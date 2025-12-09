Ν. Καραχάλιος: Η γερόντισσα από τη Συρία αποφάσιζε πότε και πού θα γίνουν οι συγκεντρώσεις της Καρυστιανού

«Η γερόντισσα από τη Συρία είχε καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις για τις συγκεντρώσεις της Μαρίας Καρυστιανού», επανέλαβε ο Νίκος Καραχάλιος την Τρίτη, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Status FM, λέγοντας ακόμα ότι η συγκεκριμένη ερημίτισσα φέρεται να όριζε ημερομηνίες, τοποθεσίες και ακόμη και τη δική του παραμονή ή όχι στο επιτελείο.

Σημείωσε δε ότι κανείς δεν την έχει δει, αλλά ότι η ύπαρξή της του επιβεβαιώθηκε, όπως είπε, από παρευρισκόμενους σε συναντήσεις.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, ανέφερε ότι «η γερόντισσα αποφάσιζε τις ημερομηνίες» και ότι είχε λόγο στο αν μια συγκέντρωση θα γινόταν «στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα».

Προσέθεσε πως η ίδια «αποφάσισε προφανώς και αν ο Καραχάλιος θα συνεχίσει να είναι σύμβουλος» ή αν θα υπάρξουν διαφορετικές επιλογές για στελέχη σε μελλοντικές θέσεις.

Όπως είπε, αρχικά θεώρησε ότι πρόκειται για πολιτικό τρικ, όμως «μου επιβεβαιώνουν για την γερόντισσα και οι άλλοι παρευρισκόμενοι, ότι δηλαδή υπάρχει», σημειώνοντας πως «κανείς δεν το γράφει».\

Εν τω μεταξύ, σε προηγούμενη συνέντευξή του, ο κ. Καραχάλιος είχε αναφέρει ότι η Μαρία Καρυστιανού «συμβουλεύεται μία ερημίτισσα γερόντισσα από τη Συρία που μιλά αραμαϊκά και μια νεαρή αστρολόγο, απόφοιτη του Χάρβαρντ». Και επεσήμανε ότι δεν πρόκειται για ζητήματα προσωπικής ζωής αλλά για «τη στρατηγική της και το ενδεχόμενο δημιουργία νέου κόμματος».

Ο Καραχάλιος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Έμεινα ενεός με τη γερόντισσα, το δεύτερο σοκ ήταν η αστρολόγος», επισημαίνοντας ότι του φαινόταν αδιανόητο να επηρεάζονται πολιτικές αποφάσεις από τέτοιου είδους «πνευματικούς» παράγοντες. Τόνισε επίσης: «Δεν μπορεί να έχεις το 40% της κοινωνίας έτοιμο να σε ψηφίσει και να υπάρχει μια γερόντισσα και μια κοπέλα που μελετάει τα άστρα».

Όπως περιέγραψε, πραγματοποιήθηκαν «2-3 συναντήσεις» όπου συμμετείχαν περισσότερα μέλη του επιτελείου, αλλά γρήγορα διέκρινε ότι οι αποφάσεις δεν λαμβάνονταν από τους συνεργάτες, γεγονός που δημιούργησε αναστάτωση. Η στρατηγική, είπε, άλλαζε απροειδοποίητα και υπήρχε μια αρχική αποφασιστικότητα που «μετά κατέρρεε».

Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι, σε μια στιγμή πίεσης, οι δύο Μαρίες - η Καρυστιανού και η δικηγόρος της, Μαρία Γρατσία— τού είπαν ότι, πέρα από την πίστη τους «στον Αρχάγγελο», υπάρχει και «ένας άνθρωπος […] εκπρόσωπος του Θεού επί της γης», αναφερόμενες στη γερόντισσα της Συρίας. Ο Καραχάλιος τόνισε πως όταν τα άκουσε αυτά «έμεινα άφωνος», καθώς οι δυο τους τα εξέφραζαν με απόλυτη σοβαρότητα.

Αναφέρθηκε επίσης στη βαθιά μεταφυσική αντίληψη που, όπως διέκρινε, φαίνεται να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν την πολιτική. Παρότι δεν ήθελε να τις προσβάλει, παραδέχτηκε ότι βρέθηκε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Σχολίασε σκωπτικά ότι κάποια στιγμή αναρωτήθηκαν αν θα έπρεπε «να στείλουμε στη γερόντισσα αυτή το σκεπτικό μας […] να ξέρει;», επισημαίνοντας την παράδοξη κατάσταση.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης μίλησε για ακόμη ένα άτομο που συμμετείχε στις διαδικασίες — μια νεαρή γυναίκα η οποία συστήθηκε ως απόφοιτη του Χάρβαρντ, όχι ως πολιτική αναλύτρια, αλλά ως αστρολόγος. Όπως είπε, «Ο συνδυασμός της γερόντισσας με την αστρολόγο στο ίδιο τραπέζι του πολιτικού σχεδιασμού για μένα είναι off».

Περιέγραψε επίσης ότι η αστρολόγος ζήτησε να μάθει «τα ζώδια όλων», γεγονός που τον άφησε εμβρόντητο, παρά το χιούμορ με το οποίο προσπάθησε να το αντιμετωπίσει. Επανέλαβε: «Δεν έχουν χώρο τα ζώδια» όταν πρόκειται για σοβαρό πολιτικό σχεδιασμό, ιδιαίτερα όταν ο στόχος είναι «η ανατροπή του Μητσοτάκη».

Ο Καραχάλιος ολοκλήρωσε λέγοντας ότι η εν λόγω συζήτηση έλαβε χώρα τον Αύγουστο, σε συνάντηση του αθηναϊκού επιτελείου με εκείνο της Θεσσαλονίκης, όπου για πρώτη φορά συνειδητοποίησε την έκταση της επίδρασης αυτών των «μεταφυσικών» παραγόντων.