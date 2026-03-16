Ν. Παπαϊωάννου: Οι διαγραφές των αιώνιων φοιτητών αφορά την αξιοπιστία των πτυχίων των ΑΕΙ

«Η ουσία της διαγραφής των μη ενεργών φοιτητών, είναι μια ρύθμιση που δεν αφορά το κόστος, αλλά τον απόλυτο σεβασμό στους φοιτητές και στις οικογενειές τους που καταφέρνουν και ολοκληρώνουν τις σπουδές τους, αλλά και για την αξιοπιστία του δημόσιου πανεπιστημίου και των πτυχίων τους» τόνισε ο υφυπουργός Παιδείας, Νικόλαος Παπαϊωάννου απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά με το ποιο είναι το οικονομικό όφελος από τις «διαγραφές φοιτητών» της Ανεξάρτητης βουλευτού Έλενας Καραγεωργοπούλου.

Ο κ. Παπαϊωάννου επισήμανε ότι ο καθένας μας μπορεί να έχει διαφορετική θεώρηση για το τι θεωρεί πως αποτελεί υποβάθμιση των ΑΕΙ μας. Η διάρκεια φοίτησης, σημείωσε «κατά την γνώμη μας είναι ένα μέτρο που διασφαλίζει το κύρος, αλλά και την αξία του ελληνικού πανεπιστημίου και των πτυχίων του».

Σχετικά με το τι θα κερδίσει η κοινωνία από τις διαγραφές των αιώνιων (μη ενεργών) φοιτητών, ο υφυπουργός είπε ότι «είναι προφανές πως άλλο πράγμα είναι να έχεις επιστήμονες που έχουν πάρει πτυχίο σε εύλογο χρόνο και άλλο μετά από 15 χρόνια σπουδών». Ο κ. Παπαϊωάννου υπογράμμισε ότι « δεν υπάρχει σε καμία σοβαρή χώρα, κανένα πανεπιστήμιο στον κόσμο όπου ένας φοιτητής εισέρχεται σε αυτό και τελειώνει όποτε εκείνος θεωρεί ότι έχει δικαίωμα και θέλει να τελειώσει τις σπουδές του».

Ο υφυπουργός, υπενθύμισε ότι τα κριτήρια για τους χρόνους ολοκλήρωσης σπουδών ήταν με δύο νομοθετικές πρωτοβουλίες γνωστά από το 2021. Εφαρμόζεται το ευρωπαϊκό σύστημα των πιστωτικών μονάδων που λειτουργεί τα τελευταία 20 χρόνια στην πατρίδα μας.

Ο κ. Παπαϊωάννου, διέψευσε ότι υπάρχει οποιοδήποτε Νόμος που προβλέπει τα ECTS ως μπόνους για την εγγραφή σε ένα Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο. Οι ακαδημαϊκοί Κανόνες λειτουργίας, πρόσθεσε, παρέχουν την δυνατότητα σε κάθε φοιτητή να διαπιστώσει παραλείψεις ή κακές πρακτικές διδάσκοντα και να παρέμβει άμεσα. Τα ΑΕΙ είναι αυτόνομα και δεν παρεμβαίνει σε αυτά το Υπουργείο ως προς τις σπουδές