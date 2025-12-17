Νέα επίθεση σε Καρυστιανού

«Η κυρία Καρυστιανού πρέπει να καταλάβει ότι στην πολιτική κάθε ψέμα κοστίζει, όπως κοστίζει και η ιδιοποίηση συλλογικών αγώνων, ειδικά όταν αυτοί έγιναν ως αποτέλεσμα του δράματος ανθρώπων» τόνισε ο Νίκος Καραχάλιος αναφερόμενος στο ενδεχόμενο να κατέβει στην πολιτική η Μαρία Καρυστιανού.

Ο επικοινωνιολόγος τόνισε επίσης ότι για να «κατέβεις στην πολιτική αρχίζεις και λες αλήθειες. Δεν μπαίνεις στο γραφείο ενός από τους πιο γνωστούς πολιτικούς συμβούλους στη χώρα, δεν ανταλλάσσεις 600 μηνύματα και μετά τον υποβιβάζεις Μαρία μου, λέγοντας ότι τον έχεις δει δύο-τρεις φορές».

Σύμφωνα με τον ίδιο - όπως είπε στον Ant1 - οι επαφές τους ήταν πολύ πιο συχνές απ' ό,τι λέει η κυρία Καρυστιανού: «Από κοντά έχουμε βρεθεί 6 φορές, κι έχουμε κάνει τουλάχιστον 10 ομαδικές διαδικτυακές συσκέψεις με άλλους ανθρώπους παρόντες, καθώς και μια σειρά τηλεφωνικών επαφών από δύο ώρες η καθεμιά».

«Βάζει πρώτα τον εαυτό της και διχάζει»

Ο κ. Καραχάλιος κλιμάκωσε την επίθεσή του στην κα. Καρυστιανού λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η ηγεσία δεν είναι μόνο δημοφιλία είναι έλεγχος κι όρια. Έλεγχος των άλλων κι όρια που βάζεις στον εαυτό σου. Η κυρία Καρυστιανού είναι control freak, αλλά ούτε ο Μέσι δεν παίζει μόνος του στην πολιτική. Όποιος λέει πρώτα εγώ, χάνει. Η Ελλάδα είναι πάντα πρώτη, η Ελλάδα κερδίζει με συλλογικότητα. δεν κερδίζει όταν κάποιοι θεωρούν ότι η δημοφιλία τους θα τούς οδηγήσει στην πρωθυπουργία. Δημοφιλής είναι και η Μενεγάκη, μπορεί να βγει πρωθυπουργός;

Η κυρία Καρυστιανού είναι σαν τον προπονητή, που ανέβασε την ομάδα του κατηγορία κι όταν βγήκαν να παίξουν στο γήπεδο οι παίκτες, το μεγάλο πολιτικό παιχνίδι, όλοι οι παίκτες τον άδειασαν τον προπονητή, δηλαδή την Μαρία. Γιατί την άδειασαν αυτοί;»

Κληθείς να σχολιάσει αν γνωρίζει πού έχουν πάει τα λεφτά της συναυλίας για στο Καλλιμάρμαρο δεν είχε να δώσει κάποια απάντηση, αλλά είπε απευθυνόμενος στην Καρυστιανού: «Μαρία αυτό που έχεις να κάνεις είναι ή να έχεις όλους τους γονείς μαζί σου ή να παραιτηθείς από την προεδρία του Συλλόγου.

Πριν παραιτηθείς θα δώσεις αναφορά μέχρι και το τελευταίο σεντ πού πήγαν τα λεφτά της συναυλίας. Χωρίς έλεγχο δεν υπάρχει ηγεσία. Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, σχολίασε: «Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η γυναίκα αυτή βάζει πρώτα τον εαυτό της και διχάζει. Ας πάρει λοιπόν την γερόντισσα να της πει τι να κάνει. Με επικεφαλής τη γερόντισσα και βοηθό την αστρολόγο. Μπορεί να είναι ο Μέσι σε δημοφιλία, αλλά για να πάρει το παγκόσμιο κύπελλο είχε άλλους 10».

Γραμματέας του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών: Ανοιχτό το ενδεχόμενο καθαίρεσης της Καρυστιανού από την προεδρία

ις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού σχετικά με τη δημιουργία κινήματος, που ενδέχεται να μετεξελιχθεί σε κόμμα, σχολίασε η Ελένη Βασάρα, Γραμματέας του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, σημειώνοντας πως «δεν είναι σωστό η κ. Καρυστιανού να παρουσιάζεται ως πρόεδρος του Συλλόγου και να κάνει δηλώσεις για τη δημιουργία κινήματος, που ενδέχεται να μετεξελιχθεί σε κόμμα», είπε αρχικά η κ. Βασάρα.

«Η κ. Καρυστιανού είναι πρόεδρος του Συλλόγου, προσωπικά και τα υπόλοιπα μέλη του συλλόγου πιστεύουμε ότι αυτό δεν είναι σωστό, ενώ είναι με την ιδιότητα του προέδρου στου Συλλόγου να παρουσιάζεται και να κάνει δηλώσεις για σχηματισμό "κινήματος", το οποίο πιθανόν να μετεξελιχθεί σε κόμμα και τα λοιπά. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου ότι δεν έχουμε καμία εμπλοκή με όλα αυτά τα σενάρια περί σχηματισμού κινήματος- κόμματος. Δεν γνωρίζουμε τους συνεργάτες που η ίδια δηλώνει ότι έχει προκειμένου να δημιουργηθεί αυτό το κίνημα ούτε φυσικά τα επιτελεία, τα οποία σχετικά πρόσφατα έχουν αναφερθεί από τρίτους», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως «όλα όσα ανακοινώνει δεν τα λέει στο όνομα του Συλλόγου, αλλά τα δηλώνει με την ιδιότητα του προέδρου του Συλλόγου. Εμείς ξεκαθαρίζουμε ότι δεν έχουμε καμία σχέση με όλο αυτό γιατί οι στόχοι μας είναι άλλοι. Αυτές οι ενέργειες όχι μόνο δεν εκφράζουν τον Σύλλογο, αλλά δρουν αποπροσανατολιστικά στον αγώνα που δίνουμε εμείς οι γονείς και οι συγγενείς των θυμάτων για την αποκάλυψη όλων των πλευρών του εγκλήματος».

Ερωτηθείσα αν έχουν κουβεντιάσει με την κ. Καρυστιανού το ζήτημα του κινήματος, η κ. Βασάρα απάντησε: «Όχι ποτέ και απ' ό,τι γνωρίζω και με κανένα άλλο μέλος του ΔΣ».

«Δεν μπορείς να είσαι πρόεδρος στον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και να δημιουργείς κόμμα»

Στην ερώτησε αν υπάρχει θέμα παραμονής της κ. Καρυστιανού στην προεδρία του Συλλόγου, απάντησε: «Αυτό θα το δούμε στο άμεσο μέλλον με βάση το καταστατικό του Συλλόγου. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν μπορείς να είσαι πρόεδρος του Συλλόγου των Συγγενών και να δημιουργείς κόμμα. Θα είσαι και πρόεδρος κόμματος ή ένα από τα βασικά μέλη και θα είσαι και πρόεδρος του Συλλόγου των συγγενών; Εμείς αγωνιζόμαστε, και γι' αυτό αγωνιζόμαστε από την ίδρυση του Συλλόγου, να δώσουμε τη μάχη στην έναρξη της δίκης με τους καλύτερους δυνατούς όρους».

Σχετικά με τη δήλωση της κ. Καρυστιανού ότι η δίκη για τα Τέμπη που έρχεται θα είναι σχεδόν διεκπεραιωτική και ότι δεν περιμένει τίποτα, είπε: «Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και μάλιστα την άκουσα προχθές να λέει «τι ενδιαφέρον μπορεί να έχει μια δίκη που δεν περιέχει το θέμα της πυρόσφραιρας», αν είναι δυνατόν! Δηλαδή οι συγγενείς αυτών που δεν απανθρακώθηκαν απλώς διαμελίστηκαν από την σύγκρουση δεν έχουν λόγο στη δίκη; Εμείς μιλάμε για τις αιτίες της σύγκρουσης… Εμείς έχουμε εντελώς διαφορετική γνώμη».