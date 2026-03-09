Ν. Χριστοδουλίδης σε Κυρ. Μητσοτάκη: «Γράφετε ιστορία» - «Κάνουμε το καθήκον μας», απάντησε ο πρωθυπουργός (pics)

Οι δύο ηγέτες ενημερώθηκαν για την εξέλιξη της επιχείρησης και είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με μέλη του πληρώματος, ενώ τονίστηκε η ετοιμότητα και η ταχύτατη ανταπόκριση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων ως προς την ενίσχυση της άμυνας της Κύπρου.

Μετά το τέλος της επίσκεψης ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας υπογράμμισε: «Θέλω να σας ευχαριστήσω και να πω δημόσια ότι με πρωτοβουλία του Έλληνα Πρωθυπουργού, με την παρουσία σας στην Κύπρο, γράφετε ιστορία. Ο κυπριακός λαός, η επίσημη πολιτεία, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ για να προστατέψετε την Κυπριακή Δημοκρατία».

Ο Έλληνας πρωθυπουργός στη συνέχεια σημείωσε ότι «το καθήκον μας κάνουμε, αγαπητέ μου Νίκο, να προστατεύσουμε την Κύπρο σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Να ευχαριστήσω και εγώ και πάλι τα πληρώματα των δύο φρεγατών μας για την προθυμία με την οποία αγκάλιασαν αυτή τη σημαντική αποστολή, για την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα.

Από τη στιγμή που δόθηκε η κεντρική εντολή, σε πέντε ώρες τα πλοία είχαν αποπλεύσει κι αυτό κάτι λέει πια για τις δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων και ειδικά του Πολεμικού μας Ναυτικού.Πράγματι, να ξέρετε πάντα ότι είμαστε εδώ για ό,τι χρειαστεί. Δεν το περιμέναμε ότι τόσο γρήγορα, όταν παραλαμβάναμε με τον κ. Κυβερνήτη τον "Κίμωνα", θα χρειαζόταν να κινηθεί επιχειρησιακά το πλοίο αυτό, αλλά εδώ είμαστε και θα ξαναείμαστε όποτε χρειάζεται».

Κυβερνητικές πηγές για Τριμερή στην Κύπρο: Έμφαση σε αποκλιμάκωση στη Μ. Ανατολή και στην ασφάλεια ναυσιπλοΐας



Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της τριμερούς συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Νίκου Χριστοδουλίδη και του Εμανουέλ Μακρόν, σύμφωνα με κυβερνητικές πληροφορίες, συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή.

Οι τρεις ηγέτες υπογράμμισαν την ανάγκη για αποκλιμάκωση της έντασης. Ειδικότερα για τον Λίβανο, επανέλαβαν την ισχυρή στήριξή τους προς την κυβέρνηση της χώρας, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη να αποφευχθεί μια ευρείας κλίμακας και μεγάλης διάρκειας στρατιωτική επιχείρηση στο έδαφός του.

Παράλληλα, εξέφρασαν έντονο ενδιαφέρον για τη διασφάλιση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Στη συζήτηση υπογραμμίστηκε επίσης η ανάγκη να αποτραπεί η αποσταθεροποίηση της παγκόσμιας οικονομίας εξαιτίας των επιπτώσεων του πολέμου.

Τέλος, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παραμείνει σε εγρήγορση και να προετοιμάζεται για όλα τα πιθανά σενάρια.