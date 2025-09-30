Ν. Κακλαμάνης στη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας: Πάντα ενωμένοι για μια ελεύθερη Κύπρο

«Έχουμε υποχρέωση στους ήρωες που έπεσαν στον Αττίλα να είμαστε πάντα ενωμένοι για μια ελεύθερη Κύπρο, χωρίς στρατεύματα κατοχής», δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, απευθυνόμενος στη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η ομιλία του κ. Κακλαμάνη έγινε στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Κύπρο, την πρώτη επίσημη επίσκεψη του προέδρου της Βουλής εκτός Ελλάδας, η οποία κατά παράδοση πραγματοποιείται στη Μεγαλόνησο.

«Το όραμά μου απ' όσες θέσεις βρέθηκα με την ψήφο του ελληνικού λαού και σήμερα με την ιδιότητα του προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, είναι να ξαναδώ την Κυπριακή Δημοκρατία ενωμένη, προς όφελος όλων των Κυπρίων.

Τούτο αποτελεί για την Ελλάδα και τις πολιτικές δυνάμεις ελάχιστο χρέος…», ανέφερε ο κ. Κακλαμάνης, και δεν έκρυψε την έντονη συγκίνησή του περιγράφοντας ως συγκλονιστική την εμπειρία του από την επίσκεψή του στα Φυλακισμένα Μνήματα: «Πριν κατέβω από το βήμα θέλω να σας πω τη συγκλονιστική εμπειρία που έζησα πριν λίγο: γιατί είναι άλλο να το ακούς, άλλο να τα διαβάζεις και άλλο να πας να τα δεις.

Και ενώ λόγω των πολλών προσωπικών φίλων που έχω στην Κύπρο, έχω έρθει πάρα πολλές φορές στο νησί σας ανεπίσημα και ιδιωτικά, δεν είχα επισκεφτεί ποτέ, και είναι ντροπή μου αυτό, τα μνήματα των φυλακισμένων.

Έχει καρφωθεί μέσα μου η εικόνα αυτή. Και κυρίως ο τρόπος της εκτέλεσής τους, ο απαγχονισμός. Αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν, χώρα του δυτικού πολιτισμού να χρησιμοποίησε τέτοιους τρόπους για να θανατώσει παιδιά, γιατί περί παιδιών επρόκειτο, 18, 19, 20, 21 ετών, επειδή αγωνίζονταν για την ανεξαρτησία της πατρίδας τους.

Γι' αυτούς, λοιπόν, τους ήρωες και για τους άλλους που έπεσαν στον Αττίλα έχουμε υποχρέωση, εσείς και εμείς, να είμαστε πάντα ενωμένοι και να προσπαθούμε για την επίτευξη του εθνικού στόχου. Μια ελεύθερη Κύπρος, χωρίς στρατεύματα κατοχής».

Στην ομιλία του, ο πρόεδρος του ελληνικού Κοινοβουλίου αναφέρθηκε στην «εθνική γραμμή, που οφείλει να τηρηθεί απαρέγκλιτα και από τις δύο κυβερνήσεις σε διεθνές επίπεδο, ώστε το Κυπριακό ζήτημα να φθάσει, μετά από 51 χρόνια, στη δίκαιη επίλυση του». Γι' αυτό και τόνισε, ότι θα πρέπει να υπάρξει:

Τερματισμός της παράνομης κατοχής

Ανατροπή των τετελεσμένων της στρατιωτικής βίας

Αποκατάσταση της διεθνούς νομιμότητας

«Αποτελεί χρέος προς όλους τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες που πάλεψαν για την ανεξαρτησία της Κύπρου, προς όλους τους ήρωες που υπερασπίστηκαν την ελευθερία της Κύπρου και που αντιστάθηκαν με απαράμιλλη τόλμη στις αριθμητικά υπέρμετρες δυνάμεις του Αττίλα στην τουρκική εισβολή του Ιουλίου-Αυγούστου 1974…» ανέφερε χαρακτηριστικά, ο Ν. Κακλαμάνης.

Ο πρόεδρος της Βουλής τόνισε, πάντως, ότι ιδιαίτερη σημασία για την επίλυση του Κυπριακού, έχουν οι διαπραγματεύσεις οι οποίες ήδη διεξάγονται από τον περασμένο Μάρτιο υπό την αιγίδα του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες. Υπογράμμισε, μάλιστα, ακόμη και πρόσφατα ψηφίσματα, που έχουν υπάρξει από τον Οργανισμό τα οποία δικαιώνουν πλήρως τις ελληνοκυπριακές θέσεις.

Γεγονός, που μπορούν να κάνουν εφικτό τον στόχο του τερματισμού της παράνομης κατοχής, αφού βασίζεται και στις δεσμευτικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Ακολούθως όμως ξεκαθάρισε: «Ελλάδα και Κύπρος έχουμε καταστήσει σαφές, ότι λύση του Κυπριακού δεν νοείται χωρίς την πλήρη απόσυρση των παράνομων κατοχικών στρατευμάτων και χωρίς την απαλλαγή της Κύπρου από αναχρονιστικά συστήματα εγγυήσεων και "δικαιωμάτων" επέμβασης τρίτων στις κυπριακές υποθέσεις».

Ο πρόεδρος της Βουλής υπογράμμισε και τον ρόλο που οφείλει να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην επίλυση του Κυπριακού.

«Ούτε, βεβαίως, νοείται λύση, χωρίς την απρόσκοπτη εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου σε ολόκληρη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, κράτους μέλους, εδώ και μία εικοσαετία και πλέον, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ευρωπαϊκό κεκτημένο αποτελεί, άλλωστε, την καλύτερη εγγύηση για τον σεβασμό των δικαιωμάτων των εκτοπισμένων Ελληνοκυπρίων αδελφών μας και των οικογενειών τους, αλλά και όλων των Κυπρίων πολιτών, Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, Αρμένιων, Μαρωνιτών και Λατίνων», σημείωσε ο πρόεδρος της Βουλής.

Σχολιάζοντας τις τουρκικές αξιώσεις για το παράνομα κατεχόμενο Βόρειου τμήμα της Κύπρου, ο Νικήτας Κακλαμάνης υπογράμμισε: «Οποιαδήποτε εμμονή σε αξιώσεις για "λύση δύο κρατών" είναι ενάντια στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, απαράδεκτη και εκτός συζήτησης. Επίσης ενέργειες όπως η παράνομη κράτηση από τις 19 Ιουλίου πέντε Ελληνοκύπριων πολιτών στα κατεχόμενα, ουδόλως συμβάλλουν στην εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κοινοτήτων, όπως επιδιώκει ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών».

«Δεν τρέφουμε αυταπάτες. Η επίλυση του Κυπριακού προϋποθέτει μεταβολή της στάσης της Τουρκίας» ανέφερε με νόημα.

Ο κ. Κακλαμάνης στάθηκε ιδιαίτερα στη διαρκή στήριξη, σε όλα τα διεθνή φόρα, που παρέχει αλλά θα παρέχει και στο μέλλον η Ελλάδα, στην αδελφή χώρα:

«Οι δεσμοί Ελλάδας και Κύπρου είναι ακατάλυτοι. Μας συνδέουν η ιστορία, η γλώσσα, η θρησκεία, οι κοινοί εθνικοί μας αγώνες. Η στενή συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου αποτελεί σήμερα πολύτιμο κεφάλαιο σταθερότητας, ανάπτυξης και ευημερίας σε αυτή την ταραγμένη γωνιά του πλανήτη και ιδίως σε αυτήν την γεωπολιτική συγκυρία των πολλαπλών προκλήσεων» είπε.

Διαβεβαίωσε δε την Βουλή των Αντιπροσώπων ότι «στην Ελλάδα, παρά το κλίμα πολιτικής οξύτητας που επικρατεί, η Κύπρος είναι ένα από τα ελάχιστα θέματα που ενώνει όλες τις πολιτικές δυνάμεις μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο».

Ειδική μνεία επεφύλασσε και για τη διεύρυνση της κοινοβουλευτικής συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου, τονίζοντας ότι «στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διπλωματίας, η Βουλή των Ελλήνων είναι διατεθειμένη να αναλάβει, σε συνεργασία με τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ενδεδειγμένες πρωτοβουλίες για την ανάδειξη του κυπριακού προβλήματος και της αδήριτης ανάγκης επίλυσής του. Η διαρκής ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινότητας, αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο στήριξης στην κατεύθυνση αυτή».

Αναφερόμενος δε στην αυριανή 65η επέτειο για την Ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Κακλαμάνης σημείωσε ότι «κατά την αυριανή επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν μπορεί να μην υπάρξει - και στην Κύπρο και στην Ελλάδα - περισυλλογή για την ανάγκη μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης για την Κύπρο και όλους τους Κύπριους πολίτες. Για την ανάγκη διαλεύκανσης της τύχης και του τελευταίου από τους εναπομείναντες Ελλαδίτες και Έλληνες Κυπρίους αγνοουμένους.

Ταυτόχρονα όμως, είναι η μία επέτειος που, είμαι βέβαιος, ατενίζετε με υπερηφάνεια και με αισιοδοξία».

Κατά την επίσκεψή του στη Λευκωσία, ο πρόεδρος της Βουλής συναντήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, με τους δύο άνδρες να συμφωνούν απόλυτα στις πάγιες εθνικές γραμμές για το Κυπριακό.

Στη συνέχεια, ο Ν. Κακλαμάνης συνομίλησε και με την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτα Δημητρίου, ανταλλάσσοντας απόψεις για την αρτιότερη κοινοβουλευτική συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου.

Ο πρόεδρος της Βουλής μετέβη στα «Φυλακισμένα Μνήματα» (μικρό κοιμητήριο στις κεντρικές φυλακές της Λευκωσίας), όπου απέτισε φόρο τιμής στους θαμμένους ήρωες του απελευθερωτικού αγώνα (1955-59), γράφοντας το εξής μήνυμα στο βιβλίο επισκεπτών:

«Εκ μέρους του συνόλου των πολιτικών δυνάμεων της Βουλής των Ελλήνων, με βαθιά συγκίνηση και πατριωτική ευγνωμοσύνη υποκλίνομαι στη γενναιότητα και ανδρεία των παλληκαριών που έπεσαν μαχόμενοι τον αποικιακό ζυγό και αναπαύονται εδώ.

Τιμή και Δόξα σε όλους τους Κυπρίους που έπεσαν για την Ελευθερία της Κύπρου, αλλά και την Ελλάδα.

Χρέος όλων μας είναι να τιμήσουμε τη θυσία τους συνεχίζοντας τον αγώνα για τον τερματισμό της παράνομης τουρκικής κατοχής και επανένωση της νήσου.

Η Ελληνική Δημοκρατία θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό του κυπριακού Ελληνισμού και της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Παράλληλα, ο κ. Κακλαμάνης κατέθεσε στεφάνι στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας προς τιμήν των Ελλαδιτών και Κυπρίων μαχητών που έχασαν τη ζωή τους κατά την τουρκική εισβολή του 1974.

Θα ακολουθήσουν συναντήσεις του Ν. Κακλαμάνη με 6 κόμματα της Κυπριακής Βουλής των Αντιπροσώπων: (ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ, Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών).

Αύριο, Τετάρτη, ο πρόεδρος της Βουλής θα παραστεί στην παρέλαση, που θα γίνει στη Λευκωσία για την 65η επέτειο της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου Γεώργιο και ακολούθως θα μεταβεί στο στρατόπεδο «Αντιστράτηγου Σταυριανάκου» της ΕΛΔΥΚ, στη Μαλούντα.