δίκης.

Ο Νίκος Πλακιάς επισημαίνει ότι θα αντιταχθεί σε οποιονδήποτε επιχειρήσει τη μεταφορά της δίκης για προσωπικά συμφέροντα, τονίζοντας με σαφήνεια ότι «η δίκη θα γίνει εκεί όπου ξεκίνησαν όλα» και «θα τελειώσει πάλι εκεί».

Η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά

«Η μεταφορά της δίκης από την Λάρισα σε οποιαδήποτε άλλη πόλη, με βρίσκει εντελώς αντίθετο.

Συγκεκριμένα ακόμα και στο κτίριο όπου ξεκίνησε η δίκη με ορισμένες επεμβάσεις χωροταξικού χαρακτήρα όπως και με τον κατάλληλο έλεγχο, για το ποιος μπαίνει και που πρέπει να καθίσει ο καθένας μας, είναι υπέρ αρκετή για όλους εμάς που θα παραβρισκόμαστε εκεί κατά την διάρκεια αυτής της μακρόχρονης διαδικασίας.

Εάν πάλι κριθεί ότι είναι ακατάλληλη υπάρχουν χώροι στην Λάρισα οι οποίοι μπορούν να διαμορφωθούν και να είναι επαρκείς για την διεξαγωγή της δίκης.

Οποιοσδήποτε έχει στο μυαλό του προσωπικά συμφέροντα όποια και να είναι αυτά για να μεταφερθεί η δίκη σε άλλη πόλη θα με βρει απέναντι του.

Η δίκη θα γίνει εκεί όπου ξεκίνησαν όλα !!!

Και θα τελειώσει πάλι εκεί!!!

Τα παιδιά μου τα δολοφόνησαν στην Λάρισα και απαιτούν να παραβρίσκονται στην δίκη όπου θα δικάζουν τους ένοχους αυτών».

Η μεταφορά της δίκης από την Λάρισα σε οποιαδήποτε άλλη πόλη , με βρίσκει εντελώς αντίθετο .

— Plakiasnikos (@PlakiasNikos) March 28, 2026

Γ. Φλωρίδης για Καρυστιανού: Στις δίκες δεν προβλέπονται ειδικές θέσεις για υποψήφιους αρχηγούς κομμάτων

Νωρίτερα, ο ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης τοποθετήθηκε το Σάββατο επί των αιτιάσεων της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία έκανε λόγο για νέα πιθανή αναβολή της δίκης για την υπόθεση των Τεμπών την 1η Απριλίου, απορρίπτοντάς τες.

Όπως ανέφερε, μιλώντας στο Action24, «ο χώρος που έχει επιλεγεί διαθέτει καλύτερες υποδομές από εκείνες του Εφετείου, ενώ εξυπηρετεί πολύ λιγότερους παράγοντες σε σύγκριση με τη δίκη για το Μάτι. Στις δικαστικές διαδικασίες δεν προβλέπονται ειδικές θέσεις για υποψήφιους αρχηγούς κομμάτων».

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι «βάσει των προβλεπόμενων, προτεραιότητα στην αίθουσα έχουν οι δικηγόροι — υπάρχουν 110 θέσεις με έδρανα και ακόμη 100 θέσεις εργασίας. Ακολουθούν όσοι πρέπει να νομιμοποιηθούν, οι οποίοι οφείλουν να βρίσκονται εντός της αίθουσας.

Στο πρώτο επίπεδο διατίθενται συνολικά 360 θέσεις και, δεδομένου ότι στην ανάκριση έχουν δηλωθεί 250 δικηγόροι, υπάρχει επαρκής χώρος για την παρουσία τους. Κανείς δεν αποκλείεται. Όταν στη δίκη για το Μάτι, με πολύ περισσότερους συγγενείς και μάρτυρες, η διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα ίδιου ή μικρότερου μεγέθους, ποιο ακριβώς είναι το ζήτημα εδώ;», σημείωσε.

Παράλληλα, έκανε λόγο για «γνωστή πολιτική μεθόδευση από μειοψηφικές ομάδες που δεν επιθυμούν την έναρξη της δίκης για τα Τέμπη», υπενθυμίζοντας ότι «κατά τη διάρκεια των 2,5 ετών της ανάκρισης καταβλήθηκε συστηματική προσπάθεια να καθυστερήσει η διαδικασία, καθώς όσο η δίκη δεν ξεκινά, τα στοιχεία δεν έρχονται στο φως και δεν προχωρά η κάθαρση».

Αναφερόμενος, επίσης, σε όσα ειπώθηκαν για την πρόεδρο του δικαστηρίου, ο υπουργός Δικαιοσύνης υπογράμμισε ότι «εάν είχε διαβαστεί προσεκτικά η ανακοίνωση του Αρείου Πάγου, θα είχε γίνει αντιληπτό ότι γίνεται λόγος για απειλές κατά της ζωής δικαστών. Αυτό το στοιχείο δεν αναδείχθηκε, δηλαδή ότι δικαστικοί λειτουργοί βρίσκονται στο στόχαστρο απειλών από σκοτεινά, χρυσαυγίτικα κυκλώματα, καθώς στην πράξη παρατηρείται υποκατάσταση τέτοιων πρακτικών από συγκεκριμένη μερίδα, με επικεφαλής την κυρία Κωνσταντοπούλου».

Καταλήγοντας, επεσήμανε ότι «παρατηρούνται τραμπουκισμοί εις βάρος του κοινοβουλίου και της δικαιοσύνης, απειλές κατά δικαστών και προσπάθεια αποσταθεροποίησης της θεσμικής λειτουργίας της χώρας. Η Χρυσή Αυγή κατόρθωσε να εισέλθει στη Βουλή επειδή ένα τμήμα της κοινωνίας την ψήφιζε με στόχο τη διάλυση του κοινοβουλευτικού έργου.

Η κυρία Κωνσταντοπούλου, σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, αντιμετωπίζει κατηγορία κακουργηματικού χαρακτήρα για καταγραφή δικαστικού λειτουργού και δημοσιοποίηση του σχετικού υλικού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».