Ν. Μηταράκης: Μιλάμε για αστειότητες, έπραξα απολύτως στο πλαίσιο των καθηκόντων μου

Ο Νότης Μηταράκης, σε δήλωσή του στο protothema.gr, εξέφρασε την πλήρη έκπληξή του για την εμπλοκή του στην υπόθεση της ΟΠΕΚΕΠΕ, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες ως «αστειότητες».

Ο Νότης Μηταράκης τόνισε πως όλες οι ενέργειές του ήταν αυστηρά εντός του πλαισίου των καθηκόντων του, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπήρξε καμία απολύτως ατασθαλία ή παράβαση των υποχρεώσεών του.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε: «Εξεπλάγην απόλυτα από την εμπλοκή μου στην υπόθεση, μιλάμε για αστειότητες και έπραξα απολύτως στο πλαίσιο των καθηκόντων μου».