Ν. Καρανίκας: Δεν συμφωνώ ότι διαλύεται η υγεία όταν έχουμε ανακαινίσεις κτιρίων και προσλήψεις

«Δεν συμφωνώ ότι διαλύεται η υγεία όταν έχουμε ανακαινίσεις κτιρίων και προσλήψεις, ενώ την ίδια στιγμή δεν υπάρχουν απολύσεις» τόνισε ο πρώην επικεφαλής στρατηγικού σχεδιασμού επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Καρανίκας σε τηλεφωνική του παρέμβαση σε τηλεοπτική εκπομπή.

Την ίδια στιγμή αναφερόμενος στο περιστατικό της Νίκαιας την προηγούμενη εβδομάδα με την επίθεση στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ο Νίκος Καρανίκας είπε «είναι δυνατόν μετά από αυτά τα γεργονότα να βγαίνουν τα κόμματα και να λένε ότι προκαλεί ο υπουργός;».

