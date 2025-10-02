Ν. Κακλαμάνης: Το πλοίο «Οξυγόνο» μεταφέρεται σε λιμάνι του Νότιου Ισραήλ - Από αύριο η διαδικασία επιστροφής των Ελλήνων

Επικοινωνία με το Υπουργείο Εξωτερικών είχε η διπλωματική υπηρεσία της Βουλής μετά από εντολή του κ. Νικήτα Κακλαμάνη προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διαμονή και επιστροφή των 27 Ελλήνων του πλοίου «Οξυγόνο», που συμμετέχει στο Global Sumud Flotilla με προορισμό τη Γάζα

Ο Πρόεδρος της Βουλής ενημερώνοντας τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες είπε πως το πλοίο μεταφέρεται σε λιμάνι του Νοτίου Ισραήλ, ενώ ο Έλληνας πρέσβης στο Τελ Αβίβ έχει εντολή να επιληφθεί για την ομαλή επιστροφή του ελληνικού πληρώματος.

«Επικοινωνήσαμε με την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών και μας ενημέρωσαν ότι το καραβάκι οδεύει προς το λιμάνι του νότιου Ισραήλ όπου θα φτάσει σε λίγο», είπε ο κ. Κακλαμάνης.

Και πρόσθεσε: «Ο πρέσβης μας στο Τελ Αβίβ έχει πάρει εντολή μόλις φτάσει το καραβάκι να πάει και να επιληφθεί τα της μεταφοράς των 27 Ελλήνων στην Ελλάδα. Αυτό δεν θα γίνει σήμερα γιατί στο Ισραήλ έχουν τη θρησκευτική εορτή τους και επομένως η διαδικασία θα ξεκινήσει από αύριο. Το κάνουμε λόγω του γεγονότος ότι υπάρχει βουλευτής, η πρόνοια βέβαια είναι για όλους. Μέχρι το μεσημέρι θα υπάρχει ανακοίνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών».