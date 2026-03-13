Άγριο επεισόδιο στη Βουλή: Η Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε ακραίες εκφράσεις σε βουλευτές της ΝΔ

Ένταση και ακραίοι χαρακτηρισμοί σημάδεψαν τη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής για τις συμβάσεις έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, εξαπέλυσε προσωπικές επιθέσεις κατά βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και της οικογένειας του πρωθυπουργού.

Η κ. Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε τον Μακάριο Λαζαρίδη «γυμνοσάλιαγκα» και τον Δημήτρη Μαρκόπουλο «φασίστα». Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι η κόρη του πρωθυπουργού, Σοφία Μητσοτάκη, θεωρείται δημόσιο πρόσωπο, καθώς φωτογραφήθηκε με τον πατέρα της σε χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Μεγάρου Μαξίμου.

Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ζήτησαν έντονα τον λόγο για προσωπικές απαντήσεις, ωστόσο η προεδρεύουσα Ολγα Γεροβασίλη αρνήθηκε και διέκοψε τη συνεδρίαση προκειμένου να αποκατασταθεί η τάξη.

Με την επανέναρξη της συνεδρίασης, ο Νικήτας Κακλαμάνης τόνισε: «Δεν είμαι δικαστής, αλλά όσα προηγήθηκαν αποτελούν ντροπή για το κοινοβούλιο. Τα πρακτικά παραπέμπονται στην επιτροπή δεοντολογίας. Την ώρα που γίνονταν αυτά, βρίσκονταν παιδιά στα θεωρεία. Είναι ντροπή και το λέω προς όλα τα κόμματα».

Καταδίκη του επεισοδίου εξέφρασε ο Νίκος Παππάς εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Τζώρτζια Κεφαλά, απέδωσε την ευθύνη για το περιστατικό στην πλειοψηφία.

Το επεισόδιο ξεκίνησε όταν η κ. Κωνσταντοπούλου, από το βήμα της Ολομέλειας, επιτέθηκε στον εισηγητή της ΝΔ, Δημήτρη Μαρκόπουλο, προκαλώντας την έντονη αντίδραση από τον ίδιο.

Ο διάλογος που ακολούθησε

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ (εκτός μικροφώνου): Άιντε…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: “Άιντε”, κύριε Μαρκόπουλε, να μην πείτε ούτε στους δασκάλους του παιδιού σας.

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Πήγαινε να υπερασπιστείς κανέναν βιαστή.

ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Ανακαλέστε.

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν ανακαλώ, θα διαγραφεί από τα πρακτικά.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Οι φασίστες έχουν μάθει με αυτόν τον τρόπο να χυδαιολογούν και να υπερασπίζονται τα συμφέροντα… πηγαίνετε στη Νίκαια με τον κ. Γεωργιάδη να τραμπουκίζετε γιατρούς με έναν στρατό από ΜΑΤ.

ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Σταματήστε το πινγκ-πονγκ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν θέλουν να ολοκληρώσω την ομιλία μου, αλλά δεν θα τους κάνω τη χάρη. Δεν έγινε καμία χυδαία επίθεση σε κανέναν. Δημοσιοποιήθηκε αυτό που πρέπει να ξέρει ο ελληνικός λαός. Όταν ένα πρόσωπο παρίσταται σε δημόσια γεγονότα και είναι ανάμεσα σε επαναπατρισθέντες, ενώ άλλοι δεν έχουν ακόμη επαναπατριστεί, είναι δημόσιο ζήτημα.

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Είστε απαράδεκτη, χυδαία, κατώτερη των περιστάσεων. Δεν μπορείτε να υβρίζετε τα παιδιά μας. Δεν έχετε πάρει αγωγή από το σπίτι σας. Είστε ζήτουλας της οργής μας, το μόνο που θα πάρετε είναι το “γέλιο” σας (…) ακούσαμε έναν χυδαίο, τοξικό, σεξιστικό λόγο που θα έλεγα δεν συνάδει ούτε με την αίθουσα που γίνονται αυτά και συνολικά με τις θέσεις και τις απόψεις που έχουν οι πολίτες.

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ούτε η Μαφία δεν εμπλέκει τα γυναικόπαιδα. Εσείς το κάνετε. Εκτός από άθλια πολιτική αρχηγός, είστε πολιτική μαφία.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟ: Η λέξη γυναικόπαιδα, «γυμνοσάλιαγκα…».

ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Θα διαγραφεί. Θα σταματήσει εδώ η βεντέτα. Παρακαλώ να μηδενίσετε τον χρόνο.

ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Δεν θα μηδενίσω.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν μπορεί με αυτή την πρακτική να ροκανίζουν τον χρόνο της απάντησης. (…) Δεν θα μείνουν αναπάντητες οι κατηγορίες. Ανεπίτρεπτα σεξιστική έκφραση τα «γυναικόπαιδα». Το ότι καταφέρατε κάποιους να τους εκμαυλίσετε, συνολικά, γιατί έτσι δράττε, αφορά το δικό σας φύραμα…