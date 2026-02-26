Ν. Κεραμέως: Σε χαμηλό 18ετίας η ανεργία - Επιδοτούμε με 17.000 ευρώ τη νεανική επιχειρηματικότητα (vid)

Για το ιστορικό χαμηλό ποσοστό της ανεργίας την τελευταία 18ετία, στο 7,5%, μίλησε η κ. Νίκη Κεραμέως ανακοινώνοντας παράλληλα το νέο πρόγραμμα ενίσχυσης της νέας επιχειρηματικότητας ύψους 17.500 ευρώ, για νέους έως 29 ετών.

Συγκεκριμένα, η κ. Κεραμέως είπε στην ΕΡΤ:

«Έχω μιλήσει πολλές φορές για την ανεργία που μειώνεται που είναι σε ιστορικό χαμηλό 18ετίας, είμαστε στο 7,5%. Το χαμηλότερο που έχει υπάρξει ποτέ στη χώρα είναι 7,3%, απέχουμε μόλις 0,2% από το χαμηλότερο ποσοστό της χώρας.

Αυτό δεν έχει γίνει από μόνο του. Δηλαδή, πάμε πολύ στοχευμένα με προγράμματα εκεί που βλέπουμε πως υπάρχουν ακόμα περιθώρια τόνωσης της απασχόλησης. Οι νέοι είναι μία από αυτές τις πληθυσμιακές κατηγορίες.

Άρα, τι κάνουμε; Πάμε και βγάζουμε νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας που απευθύνεται σε νέους 29 ετών και τι τους λέμε: αν είσαι άνεργος, εκτός σπουδών και εκτός κατάρτισης και θες να κάνεις δική σου επιχείρηση έρχεται το κράτος και σε στηρίζει στα πρώτα βήματα. Ποια είναι αυτά; Θες να βρεις ένα χώρο να μισθώσεις, άρα έχεις ενοίκια, εγγυήσεις, εξοπλισμό, κάποια έπιπλα… έχεις ένα κεφάλαιο κίνησης για να ξεκινήσει να υλοποιείται αυτή η επιχειρηματική σου ιδέα.

Αυτό το κεφάλαιο που δίνει το κράτος είναι 17.500 ευρώ, σε τρεις δόσεις. Γιατί τρεις δόσεις; Γιατί περίπου είναι ανά εξάμηνο χρονικά περίπου, για να βεβαιωθούμε σε κάθε στάδιο πως η επιχείρηση συστάθηκε, λειτουργεί. Όλες οι πληροφορίες είναι στο σάιτ της ΔΥΠΑ για να κάνει κάποιος αίτηση ως τις 18 Μαρτίου».

Δείτε το βίντεο: