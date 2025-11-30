Ν. Παπαϊωάννου: Η Παιδεία δεν είναι χώρος κομματικής και πολιτικής αντιπαράθεσης

Στις προτεραιότητες της εκπαιδευτικής πολιτικής για τα επόμενα χρόνια, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου, στην εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης – Το Δίκαιο της Παιδείας», που πραγματοποιήθηκε απόψε στην αίθουσα τελετών της παλαιάς Φιλοσοφικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ο υφυπουργός εξήγησε πως οι προτεραιότητες της εκπαιδευτικής πολιτικής συγκεντρώνονται σε πέντε άξονες: Την ενίσχυση της έρευνας, την ουσιαστική διεθνοποίηση, την ενίσχυση της δια βίου μάθησης, την ολοκληρωμένη ψηφιακή ενσωμάτωση και την αναβάθμιση της φοιτητικής μέριμνας.

«Κανένας από αυτούς τους στόχους δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς ισχυρή διακυβερνητική συνεργασία μεταξύ υπουργείου, πανεπιστημίων, τοπικής αυτοδιοίκησης, επιχειρηματικών φορέων και κοινωνικών εταίρων», συμπλήρωσε ο κ. Παπαϊωάννου, τονίζοντας πως η παιδεία δεν «είναι χώρος κομματικής και πολιτικής αντιπαράθεσης».

Μιλώντας ειδικότερα για το βιβλίο του Παναγιώτη Γκλαβίνη, του Δημητρίου Μυλωνά, της Ζαφειρούς Φραγκάκη και του Δημητρίου Φωλίνα, από τις εκδόσεις «Δίσιγμα», υπογράμμισε πως αποτελεί «μια εξαιρετικά σημαντική συμβολή στη μελέτη και κατανόηση του εκπαιδευτικού μας συστήματος» και ότι «η πρωτοτυπία του έγκειται στο γεγονός ότι συνδυάζει τρεις διακριτές, αλλά αλληλένδετες οπτικές: τη διοικητική επιστήμη, το εκπαιδευτικό δίκαιο και την εκπαιδευτική πολιτική».

Όπως είπε ο υφυπουργός, οι συγγραφείς προσεγγίζουν τον εκπαιδευτικό χώρο με βαθιά επιστημονική γνώση, αναδεικνύοντας παράλληλα τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας των σχολικών και πανεπιστημιακών μονάδων, τα προβλήματα που συναντούν οι εκπαιδευτικοί και τα στελέχη διοίκησης, τις προκλήσεις του ανθρώπινου δυναμικού, των πόρων και της κατανομής αρμοδιοτήτων.

Έδωσε θερμά συγχαρητήρια στους συγγραφείς για την προσπάθεια να γεφυρώσουν θεωρία, νομική ερμηνεία και πρακτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών θεσμών, ενώ εξέφρασε την ακλόνητη πεποίθησή του πως η ελληνική ανώτατη εκπαίδευση διαθέτει τη γνώση, το ανθρώπινο δυναμικό και τη δυναμική ώστε «να μετασχηματιστεί ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια». Στο πάνελ της παρουσίασης του βιβλίου βρέθηκε και ο πρύτανης του ΑΠΘ, Κυριάκος Αναστασιάδης, ο οποίος συνεχάρη τους συγγραφείς για την εμπεριστατωμένη και επιστημονική δουλειά τους. Ο πρύτανης είπε πως το βιβλίο «γεφυρώνει τη θεωρία με την πράξη», χαρακτηρίζοντας το «χρήσιμο εργαλείο».