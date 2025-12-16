Ν. Πλακιάς: Η Καρυστιανού από εδώ και πέρα θα κρίνεται ως πολιτικός και όχι ως συγγενής (vid)

Αναφορά στη δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη, στην ενδεχόμενη πολιτική εμπλοκή της Μαρίας Καρυστιανού, αλλά και στους πραγματογνώμονες που ασχολήθηκαν με την υπόθεση και πλέον «είναι εξαφανισμένοι», έκανε ο Νίκος Πλακιάς σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Politica της Κρήτης.

Όπως ξεκαθάρισε, ο ίδιος μιλά αποκλειστικά εκ μέρους της οικογένειάς του. «Μιλάω μόνο για την οικογένειά μου, εκπροσωπώ τα παιδιά μου», τόνισε, προσθέτοντας ότι αν κάποιος άλλος συγγενής επιλέξει να αξιοποιήσει τη δημοσιότητα ή να εμπλακεί στην πολιτική, αυτό αποτελεί προσωπική του απόφαση.

Αναφερόμενος ειδικά στο ενδεχόμενο καθόδου της Μαρίας Καρυστιανού στην πολιτική, σημείωσε ότι «μπήκε στην αρένα με τα θηρία» και υπογράμμισε πως «από εδώ και πέρα θα κρίνεται ως πολιτικός και όχι ως συγγενής».

Ο κ. Πλακιάς έκανε λόγο και για «αναμενόμενη εκμετάλλευση» της κοινωνικής αντίδρασης μετά το δυστύχημα. «Η εκμετάλλευση του κόσμου που κατέβηκε στους δρόμους ήταν αναμενόμενη. Από την αρχή έλεγα: οι μεν συγκάλυψη, οι δε εκμετάλλευση», ανέφερε, ξεκαθαρίζοντας ταυτόχρονα ότι δεν προτίθεται να δώσει πολιτικό χρώμα στην υπόθεση των Τεμπών.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, «δεν υπάρχει περίπτωση να χρωματίσω πολιτικά τα Τέμπη. Η πολιτικοποίηση θα έχει άσχημο αντίκτυπο στην κοινωνία».

Σε ό,τι αφορά την ίδια την έρευνα για το δυστύχημα, σημείωσε ότι ήταν από τους πρώτους που υποστήριξαν πως δεν υπήρχε παράνομο φορτίο. Παράλληλα, εξέφρασε την απορία του για την απουσία των ειδικών που είχαν τοποθετηθεί δημόσια στο παρελθόν. «Όλοι αυτοί οι πραγματογνώμονες που μιλούσαν, πού είναι τώρα; Στη λίστα μαρτύρων δεν υπάρχει κανείς», είπε.

Μάλιστα, κατήγγειλε ότι ορισμένοι ζήτησαν «15% εργολαβία» για τη χρήση των πραγματογνωμοσυνών τους, δηλαδή ποσοστό από τις αποζημιώσεις των συγγενών. «Όσα λεφτά θα πάρουμε εμείς από τις αποζημιώσεις, ένα ποσοστό θα πάρουν αυτοί», ανέφερε, διερωτώμενος:

«Δεν ντρεπόμαστε λίγο; Να πληρώσω τι; Να πάρω πραγματογνωμοσύνη για να κλείσω φυλακή κόσμο χωρίς να είναι αλήθεια;». Όπως πρόσθεσε, ενώ αρχικά οι πραγματογνώμονες δήλωναν ότι δεν ζητούν τίποτα, όσο πλησιάζει η δίκη εμφανίζονται απαιτήσεις για συμβάσεις με ποσοστά.

Αναφορά έκανε και στη συναυλία που διοργανώθηκε στο όνομα των θυμάτων, λέγοντας ότι είχε ταχθεί εξαρχής εναντίον της. «Η σύμβαση έλεγε ότι τα χρήματα θα πάνε στους συγγενείς. Εγώ δεν πήρα τίποτα. Κανείς δεν πήρε τίποτα», σημείωσε.

Κλείνοντας, μίλησε για τη δίκη, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει τον επόμενο Μάρτιο, εκφράζοντας την άποψη ότι αν είχε αρχίσει νωρίτερα, «οι υπεύθυνοι θα ήταν ήδη στη φυλακή». Όπως υπογράμμισε, «την αλήθεια θα την αποδεχτώ απ’ όπου κι αν προέρχεται. Το ψέμα θα το απορρίψω απ’ όπου κι αν είναι».

Να σημειωθεί ότι νωρίτερα ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών «άδειασε» την κ. Καρυστιανού με αφρομή τις δηλώσεις της για το ενδεχόμενο να μπει ενεργά στην πολιτική μέσω τη δημιουργία κόμματος, ξεκαθαρίζοντας πως αποτελεί «προσωπική επιλογή, δεν μας αφορά η εμπλοκή με την πολιτική»