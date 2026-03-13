Ν. Κακλαμάνης: Στην Επιτροπή Δεοντολογίας τα πρακτικά συνεδρίασης της Βουλής για την Κωνσταντοπούλου

Στην επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει τα πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, μετά από μια θυελλώδη αντιπαράθεση, ανάμεσα στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και τους βουλευτές της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη και Δημήτρη Μαρκόπουλο.

Η σφοδρότητα της αντιπαράθεσης και η ανταλλαγή προσωπικών επιθέσεων είχε οδηγήσει, λίγα λεπτά νωρίτερα, την προεδρεύουσα Όλγα Γεροβασίλη να διακόψει τη συνεδρίαση, για να παρέμβει λίγα λεπτά αργότερα ο ίδιος ο πρόεδρος της Βουλής.

«Εγώ δεν είμαι δικαστής για να κατανείμω ευθύνες. Τα πρακτικά της συνεδρίασης θα παραπεμφθούν στην επιτροπή Δεοντολογίας. Την ώρα που γίνονταν αυτά στην ολομέλεια, υπήρχαν παιδιά στα θεωρεία. Αυτό να το αναλογιστείτε όλοι οι βουλευτές. Από όλα τα κόμματα», είπε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην ολομέλεια, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επιτέθηκε σε υπουργούς και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καθώς και στην οικογένεια του πρωθυπουργού.

Τον λόγο επί προσωπικού ζήτησε ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος. «Η κ. Κωνσταντοπούλου εδώ και πάρα πολύ καιρό χρησιμοποιεί τον όρο φασίστας, τόσο για εμένα όσο και για συναδέλφους μου όπως τον κ. Άδωνι Γεωργιάδη (σσ είχε κάνει αυτόν τον χαρακτηρισμό η κ. Κωνσταντοπούλου, αναφερόμενη στα γεγονότα της Νίκαιας). Κυρία Κωνσταντοπούλου, δύο Ζωές έχουν υπηρετήσει πιστά τον κατήφορο στη χώρα μας.

Η Ζωή Λάσκαρη στην ταινία του Δαλιανίδη, με τον λαμπερό όμως τρόπο της ως ηθοποιός, και εσείς με τον γκρίζο και σκοτεινό σας τρόπο, υπηρετείτε καθημερινά τον πολιτικό κατήφορο. Είστε απαράδεκτη. Είστε χυδαία. Είστε κατώτερη των περιστάσεων. Και κάτι τελευταίο. Δεν μπορεί να υβρίζει με αυτόν τον τρόπο οικογένειες, τα παιδιά μας, την κόρη του πρωθυπουργού. Δεν έχετε πάρει αγωγή κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν έχετε πάρει αγωγή από το σπίτι σας. Είστε απαράδεκτη. Σας επιστρέφουμε όλες αυτές τις καταγγελίες. Είστε ζήτουλας της οργής μας. Το μόνο που θα πάρετε είναι το γέλιο μας».

Τον λόγο ζήτησε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης. «Ακούσαμε για μια ακόμα φορά, παρουσία τριών βουλευτών της οι οποίοι όλοι είναι διορισμένοι, μετά την ανεξαρτητοποίηση της κυρίας Καραγεωργοπούλου, ένα χυδαίο, έναν τοξικό, έναν σεξιστικό λόγο που δεν συνάδει ούτε με την αίθουσα ούτε με τις θέσεις και τις απόψεις που έχουν οι πολίτες», είπε ο κ. Λαζαρίδης και απάντησε και σε αναφορά που είχε κάνει νωρίτερα η κ. Κωνσταντοπούλου στην υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ.

«Θέλω να σας θυμίσω ότι ο κ. Παπασταύρου έχει αθωωθεί, από τον Φεβρουάριο του 2019, από όλες τις κατηγορίες, με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ. Απάντησε επίσης και στην αναφορά για τον επαναπτρισμό της κόρης του πρωθυπουργού.

«Με εντυπωσιάζει γιατί στα έδρανα του κόμματος της Πλεύσης Ελευθερίας κάθονται ακόμα δύο γυναίκες, η επίθεση που εξαπέλυσε στην σύζυγο του πρωθυπουργού και στην κόρη του πρωθυπουργού.

Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πως οι ευαίσθητες, κατά τα άλλα, βουλευτίνες της Πλεύσης Ελευθερίας -θα μου πείτε η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του κόμματος δεν υποστηρίζει τη γυναίκα του αδελφού της, θα υπερασπιστεί την κυρία Μητσοτάκη ή την κυρία Μητσοτάκη;-απορώ λοιπόν πώς αποδέχονται τέτοιου είδους υπονοούμενα σε προσωπικά θέματα τα οποία δεν αφορούν κανέναν. Προφανώς κυρία Κωνσταντοπούλου δεν σας αφορά που βρίσκεται η κυρία Μητσοτάκη. Δεν μπαίνουμε στις προσωπικές σχέσεις όπως δεν μπαίνουμε στις δικές σας με τον κ. Διαμαντή Καραναστάση. Άρα, καλά θα κάνετε, με οικογένειες να μην μπλέκετε. Μην ασχολείστε. Δεν σας παίρνει….Για να τελειώνουμε με αυτό», είπε ο κ. Λαζαρίδης.

Όσο για τις πρακτικές μαφίας, τις οποίες κατήγγειλε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ο κ. Λαζαρίδης σχολίασε πως ούτε η μαφία στη Σικελία και τη Νάπολη, δεν εμπλέκει τα γυναικόπαιδα. «Εσείς το κάνετε. Άρα είστε εσείς προσωπικά, εκτός από άθλια πολιτική αρχηγός, είστε πολιτική μαφία και ο ελληνικός λαός το γνωρίζει αυτό», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ.

Να σημειωθεί ότι η αντιπρόεδρος της Βουλής αρνήθηκε να δώσει το λόγο στους δύο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ζήτησαν τον λόγο και πάλι επί προσωπικού. «Δεν έχετε το λόγο. Δεν θα επιτρέψω άλλο ευτελισμό εδώ μέσα. Διαμαρτυρηθείτε όσο θέλετε. Δεν θα επιτρέψω να συνεχιστεί αυτό. Δεν υπάρχει άλλο προσωπικό, γιατί το ξεκινήσατε, σας θυμίσω», είπε η κ. Γεροβασίλη, απαντώντας στις διαμαρτυρίες του Μακάριου Λαζαρίδη και διέκοψε τη συνεδρίαση.

Μετά την επανάληψη της συνεδρίασης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης κατηγόρησε την Όλγα Γεροβασίλη για προσπάθεια εξίσωσης του θύματος με τον θύτη και της είπε ότι ο χειρισμός του επεισοδίου θα την κατατρέχει όσα χρόνια θα είναι στη Βουλή, επειδή αρνήθηκε να του δώσει το λόγο όταν τον ξαναζήτησε επί προσωπικού.