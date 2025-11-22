Ν. Κεραμέως: Μείωση κατά 76% στα εκκρεμή ραντεβού των ΚΕΠΑ μέσα σε ένα χρόνο

Τις δραστικές ενέργειες στις οποίες έχει προχωρήσει η κυβέρνηση για την αναβάθμιση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας και οι οποίες έχουν αποφέρει μείωση στα εκκρεμή ραντεβού κατά 76% μέσα σε ένα χρόνο, απαρίθμησε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως σε συνέντευξής στον ΣΚΑΪ.

Όπως εξήγησε η κα Κεραμέως, τα ΚΕΠΑ αποτελούν μία κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησης και στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Εργασίας έχει κινηθεί σε τρεις άξονες: Στην αναβάθμιση των υποδομών, στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και στη διεύρυνση της λίστας που περιλαμβάνει τις παθήσεις οι οποίες θεωρούνται ιατρικά μη αναστρέψιμες.

«Παραδώσαμε πριν από λίγο καιρό ένα νέο υπερσύγχρονο ΚΕΠΑ στην Κοζάνη για παράδειγμα. Παραδώσαμε στο Γαλάτσι και τώρα παραδώσαμε στο ΣΕΦ. Δεν είναι απλά ένα ΚΕΠΑ, είναι ένας μεγάλος χώρος, ο οποίος μπορεί να εξυπηρετεί μέχρι 10.000 συμπολίτες μας τον μήνα. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη ώθηση είναι αυτή στο κομμάτι της εξυπηρέτησης και στο κομμάτι, θα έλεγα, της αξιοπρέπειας που οφείλουμε να δείχνουμε σε συμπολίτες μας με αναπηρία».

Η υπουργός τόνισε επίσης τον υπερδιπλασιασμό των γιατρών που στελεχώνουν τα ΚΕΠΑ.

«Είχαμε 500 γιατρούς σε όλη τη χώρα για τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας πριν από ενάμιση χρόνο, σήμερα, ενάμιση χρόνο μετά, έχουμε 1.200 γιατρούς, οι οποίοι υπηρετούν στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας και τι κάνουν αυτοί οι γιατροί; Εκδίδουν αυτά τα πιστοποιητικά αναπηρίας. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Αυτό σημαίνει περισσότερες επιτροπές που συνεδριάζουν ταυτόχρονα, άρα πολύ πιο γρήγορη εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας με αναπηρία».

Αναφερόμενη στη διεύρυνση της λίστας με τις μη αναστρέψιμες παθήσεις, χαρακτήρισε παραλογισμό το γεγονός ότι κάποιος έπρεπε να εξετάζεται κάθε χρόνο.

«Όλα αυτά έχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα. Έχουν μειωθεί οι εκκρεμότητες για ραντεβού ΚΕΠΑ κατά 76% σε ένα χρόνο» υπογράμμισε.

Εν συνεχεία, η κα Κεραμέως ανακοίνωσε 4 καλά νέα για τους συνταξιούχους.

«Το πρώτο είναι το νέο μόνιμο επίδομα των 250€. Θα δίνεται κάθε χρόνο τον μήνα Νοέμβριο 250€ στους χαμηλοσυνταξιούχους και όχι μόνο, σε ανασφάλιστους υπερήλικες και σε δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας. Μιλάμε για περίπου 1,4 εκατ. συμπολίτες μας οι οποίοι θα λαμβάνουν κάθε Νοέμβριο 250€. Θυμίζω, είναι ακατάσχετο, αφορολόγητο το ποσό αυτό των 250€». Όπως ανέφερε, η καταβολή του επιδόματος θα γίνει μέχρι τέλος Νοεμβρίου και προανήγγειλε ότι θα υπάρξει και μία εφαρμογή του e-ΕΦΚΑ μέσω της οποίας θα μπορούν οι πολίτες να διαπιστώσουν αν δικαιούνται τα 250€.

Παράλληλα, η υπουργός εξήγγειλε αύξηση 2,4% στις συντάξεις Ιανουαρίου οι οποίες προκαταβάλλονται τον Δεκέμβριο και θα πληρωθούν πριν τα Χριστούγεννα.

«Αυτό προκύπτει, σας θυμίζω, από αλγόριθμο που λαμβάνει υπόψη πληθωρισμό και ρυθμό ανάπτυξης και φέτος θα είναι 2,4%. Θυμίζω ότι για πολλά χρόνια, δυστυχώς, οι συντάξεις στη χώρα μας ήτανε παγωμένες. Τα τελευταία τρία χρόνια έχουν ξεκινήσει πάλι, έχουμε ξεκινήσει να δίνουμε αυξήσεις. Οι αυξήσεις έως σήμερα των τελευταίων τριών χρόνων αγγίζουν το 13,6% και τώρα θα προστεθεί και το 2,4%».

Επιπλέον, η κα Κεραμέως υπενθύμισε την εξαγγελία του πρωθυπουργού για μείωση της προσωπικής διαφοράς κατά 50% φέτος και πλήρη κατάργησή της από 1/1/2017.

«Άρα από τον Ιανουάριο όλοι οι συνταξιούχοι που διατηρούν προσωπική διαφορά θα δούνε αύξηση στις συντάξεις» δήλωσε.

Όπως εξήγησε η υπουργός, τα παραπάνω μέτρα απαιτούν δημοσιονομικό χώρο.

«Αν μπορούμε και φέρνουμε και τα 250€ και την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, είναι γιατί καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα δημοσιονομικό χώρο και από τη φορολογική συμμόρφωση, έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια στο κομμάτι της φορολογικής συμμόρφωσης, αλλά πρέπει να σας πω και στο κομμάτι των εργασιακών, με την ψηφιακή κάρτα εργασίας, με τη μεγαλύτερη συμμόρφωση, με την ασφαλιστική νομοθεσία» ανέφερε, επισημαίνοντας ότι στον οικονομικό απολογισμό του 2024 το Υπουργείο Εργασίας πέτυχε υπεραπόδοση μέτρων ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ που απέφεραν οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν και τώρα επιστρέφουν πίσω στην κοινωνία.

«Το τέταρτο μέτρο είναι η εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας που εξαγγέλθηκε από τον πρωθυπουργό, η οποία επειδή είναι οριζόντια ωφελεί και τους συνταξιούχους» είπε η κα Κεραμέως.

Ερωτηθείσα σχετικά με το πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας της ΔΥΠΑ που αφορά ανέργους 30 ετών και άνω, σημείωσε ότι αποτελεί μέρος ενός στρατηγικού σχεδίου που εφαρμόζεται που στοχεύει τις ηλικιακές ομάδες που εμφανίζουν τα σημαντικότερα περιθώρια βελτίωσης και που έχει οδηγήσει την ανεργία από το 18% το 2019 στο 8,1% το 2025, καθιστώντας τη μείωση αυτή τη μεγαλύτερη που έχει συντελεστεί σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Παράδειγμα, οι γυναίκες και δη οι μητέρες που έχουν μια μεγαλύτερη δυσκολία να διεισδύσουν στην αγορά εργασίας, εάν βρεθούν εκτός αγοράς εργασίας. Οι μακροχρόνια άνεργοι, εκείνοι που είναι άνεργοι για πάνω από δύο χρόνια. Οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας, εκείνοι οι οποίοι είναι με το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Άρα πάμε και βγάζουμε προγράμματα επιδοτούμενης εργασίας για τις πληθυσμιακές ομάδες που έχουν ανάγκη μεγαλύτερης στήριξης».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την ανεργία των νέων σημείωσε ότι έχει μειωθεί κατά 50%.

«Δηλαδή έχει μειωθεί πάρα πολύ, όμως είναι από εκείνες τις κατηγορίες μαζί με τις γυναίκες που έχουμε περιθώρια βελτίωσης. Γι’ αυτό και πολλά προγράμματα βγαίνουν ειδικά για τη στήριξη της απασχόλησης των νέων». Πρόσθεσε δε ότι «εστιάζουμε πάρα πολύ στην αναβάθμιση δεξιοτήτων, βλέπουμε ποιες δεξιότητες λείπουν από την αγορά εργασίας. Ποιες ειδικότητες λείπουν από την αγορά εργασίας. Κάνουμε Ημέρας Καριέρας σε όλη τη χώρα. Μεθαύριο θα πάω στη Δράμα, για παράδειγμα, έχουμε Ημέρα Καριέρας. Πριν από λίγο καιρό είχαμε στα Γιάννενα».

Παράλληλα, η κα Κεραμέως αναφέρθηκε στη δράση εξωστρέφειας «Rebrain Greece» που διοργανώνει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με την επόμενη να έχει οριστεί για τις 7 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη. «Έχουμε κάνει δράσεις σε Λονδίνο, Άμστερνταμ, Ντίσελντορφ, Στουτγάρδη και θα είμαστε και στην Αμερική. Δράσεις βάσει των οποίων φέρνουμε κοντά τα δύο μέρη. Δηλαδή συμπατριώτες μας, οι οποίοι φύγαν κυρίως στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, προς αναζήτηση καλύτερων επαγγελματικών ευκαιριών, και εταιρείες, οι οποίες αναζητούν προσωπικό».

Η υπουργός τόνισε μάλιστα ότι η χώρα μας έχει εξελιχθεί σε επαγγελματικό προορισμό. «Και το λέω, γιατί πριν από 20 χρόνια, κάποιος γυρνούσε από το εξωτερικό κυρίως για προσωπικούς του λόγους. Του έλειπε η πατρίδα του, η οικογένειά του, ο καιρός, η ποιότητα ζωής της Ελλάδος, πλέον δεν λέω ότι δεν είναι σημαντικός παράγοντας αυτός, προφανώς και είναι σημαντικός παράγοντας, αλλά δεν είναι ο μόνος. Και ο άλλος για να γυρίσει θέλει μία καλή επαγγελματική ευκαιρία. Αυτή την προσφέρει πλέον η Ελλάδα. Η Ελλάδα σας θυμίζω, αν δείτε τα στοιχεία του προϋπολογισμού που μόλις κατατέθηκαν έχει διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης».

Αναφερόμενη στις δηλωθείσες υπερωρίες η κα Κεραμέως τόνισε ότι πέρυσι καταγράφηκαν 2,9 εκατομμύρια ώρες υπερωριών, ενώ φέτος, χωρίς να έχει ακόμα ολοκληρωθεί η χρονιά, έχουν ήδη καταγραφεί 5 εκατομμύρια ώρες υπερωριών.

Τέλος, απαντώντας στα ευρήματα των δημοσκοπήσεων σημείωσε ότι αυτές αποτυπώνουν την εικόνα μιας στιγμής.

«Είναι πολύ χρήσιμες, τις παρακολουθούμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι θα κριθούμε σε ενάμιση χρόνο από σήμερα, το 2027 για το τι έχουμε υλοποιήσει, γιατί; Γιατί το 2023 εκλεγήκαμε στη βάση ενός προεκλογικού προγράμματος και η δουλειά μας είναι κάθε μέρα, να υλοποιούμε τις εξαγγελίες αυτές» δήλωσε προσθέτοντας ότι «υπάρχει και η καθημερινότητα», ανέφερε.

«Το να δώσεις σε λειτουργία ένα ΚΕΠΑ, το οποίο εξυπηρετεί σε πολύ πιο σύντομο χρονικό διάστημα έναν συμπολίτη μας, ο οποίος ταλαιπωρείται, για όλα κρινόμαστε. Κρινόμαστε για την καθημερινότητα, για το πώς βελτιώνεται κάθε μέρα η καθημερινότητα και στο τέλος της τετραετίας λοιπόν, λογοδοτούμε στους Έλληνες πολίτες, οι οποίες θα μας κρίνουν για δύο πράγματα. Πρώτον, αν υλοποιήσαμε αυτά τα οποία υποσχεθήκαμε πριν από 4 χρόνια, και δεύτερον, πώς τα υλοποιήσαμε. Τα κάναμε καλά; Τα κάναμε μέτρια;», συμπλήρωσε η κ. Κεραμέως.

«Άρα εκεί θα κριθούμε και εμείς, να σας διαβεβαιώσω, δεν θα σταματήσουμε, να εργαζόμαστε για να υλοποιούμε μία-μία αυτές τις εξαγγελίες», κατέληξε.