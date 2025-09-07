Ν. Παπαθανάσης για εξαγγελίες Κυρ. Μητσοτάκη: Μέτρα που στηρίζουν και αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα

Τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός έρχονται «να στηρίξουν τη μεσαία τάξη, να στηρίξουν τους νέους και τους συνταξιούχους», δήλωσε το πρωί της Κυριακής, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Νίκος Παπαθανάσης, και πρόσθεσε: «Ποτέ δεν είπαμε ότι λύσαμε όλα τα προβλήματα. Εκείνο το οποίο λέμε είναι ότι η Ελλάδα έχει μια οικονομία που αποδίδει μέρισμα και το μέρισμα αυτό επιστρέφει στην κοινωνία και στην οικονομία.

Επομένως, έχουμε το μέρισμα, ανακοινώσαμε τον Απρίλιο μέτρα 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, έχουμε την επιστροφή του ενός ενοικίου, τα 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους αλλά και την αύξηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που έχει σχέση με τα έργα που αφορούν την καθημερινότητα μας».

Ο υφυπουργός έκανε γνωστό ότι τα μέτρα θα εξειδικευτούν τη Δευτέρα στις 11:00, όταν θα δοθούν και πίνακες με παραδείγματα «έτσι ώστε να γνωρίζει η καθεμία, ο καθένας τι όφελος θα έχει από τη μείωση των φορολογικών συντελεστών».

Απαντώντας σε ερώτηση για την κριτική που δέχθηκε ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, ότι άργησε να εξαγγείλει μέτρα για τη μεσαία τάξη και ότι το έκανε έχοντας πολιτικές σκοπιμότητες, ο Νίκος Παπαθανάσης σημείωσε: «Όλη αυτή η προσπάθεια έχει ξεκινήσει από το 2019. Έχουμε μειώσει 72 φόρους έως την ομιλία του πρωθυπουργού. Από χθες, η μείωση των φόρων είναι συνολικά 80».