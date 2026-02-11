Ν. Παπαϊωάννου: Θα γίνει πράξη η ελεγχόμενη είσοδος στα Πανεπιστήμια

Τη διαβεβαίωση ότι θα αποδοθούν ευθύνες όπου προκύψουν σχετικά με τα επεισόδια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έδωσε ο Υφυπουργός Παιδείας κ. Νίκος Παπαϊωάννου.

Ο Υφυπουργός σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ3 υπογράμμισε ότι η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές και διευκρίνισε πως σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι μεταξύ των προσαχθέντων περιλαμβάνονται φοιτητές που συμμετείχαν στα επεισόδια, θα κινηθούν οι προβλεπόμενες πειθαρχικές διαδικασίες, ακόμη και με το ενδεχόμενο απώλειας της φοιτητικής τους ιδιότητας, εφόσον αυτό προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο.

«Έρχεται η ελεγχόμενη είσοδος»

Αναφερόμενος στο ισχύον πλαίσιο για την ασφάλεια στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, έκανε λόγο για πιθανές αδυναμίες που θα αξιολογηθούν, τονίζοντας ότι στόχος είναι η ουσιαστική θωράκιση των πανεπιστημίων, με σεβασμό στην ακαδημαϊκή ελευθερία και την απρόσκοπτη λειτουργία της πανεπιστημιακής ζωής.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο μέτρο της ελεγχόμενης πρόσβασης στους πανεπιστημιακούς χώρους μέσω ειδικής κάρτας, την οποία θα διαθέτουν τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Όπως ανέφερε, το σύστημα αυτό θα επιτρέπει την ταυτοποιημένη είσοδο στους χώρους των Ιδρυμάτων, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας για φοιτητές, διδάσκοντες και εργαζόμενους.

Για τις μεταρρυθμίσεις στο Λύκειο

Παράλληλα, ο κ. Παπαϊωάννου αναφέρθηκε εκτενώς στον εθνικό διάλογο που ανοίγει για το νέο Λύκειο, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του Υπουργείου Παιδείας, όπως παρουσιάστηκαν από την Υπουργό Παιδείας κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Όπως διευκρίνισε, το νέο σύστημα θα εφαρμοστεί από το σχολικό έτος 2027–2028 και θα αφορά στους μαθητές που σήμερα φοιτούν στη Β’ Γυμνασίου.

Σύμφωνα με τον Υφυπουργό, οι βασικοί άξονες της μεταρρύθμισης περιλαμβάνουν:

τη μείωση και αναδιάρθρωση της διδακτέας ύλης,

την ουσιαστικότερη εμβάθυνση στη γνώση και

την ενίσχυση της αξιολόγησης με πιο αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, επισημαίνοντας ότι η επιτυχία της μεταρρύθμισης προϋποθέτει συνεχή στήριξη και συστηματική κατάρτιση των καθηγητών. Στο πλαίσιο του ίδιου διαλόγου, ο Υφυπουργός ανέφερε ότι συζητείται και το ενδεχόμενο κατάργησης της σημερινής μορφής των Πανελλαδικών Εξετάσεων, επισημαίνοντας ότι το σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελεί κομβικό ζήτημα που επανεξετάζεται συνολικά.

Τέλος, ο κ. Παπαϊωάννου αναφέρθηκε στην πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει σε πρωτοβουλίες για τον περιορισμό της πρόσβασης παιδιών κάτω των 15 ετών στο διαδίκτυο, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής προστασίας των ανηλίκων από τους κινδύνους της ψηφιακής έκθεσης. Όπως σημείωσε, πρόκειται για ένα σύνθετο ζήτημα που απαιτεί συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα και τους αρμόδιους φορείς.