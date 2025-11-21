Ν. Κακλαμάνης για επίθεση Ρουβίκωνα στο γραφείο του Σιμόπουλου: Την καταδικάζω με θυμό και σθένος

Στην καταδίκη της επίθεση του Ρουβίκωνα στο γραφείο του βουλευτή της ΝΔ, Στράτου Σιμόπουλου, προχώρησε ο Νικήτας Κακλαμάνης.

«Καταδικάζω με θυμό και σθένος την επίθεση του Ρουβίκωνα στο γραφείο του βουλευτή της ΝΔ Στράτου Σιμόπουλου, τονίζοντας την ανάγκη να μπει επιτέλους τέλος σε παρόμοια φαινόμενα», ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής.

Και πρόσθεσε πως «όσα τρικάκια κι αν πετάξουν κάποιοι, όσα συνθήματα κι αν γράψουν στους τοίχους του γραφείου οποιουδήποτε βουλευτή του ελληνικού Κοινοβουλίου, η βίαιη νοοτροπία και οι τραμπουκισμοί δεν φοβίζουν κανέναν. Η δημοκρατία θα είναι πάντα πιο ισχυρή».