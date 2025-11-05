Ν. Καραχάλιος: Η Καρυστιανού μου είπε να οργανώσουμε κίνημα που θα μπορούσε να μετασχηματιστεί σε κόμμα

Για τις επαφές που είχε προ μηνών με την Μαρία Καρυστιανού μίλησε την Τετάρτη ο επικοινωνιολόγος Νίκος Καραχάλιος, σε συνέντευξη του στην τηλεόραση του ΑΝΤ1.

Μιλώντας για τη διάψευση που έκανε η ίδια η κ. Καρυστιανού στα περί δημιουργίας κόμματος ο κ. Καραχάλιος αποκάλυψε ότι «η Μαρία με φώναξε και μου είπε θέλω να προχωρήσουμε να οργανώσουμε το κίνημα, όχι το ΚΥΜΑ, που μπορεί να μετασχηματιστεί σε κόμμα και να πάμε στο κοινοβούλιο. Αυτό κάναμε κάποια στιγμή το καλοκαίρι κατ' εντολή της Μαρίας, φωνάξαμε τα κανάλια και η πρόθεση ήταν να ανακοινωθεί ένα κόμμα».

«Καταλαβαίνω τους δισταγμούς της καθώς οι μισοί της λένε προχώρα και οι άλλοι μισοί μην μπλέξεις με την πολιτική. Κάνουν ένα λάθος, θα έπρεπε να της λένε να μην μπλέξει με κόμματα», συνέχισε, ενώ σε άλλο σημείο σημείωσε πως «η Μαρία πρώτα από όλα είναι άνθρωπος που έχει έντονα συναισθήματα μετά από αυτά που έχει βιώσει, ένιωσε τη δύναμη του κύματος και ένιωσα ότι κάπου αιφνιδιάστηκε».

«Το ΚΥΜΑ δεν ανήκει σε κανέναν, αν θέλει τα domain της τα δίνω αύριο» συμπλήρωσε λέγοντας ότι «έχουμε συναντηθεί 15-20 φορές μόνο τους τελευταίους 3 μήνες».

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι «δεν απαντώ ως εκπρόσωπος της Μαρίας αλλά ως ένας από τους πολλούς. Γι' αυτό είπα ότι το ΚΥΜΑ δεν εκφράζεται μόνο τα Τέμπη αλλά και το Μάτι. Το ΚΥΜΑ δεν πρέπει να το δούμε αποκλειστικά ως ζήτημα των Τεμπών».

Καταλήγοντας υποστήριξε ότι «η Καρυστιανού μπορεί να κερδίσει με double score τον Μητσοτάκη στις εκλογές της Κυριακής αν τις προκήρυσσε. Γιατί την ώρα που θα κινηθεί η Μαρία, θα κινηθεί ο Σαμαράς και δευτερευόντως ο Τσίπρας».